Право утверждать профессии для иностранцев в России предложили передать МВД

Tекст: Елизавета Шишкова

Министерство внутренних дел может получить полномочия Министерства труда по утверждению перечня профессий для иностранцев, претендующих на вид на жительство в России без необходимости оформлять разрешение на временное проживание, передает РИА «Новости». Соответствующий проект федерального закона уже размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

Как отмечается в документе, МВД предлагается наделить правом утверждать список специальностей и должностей для квалифицированных иностранных специалистов, которые могут получить вид на жительство в России в упрощенном порядке.

В пояснительной записке говорится: «Проект федерального закона направлен на передачу Министерству внутренних дел Российской Федерации полномочий Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации: по утверждению перечня профессий (специальностей, должностей) иностранных граждан и лиц без гражданства – квалифицированных специалистов, имеющих право на получение вида на жительство в Российской Федерации без получения разрешения на временное проживание».

Кроме того, МВД также может получить право утверждать перечень профессий для иностранцев, устраивающихся на специальности, на которые не распространяются квоты на трудовую деятельность. Помимо этого, ведомство сможет определять, в каких случаях иностранцы, находящиеся в России временно, смогут работать за пределами зоны, где было выдано разрешение на проживание или трудовую деятельность.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал МВД обратить внимание на работу Министерства труда по вопросу перечня профессий для иностранных специалистов.

Минтруд России сократил список профессий, по которым иностранцы могут получить вид на жительство в упрощенном порядке, с 203 до 29 позиций.