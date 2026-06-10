Американские инвесторы прекрасно знали, что с правящими кругами Албании несложно договориться. Так и произошло. Но в дело вмешался народ, протестуя против коррупции собственной власти и наглости американского бизнеса.0 комментариев
Песков заявил о диалоге России и Индии в чувствительных областях
Песков: Россия и Индия ведут диалог в самых чувствительных областях
Российская сторона и Нью-Дели активно развивают партнерские отношения во всех направлениях, включая обсуждение наиболее сложных и закрытых для широкой публики тем, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Песков подчеркнул стратегическую значимость этого двустороннего сотрудничества. «Страна, с которой нас объединяют партнерские отношения, с которой у нас развиваются торгово-экономические связи во всех возможных областях. И диалог ведется в том числе в самых чувствительных областях», – сказал он, передает РИА «Новости».
Представитель Кремля также обратил внимание на успехи азиатского партнера на мировой арене. По его словам, при премьер-министре Нарендре Моди государство превратилось в одну из ведущих экономических держав с высочайшими темпами развития.
Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Индии Нарендра Моди назвал взаимное доверие основой двусторонних отношений с Россией.
Моди анонсировал вывод экономического сотрудничества двух государств на принципиально иной уровень.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул надежность Москвы в качестве важнейшего поставщика энергоресурсов для индийской экономики.