  Российская ПВО сбила 123 украинских беспилотника
    Госдеп США объявил Евросоюзу войну в интернете
    Политолог: Трамп оставляет за собой право на продолжение конфликта с Ираном
    МИД назвал требование к НАТО для завершения конфликта на Украине
    Медведчук назвал организаторов массового убийства в Одессе в 2014 году
    Командование ВСУ скрыло от штаба ситуацию в Сумской области
    Володин сообщил о росте числа бегущих из ЕС европейцев
    Эксперт спрогнозировал создание в России оружия на новых физических принципах
    На Западе заявили о переломе в конфликте на Украине
    Экс-следователь выдвинул новые версии исчезновения Героя России в Кузбассе
    Мнения
    Ольга Андреева Ольга Андреева Бог стал понятием политическим

    Об этой войне не сообщают новостные ленты. Но от того, кто победит, будет зависеть уже не мир, а мы сами. Наше взаимодействие со стремительно вторгающимися в жизнь технологиями, самими собой и обществом переживает необратимые изменения.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Великим державам пора экономить силы

    Мировая политика перестает быть спортивным состязанием, а становится гонкой на выживание, где в строю останется не самый яркий, а тот, кто сумеет грамотно распределить наличные ресурсы. Трата военных и политических активов ради мелких задач или престижа становится нерациональной.

    Игорь Караулов Игорь Караулов Революция ИИ – последний шанс Запада

    Впервые в истории у людей появился повод объединиться не по принципу принадлежности к одной расе, религии или идеологии, а только потому, что они люди. Может быть, это в итоге нас и спасет от мрачного владычества цифровой элиты.

    2 мая 2026, 14:11 • Новости дня

    Путин подписал закон о штрафах за продажу нелегальной табачной продукции

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин утвердил закон, ужесточающий контроль за продажей табачной и никотинсодержащей продукции и вводящий административные штрафы за нарушения в этой сфере.

    Владимир Путин утвердил закон, ужесточающий контроль за продажей табачной и никотинсодержащей продукции и вводящий административные штрафы за нарушения в этой сфере, следует из документа на официальном сайте опубликования правовых актов.

    Документ фиксирует ответственность для продавцов за реализацию табака и никотинсодержащей продукции по цене ниже или выше установленной, если информация о запрете поступила из системы мониторинга. За продажу до 100 единиц товара штраф составит 5 тыс. рублей, от 101 до 1000 единиц – 50 тыс. рублей, а за более тысячи единиц – 500 тыс. рублей.

    Помимо этого, закон вводит наказание за продажу товаров с истекшим сроком годности после получения соответствующего уведомления. Индивидуальные предприниматели будут платить 10 тыс. рублей за каждую единицу просроченного товара, юридические лица – 20 тыс. рублей за каждую единицу.

    Для лиц, не зарегистрированных в системе мониторинга, при продаже более десяти единиц через одну кассу в течение месяца, предусмотрен штраф в размере 50 тыс. рублей. Протоколы по таким делам составляться не будут – постановления будут оформляться исключительно в электронном виде без участия нарушителя.

    Госдума приняла закон о запрете продажи табака и вейпов на остановках.

    30 апреля 2026, 15:42 • Новости дня
    Путин заявил о необходимости строительства моста на Сахалин

    Путин: Мост на Сахалин строить дорого, но необходимо

    Путин заявил о необходимости строительства моста на Сахалин
    Tекст: Валерия Городецкая

    Строительство моста на Сахалин – очень затратный проект, но осуществить его необходимо, заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями коренных малочисленных народов России в ходе просветительского марафона «Знание. Первые».

    Глава государства отметил, что основная доля расходов связана не только с самим мостом, но и со строительством всей прилегающей инфраструктуры, передает ТАСС.

    Во время обсуждения один из участников, экскурсовод и эксперт по туризму Андрей Кафкан из Сахалинской области, рассказал президенту о преимуществах региона для туризма. Путин поинтересовался, увеличивается ли поток туристов в область, и, услышав утвердительный ответ, задал вопрос о строительстве моста.

    «Дорогая история. И дело даже не в том, что мост дорогой, а в том, что прилегающая инфраструктура к этому мосту (дорогая). Вот что самое дорогое. Но все равно сделать нужно», – сказал президент.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что мост на Сахалин стал для России стратегической необходимостью.

    Напомним, в четверг Путин провел неформальную встречу с представителями коренных малочисленных народов страны за чашкой чая.

    1 мая 2026, 10:41 • Новости дня
    Фицо рассказал о тайных расспросах европейских коллег о Путине
    Фицо рассказал о тайных расспросах европейских коллег о Путине
    Tекст: Елизавета Шишкова

    Европейские политики публично критикуют контакты с президентом России Владимиром Путиным, но в кулуарах активно интересуются подробностями этих переговоров, рассказал премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

    Фицо рассказал о двуличии европейских коллег в отношении контактов с президентом России Владимиром Путиным, передает РИА «Новости». По словам политика, публичная критика резко контрастирует с кулуарным интересом.

    «Я встречаюсь с Путиным, и все критикуют меня, а когда я возвращаюсь после встречи с ним, то все в туалетах в Брюсселе спрашивают меня, что он сказал», – заявил Фицо во время беседы со студентами в словацком городе Ружомберок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин встретился с Робертом Фицо на полях форума в Пекине. Словацкий премьер пообещал озвучить выводы после этой беседы Владимиру Зеленскому. Ранее политик жестко ответил на критику главы евродипломатии Каи Каллас из-за визита в Москву.

    1 мая 2026, 13:52 • Видео
    Война с Ираном развалила ОПЕК

    Объединенные Арабские Эмираты объявили о выходе из ОПЕК. Это прямое следствие войны с Ираном. Означает ли это, что Организация стран – экспортеров нефти теперь развалится? Это хорошо или плохо для России?

    29 апреля 2026, 20:59 • Новости дня
    Путин предостерег Трампа от наземной операции в Иране

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с американским лидером Дональдом Трампом подчеркнул неприемлемость и опасность перехода к наземной операции в Иране, сообщил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    По словам Ушакова, Путин акцентировал внимание на том, что любые силовые действия США и Израиля могут привести к крайне пагубным последствиям не только для Ирана и его соседей, но и для всего международного сообщества, передает ТАСС.

    Российский президент отметил, что вариант с проведением наземной операции на территории Ирана видится «совсем неприемлемым и опасным».

    Напомним, Путин провел полуторачасовой телефонный разговор с Трампом, в ходе которого поддержал решение США о продлении перемирия вокруг Ирана.

    30 апреля 2026, 18:08 • Новости дня
    Путин поддержал кандидатуру главы ВС Дагестана Щукина на пост главы республики
    Путин поддержал кандидатуру главы ВС Дагестана Щукина на пост главы республики
    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поддержал кандидатуру председателя Верховного суда (ВС) Дагестана Федора Щукина на пост главы республики.

    Также Путин выразил поддержку назначению заместителя полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе Магомеда Рамазанова на должность председателя правительства Дагестана, передает ТАСС.

    «Что касается председателя Верховного суда, он и в Москве известен в силу того, как он осуществляет свои функции судебные. Он человек порядочный, последовательный и честный. И без всякого сомнения, при решении текущих и перспективных вопросов будет исходить из интересов людей», – сказал президент.

    Напомним, в четверг Путин сообщил о переходе главы Дагестана на новую работу.

    29 апреля 2026, 20:42 • Новости дня
    Путин сообщил Трампу о готовности объявить перемирие на День Победы

    Ушаков: Путин сообщил Трампу о готовности объявить перемирие на День Победы

    Путин сообщил Трампу о готовности объявить перемирие на День Победы
    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин сообщил президенту США Дональду Трампу о возможности объявления перемирия на время празднования Дня Победы, рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    «Владимир Путин проинформировал американского коллегу о готовности объявить перемирие и на период празднования Дня Победы», – сообщил он, передает ТАСС.

    Ранее Ушаков сообщил, что Путин рассказал президенту США о продвижении российских войск на Украине.

    29 апреля 2026, 18:15 • Новости дня
    Путин с юмором разрядил протокольную заминку на встрече с лидером Конго
    Путин с юмором разрядил протокольную заминку на встрече с лидером Конго
    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Во время встречи в Кремле Владимир Путин с улыбкой прокомментировал протокольную заминку, когда президент Конго Дени Сассу-Нгессо уронил документы.

    Президент РФ Владимир Путин провел переговоры с президентом Республики Конго Дени Сассу-Нгессо в Кремле. Перед началом встречи в узком составе Сассу-Нгессо случайно уронил папку с документами и попытался их поднять, передает РИА «Новости».

    Путин с улыбкой произнес: «Ничего. It's ok», чтобы поддержать гостя и разрядить ситуацию. Один из членов делегации Конго помог президенту собрать бумаги, после чего переговоры продолжились без задержек. Инцидент не повлиял на ход мероприятия, и стороны перешли к обсуждению вопросов повестки дня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо прибыл в Кремль для переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

    В ходе переговоров Путин заявил, что российские компании выразили готовность и желание работать на рынке Конго. Также президент России предложил лидеру Конго принять участие в предстоящем саммите Россия – Африка осенью в Москве.


    29 апреля 2026, 20:57 • Новости дня
    Путин и Трамп обсудили перспективы крупных экономических проектов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В ходе диалога между лидерами России и США внимание было уделено новым экономическим и энергетическим инициативам, среди которых уже есть конкретно прорабатываемые проекты, сообщил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили перспективы реализации совместных проектов в сферах экономики и энергетики. Как сообщил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков, обе стороны отметили значительный потенциал для взаимовыгодного сотрудничества, передает ТАСС.

    Ушаков подчеркнул, что ряд масштабных инициатив в экономике уже предметно обсуждается между представителями двух государств. По его словам, президенты обратили внимание на «большие перспективы взаимовыгодных проектов».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин провел полуторачасовой телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Глава российского государства посчитал правильным решение Трампа продлить режим прекращения огня вокруг Ирана. Трамп заявил Путину, что сделка для разрешения конфликта на Украине уже близка.

    В свою очередь, Путин рассказал Трампу о террористических методах, используемых Киевом. В марте Путин уже проводил телефонные переговоры с Трампом, которые продолжались около часа и были инициированы американской стороной.

    30 апреля 2026, 17:59 • Новости дня
    Путин сообщил о переходе главы Дагестана на новую работу

    Путин сообщил о переходе главы Дагестана Меликова на новую работу

    Путин сообщил о переходе главы Дагестана на новую работу
    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на встрече с представителями Дагестана в Кремле заявил, что действующий руководитель республики Сергей Меликов завершает свою работу на этом посту.

    Путин отметил, что срок полномочий Меликова истекает в сентябре, и выразил благодарность за все, что было сделано во время его руководства, передает ТАСС.

    «У действующего главы республики Сергея Алимовича Меликова срок заканчивается в сентябре. Он многое сделал. И мы ему благодарны за это. Но он переходит на другую работу, жизнь идет дальше», – сказал президент.

    В январе прошлого года Путин провел встречу с Меликовым в Кремле.

    29 апреля 2026, 21:25 • Новости дня
    Ушаков рассказал о содержании разговора Путина и Трампа
    Ушаков рассказал о содержании разговора Путина и Трампа
    Tекст: Валерия Городецкая

    Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию на Украине и в Иране, попытку покушение на американского лидера и перспективы взаимовыгодных проектов, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    Ушаков сообщил, что Путин выразил поддержку Трампу в связи с недавней попыткой покушения на него 25 апреля, подчеркнув недопустимость политически мотивированного насилия, говорится в комментарии помощника президента на сайте Кремля. Российский президент также поздравил первую леди США Меланью Трамп с прошедшим днем рождения и отметил ее вклад в вопрос воссоединения российских и украинских детей с семьями.

    Среди международных тем основной акцент был сделан на ситуации вокруг Ирана и в Персидском заливе. Путин заявил, что наземная операция США в Иране опасна, и поддержал решение Трампа о продлении режима прекращения огня. Стороны также обсудили ситуацию на Украине: по словам Трампа, сделка, способная завершить конфликт, уже близка.

    По просьбе Трампа Путин охарактеризовал обстановку на линии соприкосновения, подчеркнув, что российские войска продолжают теснить противника и сохраняют стратегическую инициативу. Было отмечено, что с начала 2025 года Россия передала Украине более 20 тыс. тел погибших, а в ответ получила чуть более 500. Оба лидера выразили схожие оценки в адрес киевского режима и отметили затягивание конфликта со стороны Зеленского.

    Путин напомнил, что достижение мирного урегулирования возможно только при положительной реакции Киева на ранее озвученные предложения. Трамп положительно оценил объявленное Россией Пасхальное перемирие, а Путин выразил готовность объявить перемирие на период Дня Победы, что также было поддержано главой Белого дома.

    Кроме того, президенты обсудили перспективы развития взаимовыгодных проектов в экономике и энергетике, отметив значимость сотрудничества в этих сферах.

    Ранее Ушаков сообщил, что Путин провел полуторачасовой телефонный разговор с Трампом, который прошел в дружественной атмосфере.

    1 мая 2026, 13:26 • Новости дня
    Путин присвоил звание Героя Труда пятерым россиянам
    Путин присвоил звание Героя Труда пятерым россиянам
    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин подписал указ о присвоении пятерым гражданам звания Героя Труда.

    Документ опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации. «За особые трудовые заслуги перед государством и народом присвоить звание Героя Труда Российской Федерации», – отмечается в тексте распоряжения.

    Почетного статуса удостоились пять человек. Среди них оказались актриса театра «Современник» Марина Неелова, руководитель лаборатории НИИхиммаш Леонид Бобе и генеральный директор компании «Мостострой-11» Николай Руссу.

    Также награду вручили токарю воронежского предприятия «Электронспецтехника» Анатолию Свиридову и доктору медицинских наук Шлеме Спектору.

    Кроме того, президент отметил коллектив РГХПУ имени Строганова. Учебному заведению вручили почетный знак за успехи в труде. Стоит отметить, что данные государственные награды были учреждены в 2013 и 2021 годах.

    Ранее глава государства присвоил звание Героя труда писателю Александру Проханову.

    29 апреля 2026, 20:36 • Новости дня
    Ушаков: Путин рассказал Трампу о продвижении российских войск на Украине
    Ушаков: Путин рассказал Трампу о продвижении российских войск на Украине
    Tекст: Валерия Городецкая

    Помощник президента по международным делам Юрий Ушаков сообщил журналистам о деталях разговора между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

    По словам Ушакова, по просьбе президента США Путин дал оценку текущей ситуации на линии соприкосновения в зоне спецоперации на Украине, передает ТАСС. Он отметил, что российские войска удерживают стратегическую инициативу и продолжают теснить позиции противника.

    «По просьбе Трампа Владимир Путин охарактеризовал текущую обстановку на линии соприкосновения, где наши войска удерживают стратегическую инициативу, теснят позиции противника», – сказал Ушаков.

    Ранее американский лидер заявил о продолжении переговоров с Путиным по Украине.

    Москва допустила наличие неофициального общения между главами государств.

    29 апреля 2026, 15:35 • Новости дня
    Путин заявил о готовности российских компаний выйти на рынок Конго

    Путин: Российские компании готовы выйти на рынок Конго

    Tекст: Валерия Городецкая

    В ходе российско-конголезских переговоров президент России Владимир Путин заявил, что российские компании выражают готовность и желание работать на рынке Конго.

    По словам главы государства, стабильная внутриполитическая ситуация в Конго создает благоприятные условия для развития деловых отношений и открытия новых экономических возможностей, передает РИА «Новости».

    Путин отметил, что перспективы для сотрудничества между Россией и Конго существуют в различных сферах. Он подчеркнул, что страны уже развивают партнерство в области геологоразведки, энергетики, логистики и сельского хозяйства.

    «У нас хорошие перспективы в развитии наших отношений, причем по разным направлениям. Что касается экономики, то это геологоразведка, энергетика, логистика, сельское хозяйство и некоторые другие направления», – сказал он.

    Напомним, в среду президент Конго прибыл в Кремль для переговоров с Путиным.

    29 апреля 2026, 20:34 • Новости дня
    Путин провел полуторачасовой телефонный разговор с Трампом
    Путин провел полуторачасовой телефонный разговор с Трампом
    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент РФ Владимир Путин обсудил с главой США Дональдом Трампом важные вопросы по телефону, при этом беседа длилась более полутора часов, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с президентом США Дональдом Трампом. По словам помощника президента по международным делам Юрия Ушакова, разговор лидеров двух стран продолжался более полутора часов, передает ТАСС.

    «Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом. Этот разговор продолжался более полутора часов», – заявил Ушаков журналистам.

    Уточняется, что это уже 12-й телефонный контакт между Путиным и Трампом после возвращения последнего в Белый дом в начале 2025 года.

    Ранее Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонные переговоры, которые длились около часа 9 марта. После беседы Трамп объявил о временном снятии части санкций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президенты обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и возможность восстановления мира на Украине. Новых предложений по организации личной встречи между лидерами не поступало, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    29 апреля 2026, 21:07 • Новости дня
    Ушаков: Для мира на Украине Киев должен согласиться на озвученные предложения

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в беседе с президентом США Дональдом Трампом заявил, что для достижения мира на Украине президенту Владимиру Зеленскому необходимо согласиться на предложения, которые уже были озвучены, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    Он подчеркнул, что Москва предпочла бы дипломатическое урегулирование и считает, что достижение целей спецоперации и мир возможно через переговоры, передает ТАСС.

    По словам Ушакова, для этого Зеленский должен положительно отреагировать на предложения, «которые излагались неоднократно, в том числе и американской стороной».

    Напомним, Путин провел полуторачасовой телефонный разговор с Трампом.

    Трамп заявил Путину о близости сделки по урегулированию на Украине.

    29 апреля 2026, 21:18 • Новости дня
    Ушаков: Разговор Путина и Трампа прошел в дружественной атмосфере

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Состоявшийся телефонный разговор между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом прошёл в дружественной атмосфере и сопровождался откровенным обменом мнениями, сообщил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков..

    Разговор президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа прошёл в дружеской атмосфере. Помощник президента по международным делам Юрий Ушаков рассказал журналистам, что беседа отличалась откровенностью и деловым подходом, сообщает ТАСС.

    По его словам, «общение президентов велось в дружеском ключе, было откровенным и деловым».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин провел полуторачасовой телефонный разговор с Дональдом Трампом.

    Дональд Трамп заявил, что сделка для разрешения конфликта на Украине уже близка. В свою очередь, Владимир Путин рассказал Трампу о сугубо террористических методах Киева. Он также отметил, что Россия хотела бы достичь целей спецоперации на Украине путем переговоров.

    В марте Владимир Путин уже проводил телефонные переговоры с Дональдом Трампом, инициированные американской стороной.

    МИД заявил об отработке НАТО сценария изоляции Калининградской области
    Туск назвал катастрофой вывод американских войск из Германии
    Bloomberg сообщил о попытке танкера из Индии пройти Ормуз
    NYT: США выводят военных из Германии в качестве наказания за критику
    В Ленобласти нашли пять пакетов с человеческими останками
    Украинские военные сдались в плен российскому беспилотнику
    NZZ: В ситуации с «Северными потоками» Германия пресмыкается перед Киевом

    Иранский кризис принудил французов экономить на сигаретах и топливе

    На Европе все больше сказываются последствия американо-израильской агрессии против Ирана. На этот раз пришла неутешительная статистика о состоянии экономики Франции. «Выживание каждой второй компании находится под угрозой», говорят эксперты, а многим французам даже задерживают зарплату. Что происходит? Подробности

    Британия сколачивает альянс северных ВМС против России

    Британия продолжает формировать балто-скандинавский кулак против России. Лондон и еще девять стран Европы создают военно-морской альянс – как утверждается, для сдерживания угроз со стороны РФ. Многонациональные морские силы будут действовать как «дополнение к НАТО». Почему среди участников нет Германии и Франции и какие новые угрозы это объединение создает для России? Подробности

    Россия запустила «рабочую лошадку» для космического суверенитета

    С Байконура успешно стартовала новая ракета-носитель «Союз-5». В экспертной среде отмечают, что новая ракета откроет большие возможности для России в сфере космоса. Чем «Союз-5» отличается от предшественников и как прошедший запуск отразится на создании российской космической станции? Подробности

    Госдеп США объявил Евросоюзу войну в интернете

    Администрация президента США Дональда Трампа выделила полмиллиарда долларов на борьбу с цензурой в Евросоюзе. Заниматься этим будет замглавы Госдепа Сара Роджерс – женщина яркая и опасная, однако итог сетевой войны кажется предрешенным: только хуже будет. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Война с Ираном развалила ОПЕК

      Объединенные Арабские Эмираты объявили о выходе из ОПЕК. Это прямое следствие войны с Ираном. Означает ли это, что Организация стран – экспортеров нефти теперь развалится? Это хорошо или плохо для России?

    • Путин для Трампа важнее короля

      Полуторачасовые телефонные переговоры между президентами России и США показали, что взаимопонимание между ними сохраняется, а в продолжении конфликта виновато руководство Украины. Следовательно, визит британского короля в Вашингтон провалился.

    • Германия взбунтовалась против Евросоюза

      Правящая партия Германии выдвинула ультиматум главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, воспользовавшись тем, что она в этой партии – ХДС – состоит. Причина банальна: политика Брюсселя разоряет ФРГ.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Магнитные бури в мае 2026: точный прогноз по дням, опасные даты и влияние на здоровье

      Май 2026 года принесет россиянам не только долгожданные праздники и тепло, но и несколько периодов повышенной геомагнитной активности. Ученые предупреждают: вторая половина месяца окажется особенно неспокойной. В материале – подробный прогноз магнитных бурь на каждый день мая, объяснение того, как на самом деле солнечная активность влияет на самочувствие, и практические советы для метеочувствительных людей.

    • Когда сажать картофель в мае 2026: точные сроки, народные приметы и лучшие дни по лунному календарю

      Майские праздники – традиционное время, когда россияне массово выходят на огороды сажать картофель. Но спешка может стоить урожая: важно учитывать не только календарь, но и температуру почвы, регион и даже народные приметы. В 2026 году оптимальные сроки смещаются в зависимости от погоды, а лучшие дни совпадают с убывающей Луной. Разбираемся, когда именно сажать картофель в мае, чтобы получить крупные и здоровые клубни.

    • Финансы, пособия и новые законы: что изменится в жизни россиян с 1 мая 2026 года

      Май 2026 года принесет россиянам целый ряд важных изменений – от досрочных выплат пенсий и детских пособий до новых правил маркировки товаров и ограничений на вывоз золота. Часть нововведений порадует граждан (например, автоматические доплаты пенсионерам), другие потребуют внимания (запрет на продажу немаркированных товаров). Разбираем все ключевые изменения по категориям: финансы, выплаты, налоги, торговля и личные финансы.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

