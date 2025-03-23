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    Игорь Караулов Игорь Караулов Наступление мира не даст России расслабиться

    Никакого ликования по поводу возможного мира не будет. Настанет строгое, сосредоточенное время, за которое страна постарается решить проблемы, накопившиеся в период СВО. Это будет время мирной мобилизации.

    0 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Европа склонит Америку к общей борьбе с Россией

    Вопреки распространённому стереотипу, Европа совсем не всегда следовала за США в своей внешней политике. Просто сейчас их разногласия распространились на Россию – а раньше против нашей страны они выступали единым фронтом. К сожалению, у Евросоюза очень большие шансы переубедить Вашингтон и вернуть американцев на антироссийские рельсы.

    12 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Разгром «зеленых» начался с Greenpeace

    Когда кто-то шибко умный спрашивал, что будет с сетями, когда у вас станет по миллиону электрокаров в каждом городе, его объявляли еретиком. Теперь оказалось, что заправляться гораздо дольше, по цене – не меньше, чем дизтопливом, ехать гораздо меньше, а вне городов вообще полная беда.

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    23 марта 2025, 12:43 • Новости дня

    Песков допустил неофициальные контакты Путина и Трампа

    Песков не исключил наличие дополнительных контактов Путина и Трампа

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пресс-секретарь Дмитрий Песков допустил, что между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом могли быть дополнительные контакты, помимо официально объявленных.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью ВГТРК заявил, что между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом могли быть и другие контакты, помимо тех, о которых сообщалось официально, передает ТАСС. Он подчеркнул: «Мы вам сообщаем о тех разговорах, о которых нам известно, но всего остального мы не можем исключать».

    Журналист ВГТРК Павел Зарубин заметил, что заявления Трампа создают впечатление о большем числе контактов между президентами, чем было заявлено. Песков отметил, что возможность общения президентов по видеомосту сохраняется и может быть активирована по инициативе любой из сторон.

    Он добавил, что видеомост защищен и позволяет обсуждать самые чувствительные темы. Это решение остается личным выбором каждого из лидеров, которые могут предпочесть телефонную связь для общения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что передал президенту России Владимиру Путину сигнал от Дональда Трампа о желании восстановить двусторонние отношения, и Путин проявил взаимность в этом вопросе. Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия не отвергла предложения о прекращении огня на Украине, и напомнил о действии множества санкций против нее.

    23 марта 2025, 00:58 • Новости дня
    Сафронов ответил на вопрос о стоимости подаренного Путиным Трампу портрета

    Сафронов назвал подаренный Путиным Трампу портрет бесценным

    Tекст: Антон Антонов

    Портрет, который президент России Владимир Путин подарил президенту США Дональду Трампу, вероятно, является бесценным, заявил народный художник России Никас Сафронов, отметив, что авторство картины не сообщалось.

    Сафронов отметил, что художники обычно не комментируют свои работы, а также не указывают, для кого они были созданы. Он подчеркнул, что «в России много талантливых людей, слава богу, много художников», пишут «Аргументы и факты».

    На вопрос о возможной стоимости картины художник ответил: «Такая работа, вероятнее всего, бесценна». Сафронов добавил, что если кто-то раскроет авторство произведения, он будет готов прокомментировать ситуацию по-другому.

    Искусствовед Елизавета Лихачева заявила RT, что автором портрета может быть сам Сафронов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф передал главе американского государства портрет Трампа, заказанный Путиным у известного российского художника. На прошлой неделе Путин провел встречу с Уиткоффом.

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    22 марта 2025, 09:18 • Новости дня
    Уиткофф передал Путину пожелание Трампа

    Уиткофф передал Путину сигнал о желании Трампа восстановить двусторонние отношения

    Tекст: Александра Юдина

    Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что передал президенту России Владимиру Путину сигнал от американского лидера Дональда Трампа о желании восстановить двусторонние отношения, и российский президент проявил взаимность в этом вопросе.

    Уиткофф отметил, что цель Трампа заключается в том, чтобы две великие державы совместно решали конфликт на Украине, передает РИА «Новости».

    По его словам, после получения этого послания Путин продемонстрировал готовность следовать по этому пути. Российский лидер, по словам спецпосланника, послал все возможные сигналы, что он также заинтересован в улучшении отношений.

    Напомним, Вашингтон декларировал дипломатическую победу, сообщив, что Украина готова на немедленное перемирие, и «теперь мяч на стороне Москвы», что стало итогом переговоров делегаций Вашингтона и Киева в Саудовской Аравии и фактически капитуляцией Киева перед США.

    Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф подтвердил, что руководство Украины согласилось на проведение президентских выборов.

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    22 марта 2025, 12:56 • Видео
    «Майдан» в Турции. Эрдоган устоит?

    На конец недели Турции обещана попытка «цветной революции». Бунт народа вызван арестом главного противника президента Реджепа Эрдогана, неформального лидера оппозиции и мэра Стамбула Экрема Имамоглу. У турок поднакопилось претензий к своему лидеру. Устоит ли Эрдоган?

    Коментарии (0)
    22 марта 2025, 04:04 • Новости дня
    Уиткофф: Путин подарил Трампу его портрет

    Путин передал через Уиткоффа портрет Трампа

    Уиткофф: Путин подарил Трампу его портрет
    @ Sergey Aksyonov/Twitter.com/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф передал Дональду Трампу его портрет, заказанный Владимиром Путиным у известного российского художника, в качестве жеста готовности к диалогу.

    Как передает ТАСС, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф сообщил, что передал президенту Дональду Трампу его портрет в подарок от российского лидера Владимира Путина. В интервью Такеру Карлсону Уиткофф отметил, что этот жест был знаком готовности к диалогу между лидерами.

    Уиткофф указал, что президент Путин заказал портрет у известного российского художника и попросил его передать Трампу. По словам Уиткоффа, Трамп был искренне тронут подарком. Это стало частью личной дипломатии между главами государств, которых связывают сложные отношения.

    Ранее Трамп заявил, что США, Украина и Россия сделали шаг к урегулированию конфликта, достигнув предварительных договоренностей, которые он назвал «очертаниями сделки».

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    21 марта 2025, 13:42 • Новости дня
    Путин выбрал переговорщиков для консультаций с США

    Песков: Путин выбрал переговорщиков для консультаций с США

    Путин выбрал переговорщиков для консультаций с США
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС / Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Президент России Владимир Путин лично назначил Григория Карасина и Сергея Беседу в качестве переговорщиков для предстоящих консультаций с Соединенными Штатами, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    По его словам, участникам назначенных на понедельник консультаций между Россией и США предстоит решить ряд важных вопросов, передает ТАСС.

    Песков заявил, что Григорий Карасин и Сергей Беседа, которые представят Россию, являются опытнейшими переговорщиками.

    Представитель Кремля подчеркнул, что выбор этих кандидатов был лично сделан Путиным. По его словам, Карасин и Беседа обладают богатым опытом в проведении аналогичных переговоров и способны наилучшим образом представлять интересы России.

    По словам пресс-секретаря, «это выбор президента Российской Федерации, и они наилучшим образом представят Россию на этих переговорах».

    Ранее спецпосланник американского президента Кит Келлог заявил, что США намерены провести в Саудовской Аравии «непрямые переговоры» между Россией и Украиной для обсуждения условий прекращения огня.

    Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что в ближайшей встрече с США в Эр-Рияде с российской стороны примут участие председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора Федеральной службы безопасности Сергей Беседа.

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    20 марта 2025, 20:32 • Новости дня
    Путин пожелал главе МОК спортивного здоровья

    Путин поздравил Ковентри с избранием главой МОК

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин направил поздравления Кирсти Ковентри в связи с ее избранием на пост президента Международного олимпийского комитета (МОК).

    В своем обращении Путин отметил, что итоги голосования свидетельствуют о высоком авторитете Ковентри в спортивной среде и признании ее личных достижений. «Уверен, что ваш уникальный опыт и заинтересованность в реальном продвижении благородных олимпийских идеалов будут способствовать успеху в столь ответственной работе», – говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

    Президент также пожелал новоиспеченной главе МОК благополучия и крепкого, по-настоящему спортивного, здоровья.

    Напомним, двукратная олимпийская чемпионка из Зимбабве Кирсти Ковентри была избрана президентом МОК, став первой женщиной, занявшей эту должность. В феврале Томас Бах принял решение покинуть МОК после 34 лет членства.

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    21 марта 2025, 13:23 • Новости дня
    Песков: Путин получил письмо от генерала Попова

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президенту Владимиру Путину передали письмо от обвиняемого в мошенничестве генерала Ивана Попова, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Я никак не могу комментировать это письмо. О нем известно, оно было опубликовано. И, разумеется, оно доложено главе государства», – сказал Песков, передает ТАСС.

    Он пояснил, что других комментариев по ситуации не может дать.

    Ранее «Коммерсант» сообщал, что экс-командующий 58-й гвардейской армией Попов обратился с открытым письмом к президенту России. Автор письма заявил, что был «верным солдатом», и отметил, что армия была для него смыслом жизни.

    В начале марта Попова уволили из рядов ВС России.

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    22 марта 2025, 02:13 • Новости дня
    Трамп не обозначил крайний срок для прекращения огня на Украине

    Трамп сообщил, что не ставил крайний срок для прекращения огня в разговоре с Путиным

    Tекст: Денис Тельманов

    Дональд Трамп заявил, что в разговоре с Владимиром Путиным не устанавливал точный срок для прекращения огня на Украине, однако выразил надежду на скорое достижение соглашения.

    Президент США Дональд Трамп сообщил журналистам в Белом доме, что не устанавливал крайнего срока для режима прекращения огня на Украине в разговоре с президентом России Владимиром Путиным, передает ТАСС. Он отметил, что, по его мнению, соглашение может быть достигнуто в ближайшее время.

    В телефонном разговоре, состоявшемся 18 марта, Трамп и Путин обсудили ситуацию на Украине и условия, необходимые для предотвращения эскалации конфликта. Согласно информации из Кремля, Путин согласился на предложение Трампа о взаимном отказе сторон от ударов по объектам энергетической инфраструктуры на 30 дней.

    Стороны также договорились начать технические переговоры о введении режима прекращения огня в Черном море и полном прекращении огня. Эти консультации, как ранее сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, пройдут 24 марта в Эр-Рияде. Российскую делегацию возглавят Григорий Карасин и Сергей Беседа, и переговоры будут сосредоточены на черноморской инициативе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп не дал прямого ответа на вопрос о введении новых санкций против России, отметив, что считает возможным достижение прекращения огня на Украине.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что США, Украина и Россия сделали шаг к урегулированию конфликта, достигнув предварительных договоренностей, которые он назвал «очертаниями сделки».

    Американский президент Дональд Трамп объявил, что переговоры по прекращению огня на Украине идут в данный момент, и полное перемирие может быть достигнуто в ближайшее время.

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    21 марта 2025, 11:02 • Новости дня
    ФОМ: Путину доверяют 83% россиян

    ФОМ: Уровень доверия Путину сохранился на уровне 83%

    Опрос фонда «Общественное мнение» показал, что 83% россиян доверяют президенту Владимиру Путину и считают его работу хорошей.

    Как сообщает ТАСС, фонд «Общественное мнение» провел исследование, показавшее, что 83% опрошенных россиян доверяют президенту Владимиру Путину. Этот показатель остался неизменным по сравнению с предыдущей неделей. 83% граждан уверены, что Путин выполняет свои обязанности главы государства эффективно.

    Исследование также выявило, что 56% участников опроса положительно оценивают работу правительства. Это на один процентный пункт меньше, чем ранее. При этом 60% опрошенных считают, что премьер-министр Михаил Мишустин выполняет свои обязанности хорошо, что на один процентный пункт больше, чем в прошлом опросе.

    Поддержка политических партий также была выявлена в ходе исследования. Уровень поддержки «Единой России» составил 46% и не изменился. КПРФ поддержали 8% респондентов, что на один процентный пункт больше. ЛДПР увеличила свою поддержку на два процентных пункта – до 10%. Уровень поддержки «Справедливой России – За правду» и «Новых людей» остался на уровне 3%.

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    21 марта 2025, 14:35 • Новости дня
    Шойгу поговорил с Ким Чен Ыном о диалоге России и США

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Секретарь СБ России Сергей Шойгу в ходе беседы с главой государственных дел КНДР Ким Чен Ыном обсудил диалог Москвы и Вашингтона, об этом сообщил сам Шойгу.

    Переговоры с Ким Чен Ыном длились более двух часов, сказал Шойгу, передает ТАСС.

    В ходе них были изучены результаты выполнения ранее принятых решений в ходе визита Ким Чен Ына в Россию и визита президента Владимира Путина в КНДР.

    Также в разговоре обсуждалось «общение и начало диалога [России] с Соединенными Штатами, все то, что происходит на Украине», и другие вопросы, касающиеся безопасности в разных регионах, в том числе на Корейском полуострове.

    Шойгу в пятницу прибыл в КНДР, он передал лидеру страны послание от российского президента.

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    20 марта 2025, 13:30 • Новости дня
    Песков заявил о возможности международного звонка Путина во второй половине дня

    Tекст: Александра Юдина

    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что во второй половине дня президент Владимир Путин может провести международный телефонный разговор.

    По его словам, во второй половине дня может состояться международный телефонный звонок главы государства, передает ТАСС.

    Подробности о возможном звонке пока неизвестны, включая темы обсуждения и возможных участников разговора.

    Ранее президент России провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. В Кремле подтвердили наличие прямой и видеосвязи между Путиным и его американским коллегой, отметив, что это давно существует в арсенале глав государств.

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    20 марта 2025, 17:52 • Новости дня
    Путин и Лукашенко обсудили ситуацию вокруг Украины по телефону

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили по телефону ситуацию вокруг Украины и российско-американский диалог, а также подготовку к 80-летию Победы и работу в рамках ЕАЭС.

    Путин поделился оценками хода российско-американского диалога на различных уровнях, сообщили в Кремле, передает ТАСС.

    Кроме того, лидеры обсудили подготовку к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, а также взаимодействие в рамках Евразийского экономического союза, где Белоруссия в этом году председательствует. Лидеры договорились поддерживать тесный контакт по всем обсуждаемым темам.

    На прошлой неделе президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко встретились в Кремле, чтобы обсудить развитие отношений между Москвой и Минском. Путин на встрече с Лукашенко поставил в пример другим странам отношения России и Белоруссии.

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    21 марта 2025, 17:12 • Новости дня
    Путин и эмир Катара обсудили ситуацию в Газе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин и эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани обсудили по телефону обострение ситуации в секторе Газа и выразили готовность содействовать ее деэскалации, а также рассмотрели дальнейшее развитие сотрудничества между странами.

    Содержание телефонного разговора между Путиным и эмиром Катара опубликовал Кремль в Telegram-канале. Лидеры двух стран выразили обеспокоенность в связи с возобновлением боевых действий в секторе Газа и подчеркнули готовность содействовать деэскалации напряженности, а также стремиться к долгосрочной нормализации в регионе.

    Кроме того, обсуждались актуальные вопросы развития российско-катарского сотрудничества. Участники беседы подчеркнули значимость итогов недавно прошедшего в Дохе заседания двусторонней Межправительственной комиссии и условились о применении скоординированных усилий для наращивания инвестиционных связей и расширения кооперации в промышленности, энергетике, транспорте и логистике, культуре и спорте.

    В ходе обмена мнениями по ситуации в Сирии обе стороны отметили важность обеспечения ее единства, суверенитета и территориальной целостности. Россия и Катар выразили намерение продолжать взаимодействие в интересах устойчивой стабилизации социально-экономической обстановки в стране и оказывать гуманитарную помощь сирийскому народу.

    Путин также поздравил руководство и народ Катара с началом священного для мусульман месяца Рамадан.

    Ранее первый вице-премьер РФ Денис Мантуров и премьер-министр Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани обсудили в Дохе кризис на Украине, а также вопросы торгового и экономического сотрудничества между странами.

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    21 марта 2025, 14:55 • Новости дня
    Путин поручил обеспечить лидерство России в беспилотной сфере к 2030 году

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить лидерство страны в беспилотной авиации к 2030 году, определив ключевые показатели и финансирование отрасли, сообщила пресс-служба Кремля.

    «Правительству РФ с учетом ранее данных поручений обеспечить ускоренное развитие отрасли беспилотной авиации для достижения к 2030 году технологического лидерства в ней, определив целевые показатели, характеризующие такое лидерство, и предусмотрев финансирование соответствующих мероприятий», – говорится в перечне поручений главы государства, опубликованном на сайте Кремля.

    Доклад президент ждет до 1 июня, далее – раз в полгода.

    Путин поручил принять меры, обеспечивающие при производстве и эксплуатации беспилотников внедрение технических решений, основанных на применении технологий искусственного интеллекта. Для реализации этих задач правительству предстоит сотрудничать с АНО «Платформа Национальной технологической инициативы» и «Сбером», а также принять меры по расширению экспериментальных правовых режимов для увеличения использования беспилотных систем. Отчет о проделанной работе должен быть представлен до 1 июня.

    Кроме того, Путин поручил уточнить полномочия органов публичной власти по введению и снятию ограничений на полеты беспилотников в регионах с уровнем базовой готовности, что подразумевает подготовку предложений по внесению изменений в нормативные правовые акты. Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин, министр обороны Андрей Белоусов и директор ФСБ Александр Бортников, а срок исполнения данного поручения установлен до 30 апреля 2025 года.

    Ранее главный конструктор беспилотной авиационной системы (БАС) С-76 Евгений Рубцов сообщил газете ВЗГЛЯД, что новый российский беспилотник С-76 имеет экспериментальные силовые установки, в том числе восемь подъемных электрических двигателей, которые проходят испытание вместе с аппаратом.

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    21 марта 2025, 14:09 • Новости дня
    Шойгу передал Ким Чен Ыну послание от Путина

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу провел встречу с председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном, он передал ему послание от российского президента Владимира Путина.

    «Хотел бы передать вам привет и наилучшие пожелания от президента Российской Федерации Владимира Путина. Он уделяет самое пристальное внимание реализации достигнутых с вами договоренностей», – сказал Шойгу Ким Чен Ыну, передает ТАСС.

    Напомним, у Шойгу в КНДР запланированы встречи и с другими представителями северокорейского руководства.

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    20 марта 2025, 14:02 • Новости дня
    Песков заявил о скорых переговорах России и США по урегулированию на Украине

    Песков: Россия и США в ближайшие дни обсудят черноморскую инициативу и украинское урегулирование

    Tекст: Александра Юдина

    Переговоры между техническими группами России и США могут пройти в ближайшие дни, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

    По его словам, переговоры технических групп России и США могут состояться в ближайшие дни, передает ТАСС.

    Песков уточнил, что стороны согласовывают последние нюансы, и ориентировочно встреча пройдет в начале следующей недели.

    Представитель Кремля подчеркнул, что среди тем обсуждения будет черноморская инициатива. Речь идет о вопросах, связанных с возобновлением этой инициативы, что было одной из тем телефонного разговора между президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

    Песков отметил, что необходимо обсудить много нюансов, которые ранее не были реализованы.

    Также ожидается, что встреча коснется украинского урегулирования. Песков сообщил, что стороны обсудят аспекты, которые сочтут необходимыми.

    При этом представитель Кремля отметил, что пока не готов назвать участников российской делегации, однако заверил, что информация об этом будет предоставлена своевременно.

    Ранее спецпосланник президента США Стивен Уиткофф предположил, что двусторонний российско-американский саммит мог бы пройти в Саудовской Аравии.

    Помощник президента России Юрий Ушаков сообщал о готовности к встрече Путина и Трампа, отметив, что она состоится, как только возникнет необходимость.

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      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Скандал в Белом доме приближает политическую смерть Зеленского

      Мировые СМИ описывают скандал, который устроил президент Украины в Белом доме, как политическую катастрофу и фиаско Зеленского. Если в результате США прекратят поддержку Украины, это будет означать смертельную угрозу для всего киевского режима.

    • Зеленский соблазняет Трампа редкоземельными металлами

      Глава киевского режима Владимир Зеленский ведет двойственную и противоречивую политику относительно возможной сделки с США касательно разработки расположенных на Украине месторождений редкоземельных металлов. С одной стороны, он заявляет, что «открыт для предложений» касательно соответствующих американских инвестиций, а с другой – отказался подписать документ по разработке украинских месторождений, предложенный США.

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      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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