Песков допустил неофициальные контакты Путина и Трампа

Песков не исключил наличие дополнительных контактов Путина и Трампа

Tекст: Дмитрий Зубарев

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью ВГТРК заявил, что между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом могли быть и другие контакты, помимо тех, о которых сообщалось официально, передает ТАСС. Он подчеркнул: «Мы вам сообщаем о тех разговорах, о которых нам известно, но всего остального мы не можем исключать».

Журналист ВГТРК Павел Зарубин заметил, что заявления Трампа создают впечатление о большем числе контактов между президентами, чем было заявлено. Песков отметил, что возможность общения президентов по видеомосту сохраняется и может быть активирована по инициативе любой из сторон.

Он добавил, что видеомост защищен и позволяет обсуждать самые чувствительные темы. Это решение остается личным выбором каждого из лидеров, которые могут предпочесть телефонную связь для общения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что передал президенту России Владимиру Путину сигнал от Дональда Трампа о желании восстановить двусторонние отношения, и Путин проявил взаимность в этом вопросе. Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия не отвергла предложения о прекращении огня на Украине, и напомнил о действии множества санкций против нее.