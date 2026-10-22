За годы под руководством Путина Россия как будто сменила матрицу восприятия окружающего мира и самой себя. Страна наполнена самоуважением и спокойной убежденностью в своем праве на достойную и счастливую жизнь.18 комментариев
Временный поверенный США в Германии устраивал алкогольные застолья с охраной
Bild: Временный поверенный США в ФРГ Мельтцер пил с полицейскими из охраны
Временный поверенный в делах США в Германии Алан Мельтцер употреблял алкоголь вместе с немецкими полицейскими, которые обеспечивали его личную охрану, пишет Bild.
Сотрудники полиции сообщили о предполагаемых нарушениях несколько недель назад, после чего началось внутреннее расследование. Полиция Берлина расформировала отряд охраны дипломата и начала служебные разбирательства в отношении его сотрудников, пишет Bild со ссылкой на источники.
Сообщается, что дипломат сам поощрял такие застолья и приглашал полицейских выпить. Личная вина Мельтцера на данный момент не доказана, отмечает РИА «Новости».
«Это соответствует действительности: были начаты служебные дисциплинарные меры, а соответствующий отряд личной охраны расформирован. Мы не можем предоставить дополнительных подробностей», – заявил представитель полиции.
В состав подразделения земельного управления уголовной полиции Берлина (LKA 61) входили более десяти сотрудников. Во время службы употребление алкоголя запрещено, при заступлении на дежурство действует правило нулевого содержания алкоголя в крови. В посольстве США заявили о доверии профессионализму LKA и отказались комментировать обвинения в адрес Мельтцера.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца ведомство канцлера ФРГ Фридриха Мерца отклонило законопроект министра финансов Ларса Клингбайля о введении специального сбора с напитков с высоким содержанием сахара.
В прошлом месяце в доме помощника кандидата от партии «Альтернатива для Германии» Кристин Бринкер прошли обыски из-за подозрений в незаконном хранении оружия.
В апреле пресса уличила главу ФБР в регулярных пьянках и прогулах.