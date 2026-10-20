Канцлер ФРГ рассказал о попытках убедить США помогать Киеву

Bloomberg: Канцлер ФРГ рассказал о попытках убедить США помогать Украине

Tекст: Алексей Дегтярёв

Глава германского правительства отметил, что позиция Европы относительно дальнейшей поддержки украинской стороны остается неизменной.

«Каждый раз, когда я встречаюсь с Дональдом Трампом, я пытаюсь убедить его, что это должно быть в его же интересах. Стабильная Европа, европейский континент, Европейский союз в качестве партнера – это то, что выгодно и для американцев», – цитирует Мерца РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.

Политик добавил, что до конца года проведет личную встречу с американским лидером для обсуждения ситуации вокруг Украины. Мерц подчеркнул готовность к сотрудничеству с Вашингтоном в рамках НАТО и стремление убедить администрацию США действовать сообща с Европой для разрешения конфликта.

В понедельник депутат бундестага Сара Вагенкнехт раскритиковала Мерца за поддержку выплат Украине. В прошлом году Трамп выступил против помощи украинской стороне за счет американских налогоплательщиков. Тогда же он одобрил первую оплачиваемую Европой военную помощь Киеву.