За годы под руководством Путина Россия как будто сменила матрицу восприятия окружающего мира и самой себя. Страна наполнена самоуважением и спокойной убежденностью в своем праве на достойную и счастливую жизнь.18 комментариев
Путин: Россия предлагала Украине помощь в переговорах с Донбассом в 2014 году
Президент Владимир Путин заявил, что еще в 2014 году Москва предлагала Украине помощь в переговорах с Донбассом, однако киевские власти выбрали путь вооруженного конфликта.
«В 2014 году уже об этом говорили: «Давайте мы вам поможем договориться с юго-востоком тогдашней Украины». Нет! Пушки, самолеты против мирного населения. Войну развязали практически», – цитируют Путина «Вести».
Российский лидер напомнил о последующем заключении Минских соглашений. «Мы же всегда стремились к тому, чтобы они смогли договориться с той частью Украины, которая не согласна с госпереворотом. Нет! Отказались от этого», – заявил президент.
Президент Владимир Путин заявил, что Москва готова возобновить трехсторонние контакты по Украине для достижения окончательного мирного соглашения.
Путин назвал новые регионы историческими землями России.
Также Путин заявил, что выбор военного пути для решения украинского конфликта был сделан киевскими властями.