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    Мнения
    Дмитрий Заборин Дмитрий Заборин Соседям иногда полезнее быть чужими

    История человечества показывает, что иногда к пониманию элементарной вещи «плохой мир лучше доброй ссоры» народы приходят, пережив разрушительный конфликт и совместную трагедию, вплоть до взаимного истребления.

    6 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Тревога за человечество стала ликвидным активом на рынке ИИ

    Что стоит за дискуссией вокруг искусственного интеллекта? Есть три возможных ответа, и они не исключают друг друга: искренняя тревога людей, соревнование двух держав за технологическое лидерство, обыкновенная бизнес-конкуренция, в которой все средства хороши, а «забота о человечестве» является одним из таких средств.

    0 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Хочет ли Швеция снова воевать с Россией

    Выборы в Швеции не вызвали большого интереса в России – хотя речь идет о богатой и влиятельной стране, занимающей третье место по вооружению Украины. Однако в местной политике для нас царит почти полный мрак, и учитывать приходится только «нюансы» того, насколько враждебны к нам те или иные шведские политические силы.

    22 комментария
    17 сентября 2026, 19:40 • Новости дня

    Белоруссия помогла 18 гражданам России и Украины воссоединиться с семьями

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На белорусско-украинской границе прошел очередной этап гуманитарной миссии, благодаря которой 18 человек смогли воссоединиться со своими семьями, пишут белорусские СМИ.

    Очередная гуманитарная миссия по воссоединению семей прошла на белорусско-украинской границе в пункте пропуска «Новая Гута», передает БелТА. К своим родным из России на Украину отправились 15 граждан, а с Украины к близким возвращаются три человека. В основном это пенсионеры и маломобильные граждане.

    Супруги Валентина и Виктор едут к детям на Украину. «Там живут сын и дочка. А мы оба больны – мне надо суставы менять, а у дедушки – болезнь Паркинсона. Я уже не могу обслуживать его», – отметила женщина. Она добавила, что не виделась с дочкой, сыном и внуками около шести лет, и выразила благодарность медицинским работникам.

    Пенсионерка Людмила Александровна едет из Кривого Рога в Москву к мужу, с которым не виделась три года. По ее словам, возвращение через Белоруссию оказалось наиболее удобным вариантом, так как поездка через другие страны, например, Турцию, была бы слишком сложной.

    В этот же день состоялся обмен телами погибших военнослужащих между Россией и Украиной. Российская сторона передала 252 тела, украинская – 23. Белоруссия продолжает предоставлять безопасные гуманитарные коридоры для обмена между странами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе на белорусско-украинской границе состоялся процесс передачи 15 мирных жителей.

    Российский омбудсмен Яна Лантратова обсудила воссоединение семей с украинским коллегой.

    В июне три российские семьи вернулись на родину через пункт пропуска «Новая Гута».

    17 сентября 2026, 14:36 • Новости дня
    Эксперт: ВС России не допустили запуска «Запорожстали»

    Военный эксперт Кнутов: Потеря «Запорожстали» критична для Украины

    Эксперт: ВС России не допустили запуска «Запорожстали»
    @ REUTERS/Stringer

    Tекст: Олег Исайченко

    Российская армия вновь нанесла удар по «Запорожстали». По всей видимости, противник начал восстанавливать ранее выведенные из строя цеха. Действия ВС России были призваны не допустить возобновления работы предприятия, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Аналитик также оценил другие объекты, попавшие под удар в ночь на четверг.

    «ВС России продолжают системную работу по изолированию Украины. Под ударом – переправы через Днестр, портовая инфраструктура, суда, задействованные в интересах ВСУ, а также железнодорожные узлы и пограничные переходы. Все это существенно осложняет доставку военных грузов и срывает графики поставок», – отметил военный эксперт Юрий Кнутов.

    Кроме того, российская армия бьет и по другим «болевым» точкам – в частности, по объектам ВПК Украины, продолжил он. На этом фоне собеседник упомянул металлургический комбинат «Запорожсталь». В августе стало известно о полной остановке предприятия. Аналитик допустил, что выведенные из строя цеха начали восстанавливать, поэтому ВС РФ снова нанесли удар по этой цели, чтобы не допустить возобновления работы предприятия.

    «На «Запорожстали» производили прокатный лист, который шел на изготовление защитных конструкций, фортификационных модулей, брони для военной техники. Также украинские власти отправляли значительные объемы металла за рубеж. То есть продукция, с одной стороны, использовалась непосредственно в ВСУ, а с другой – давала доходы, которые перераспределялись на содержание армии и ведение боевых действий», – напомнил Кнутов.

    По его словам, потеря «Запорожстали» критична для Украины: это не только ограничивает возможности по восстановлению боевой техники, но и сокращает экспортные возможности страны и поступление валютных средств из-за рубежа. Киевские власти уже сталкиваются с серьезными последствиями. Так, Владимир Зеленский признал дефицит в бюджете на ВСУ в размере 27 млрд долларов.

    «Это связано с прекращением экспорта металлов и перекрытием экспорта через большую Одессу», – пояснил спикер. Более того, остановка предприятия обернется для Киева дополнительными расходами. «В связи с отсутствием собственных мощностей Украине придется закупать продукцию, а это недешево», – рассуждает эксперт.

    Также Кнутов отдельно обратил внимание на удары ВС России по дата-центрам – на этот раз «Де Ново». Собеседник напомнил, что центры обработки данных на Украине работают в связке с системой искусственного интеллекта Maven Smart System американской компании Palantir Technologies. Она в том числе выдает данные, которые используются для прокладки маршрута БПЛА. «Работая по этой цели, мы фактически осложняем противнику запуск беспилотников по тыловым районам нашей страны», – считает аналитик.

    На этом фоне принципиально важны и удары по объектам энергетической инфраструктуры, которые питают как ЦОД, так и заводы, военные предприятия на территории Украины. «Вывод из строя трансформаторных подстанций играет важнейшую роль», – подчеркнул он.

    В ночь на четверг ВС России нанесли массированный и групповые удары по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины. Как сообщили в Минобороны, операция проводилась с применением высокоточного оружия наземного, морского и воздушного базирования, беспилотных летательных аппаратов.

    По данным военного ведомства, в результате в Киеве и области поражены цеха по производству и хранению беспилотников различных типов, включая БПЛА средней дальности RAX-2X. Также удар нанесен по предприятию «Пегас Армс», выпускающему дроны большой и средней дальности, и по заводу комплектующих для БПЛА и подготовке к применению наземных робототехнических комплексов.

    Среди целей – дата-центр «Де Ново», обслуживающий серверное оборудование, используемое в военных целях, а также аккумуляторный парк хранения энергии в Броварах, обеспечивающий бесперебойное функционирование военных объектов на территории Киевской области.

    В Запорожской области поражен металлургический комбинат «Запорожсталь» – ключевое предприятие металлургической промышленности Украины, осуществляющее выплавку чугуна и выпуск прокатной стали, используемой оборонными предприятиями Украины и Европы. Также удар нанесен по сборочному предприятию «Искра», производящему комплексы радиотехнической разведки, РЭБ и комплектующие для зенитных управляемых ракет.

    В Одесской области в порту «Черноморск» поражен сухогруз с военными грузами. Также выведены из строя электроподстанция «Арциз», обеспечивающая функционирование порта «Измаил», и два автомобильных моста через Днестр в районе Маяков, используемых для транзитных перевозок военных грузов из Румынии и порта «Измаил». Кроме того, на переходе морем в 11 км восточнее Одессы поражено морское судно, доставлявшее в порт «Одесса» грузы, предназначенные для обеспечения ВСУ.

    Напомним, 11 сентября российские военные впервые нанесли удар по дата-центру «Би-мобайл» в Киеве. По данным Минобороны, ЦОД обеспечивал хранение, обработку и передачу данных, в том числе разведывательных, для нужд ВСУ. Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты отмечали, что в результате разведывательно-управленческие возможности противника могут быть серьезно ограничены.

    Смотрите кадры результатов атаки по «Запорожстали» в канале газеты ВЗГЛЯД в Max.

    Комментарии (7)
    17 сентября 2026, 09:58 • Новости дня
    ВС России нанесли массированный удар по Киеву
    ВС России нанесли массированный удар по Киеву
    @ REUTERS/Alina Smutko

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В ходе ночного удара по украинскому ВПК российские военные поразили производство БПЛА RAX-2X, дата-центр «Де Ново Дата-Центр» в Киеве и Киевской области, кроме того, поражен металлургический комбинат «Запорожсталь».

    В Киеве и области поражен цех производству и хранению различных дронов, включая БПЛА средней дальности RAX-2X; цех по производству ООО «Пегас Армс», где производят БПЛА большой и средней дальности самолетного типа, указало ведомство в Max.

    Уничтожено промышленное предприятие, выпускающее комплектующие для дронов и наземных робототехнических комплексов.

    Также удар пришелся по крупнейшему дата-центру «Де Ново Дата-Центр», обрабатывающему разведывательные данные, и аккумуляторному парку в Броварах, обеспечивающему военные объекты энергией.

    В Запорожской области атакован металлургический комбинат «Запорожсталь», выпускающий прокатную сталь и чугун для оборонных нужд Украины и Европы.

    Поражено сборочное предприятие «Искра», производящее комплексы радиотехнической разведки, РЭБ и детали для зенитных ракет.

    В Одесской области уничтожены суда с военными грузами в порту «Черноморск» и на подходе к Одессе, электроподстанция «Арциз» и два моста через Днестр, используемые для транзита из Румынии.

    Напомним, в ночь на четверг российские военные нанесли массированный удар по целям в Киеве, Запорожье и Одесской области.

    Несколько дней назад российские войска атаковали металлургические заводы в Запорожье.

    Днем ранее массированным ударам подверглись украинские дата-центры в Киеве.

    Комментарии (3)
    16 сентября 2026, 11:52 • Видео
    Британия трещит по швам

    Первые министры Северной Ирландии, Уэльса и Шотландии выдвинули совместное требование к Лондону провести референдумы о независимости этих территорий. Великобритания всё?

    Комментарии (0)
    17 сентября 2026, 16:10 • Новости дня
    В Москве представлен доклад об инсценировке Украиной событий в Буче

    Захарова: Киев выдавал боевиков «Азова» за погибших жителей Бучи

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Власти Украины использовали тела убитых украинских боевиков для создания масштабной фальсификации, представив их жертвами среди мирного населения весной 2022 года после боев в Киевской области, говорится в докладе «Наследники Геббельса: фальсификация событий в Буче и кровавые инсценировки киевского режима», представленном в Москве организацией Международный общественный трибунал.

    Официальный Киев попытался выдать уничтоженных членов националистического батальона «Азов» (организация признана террористической и запрещена в России) за мирных граждан, погибших в Буче, заявила представитель МИД России Мария Захарова.

    «Это абсолютно точно фальсификация, только теперь у нас есть уже неопровержимые факты – конкретные, раскладывающие ее по деталям. О чем идет речь? Речь идет о том, что за мирных жителей они выдали украинских военнослужащих, в первую очередь, как мы понимаем, экстремистов из террористического нацбатальона «Азов», – цитирует ТАСС представителя внешнеполитического ведомства.

    Заявление прозвучало в ходе пресс-конференции, на которой председатель Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов Максим Григорьев представил доклад «Наследники Геббельса: фальсификация событий в Буче и кровавые инсценировки киевского режима».

    Документ разоблачает фальсификацию событий в украинском городе. Доклад содержит факты представления Украиной погибших в различных населенных пунктах в ходе боев украинских военнослужащих в качестве убитых мирных граждан в Буче.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября Мария Захарова анонсировала презентацию масштабного расследования преступлений киевского режима. В конце августа дипломат назвала события в Буче британской информационно-политической спецоперацией ради срыва мирных переговоров.

    Весной официальный представитель МИД России обвинила украинские власти в намеренной отправке очевидцев инсценировки в Буче на верную гибель.

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    17 сентября 2026, 16:28 • Новости дня
    ЦБ оспорил в суде ЕС ограничения на взыскание активов с Euroclear

    ЦБ подал заявление в Общий суд ЕС по делу об активах в Euroclear

    ЦБ оспорил в суде ЕС ограничения на взыскание активов с Euroclear
    @ Ansgar Haase/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Банк России подал заявление в европейский суд, чтобы добиться возможности взыскать 200 млрд евро заблокированных активов с депозитария Euroclear.

    Банк России обратился в Общий суд Европейского союза с требованием отменить ограничения на признание и исполнение решений российских судов, передает РИА «Новости». Регулятор оспаривает статью регламента Совета ЕС, которая позволяет европейским судам запрещать российским лицам добиваться исполнения отечественных судебных решений в любых юрисдикциях.

    «Данный документ является прямой попыткой вмешаться в текущее судебное разбирательство в Бельгии и помешать Банку России исполнить решение арбитражного суда Москвы, вынесенное по иску Банка России к Euroclear», – заявили в ЦБ.

    Активы российского регулятора были заморожены в 2022 году после начала спецоперации на Украине. Основная часть этих средств, оцениваемая примерно в 200 млрд евро с учетом упущенной выгоды, находится в депозитарии Euroclear.

    В Центробанке подчеркнули, что европейские меры создают несоразмерные препятствия для защиты прав за пределами Евросоюза. Экстерриториальный характер запретов противоречит принципам доступа к правосудию и иммунитету государств, добавили в ведомстве.

    Ранее Арбитражный суд Москвы взыскал с бельгийского депозитария Euroclear 200 млрд евро в пользу Банка России.

    Позже апелляционная инстанция отказала европейской площадке в приостановке исполнения данного решения.

    В ответ финансовая организация обратилась в суд Бельгии для отмены российского вердикта по замороженным средствам.

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    17 сентября 2026, 16:20 • Новости дня
    МИД Венгрии назвал высылку российских дипломатов продуманной стратегией

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Парламентский госсекретарь венгерского МИД Дьердь Велкей заявил, что высылка десяти российских дипломатов является частью стратегии, реализация которой идет «своим чередом».

    «Мы приняли данное решение, руководствуясь продуманной стратегией», – сказал дипломат в интервью интернет-изданию Telex, передает ТАСС. Отвечая на вопрос о возможных будущих шагах, госсекретарь пояснил, что каждое такое решение представляет собой сложный процесс, где важен выбор правильного момента.

    При этом он отказался раскрывать подробности дела, сославшись на непубличность деталей. Велкей добавил, что ведомство постоянно следит за развитием событий и ожидает реакции российской стороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр объяснил высылку десяти российских дипломатов защитой национального суверенитета.

    В ответ посол России в Будапеште Евгений Станиславов назвал данное решение беспрецедентной эскалацией. А официальный представитель МИД Мария Захарова пообещала обязательный ответ Москвы на этот недружественный шаг.

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    17 сентября 2026, 13:45 • Новости дня
    Крупнейший КПП на границе Молдавии и Украины остановил работу

    КПП Паланка на границе Молдавии и Украины закрылся из-за аварии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Крупнейший на юге Молдавии контрольно-пропускной пункт (КПП) Паланка приостановил работу из-за аварии на линии связи, сообщила пограничная полиция Молдавии, рекомендовав воспользоваться соседними пунктами пропуска через границу.

    Работа крупнейшего контрольно-пропускного пункта Паланка на юге Молдавии временно остановлена из-за аварии на линии связи, передает ТАСС.

    Пограничная полиция республики рекомендовала гражданам выбирать для пересечения границы соседние пункты пропуска.

    «Авария нарушила интернет-соединение и повлекла сбой в работе информационных систем, используемых при осуществлении пограничного контроля. Неисправность возникла за пределами пункта пропуска», – уточнили в ведомстве.

    Пункт пропуска Паланка расположен на главной транспортной магистрали, которая соединяет Молдавию с Одесской областью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября пограничный переход Тудора – Староказачье приостановил работу из-за удара беспилотника.

    В конце августа движение через два контрольно-пропускных пункта на молдавско-украинской границе остановилось из-за воздушной тревоги.

    Днем ранее украинский пункт пропуска «Виноградовка» закрылся после серии взрывов.

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    17 сентября 2026, 11:41 • Новости дня
    Российские войска освободили харьковскую Малую Волчью и запорожскую Розовку
    Российские войска освободили харьковскую Малую Волчью и запорожскую Розовку
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» взяли под контроль Малую Волчью в Харьковской области, а группировка «Восток» освободила Розовку в Запорожской области.

    Об освобождении двух населенных пунктов за минувшие сутки говорится в канале Max Минобороны.

    В результате действий группировки «Север» за последние сутки под контроль российских войск перешел населенный пункт Малая Волчья Харьковской области.

    Также в Харьковской области было нанесено огневое поражение живой силе и технике тяжелой механизированной, мотопехотной, механизированной бригад и штурмового полка ВСУ около Золочеав, Дементиевки, Революционного, Грачевки, Братеницы и Липцов.

    А в Сумской области поражены скопления живой силы и техники двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны рядом с Груновкой, Кучеровкой, Бояро-Лежачами и Хотенью.

    Всего в зоне ответственности группировки противник за сутки потерял до 220 военнослужащих, две бронемашины, артиллерийское орудие и станцию РЭБ.

    Подразделения группировки «Восток» продвинулись вглубm обороны противника и освободили Розовку в Запорожской области, отчитались в Минобороны. Было нанесено поражение живой силе и технике двух десантно-штурмовых, штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты возле Великомихайловки Днепропетровской области, Нововладимировки, Таврийского, Общего, Василькового, Омельника, Самойловки, Светлой Долины и Барвиновки Запорожской области.

    При этом ВСУ потеряли более 240 военнослужащих и бронемашину.

    В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Нижнего Соленого, Червоного Оскола, Изюма, Путниково, Нечволодовки Харьковской области, Крымков, Райгородка и Маяков Донецкой Народной Республики (ДНР).

    Потери противника при этом составили свыше 200 военнослужащих, америкаснкаий бронеавтомобиль HMMWV, орудие полевой артиллерии и станция РЭБ, перечислили в Минобороны.

    Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Красного Молочара, Дружковки, Краматорска, Славянска, Василевской Пустоши, Николаевки и Кондратовки ДНР.

    Противник при этом потерял до 170 военнослужащих и американскую бронемашину MaxxPro.

    Подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и трех бригад нацгвардии у Лидино, Андреевки, Белозерского, Доброполья, Нововодяного, Гулево, Новогригоровки и Сергеевки ДНР.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили свыше 400 военнослужащих и бронемашина, подытожили в оборонном ведомстве.

    Ранее на этой неделе российские войска освободили харьковскую Ольховатку.

    До этого они освободили харьковские Широкое, Шевченково и запорожскую Новоандреевку.

    А в конце прошлой недели российские войска освободили населенный пункт Веселое в ДНР.

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    17 сентября 2026, 14:51 • Новости дня
    Евростат назвал долю жителей ЕС, которым не хватает денег на отопление

    Евростат: Почти 9% жителей ЕС не могут позволить себе отопление дома

    Tекст: Денис Тельманов

    Почти каждый десятый житель Европейского союза не имеет финансовой или технической возможности поддерживать комфортную температуру в своем доме.

    Доля людей, у которых нет возможности поддерживать у себя дома комфортный уровень тепла, в Евросоюзе в 2025 году составила 8,8%, передает РИА «Новости».

    «В 2025 году 8,8% жителей ЕС не могли позволить себе поддерживать в доме достаточный уровень тепла», – говорится в публикации.

    Авторы материала объясняют, что возможность поддерживать в доме комфортную температуру зависит от ряда факторов, включая финансовые возможности, общее состояние здания, географическое положение и стоимость энергоносителей.

    Пока что доля людей без возможности нормально отапливать свои дома заметно выше, чем в 2021 году, когда она составляла 6,9%.

    Согласно статистике Евростата, самая большая доля людей, у которых нет возможности обеспечить достаточную отапливаемость своего жилища, оказалась в Греции – 18,1%.

    Также в число лидеров по этому показателю вошли Литва (16,7%), Болгария (16,1%), Испания (15,9%), Португалия (15,6%), Румыния (11,9%), Франция (11,5%) и Кипр (11,3%). Меньше всего таких людей в Норвегии (1,7%), Финляндии (2,6%), Эстонии (3,1%), Польше (3,2%), Люксембурге (3,5%) и Словении (3,6%).

    Сильнее всего доля населения без возможности поддерживать в доме достаточный уровень тепла с прошлого по текущий год выросла в Румынии – на 1,1 процентного пункта.

    Самое заметное сокращение было на Кипре – на 3,3 процентного пункта, в Болгарии – на 2,9 процентного пункта, в Испании – на 1,6 процентного пункта и Литве – на 1,3 процентного пункта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во второй половине 2024 года стоимость газа для бытовых потребителей в Евросоюзе установила абсолютный рекорд.

    В первой половине 2025 года средняя цена энергоносителя для европейских домохозяйств снизилась на восемь процентов.

    В начале текущего года 18% жителей Литвы не смогли позволить себе надлежащее отопление жилья.

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    17 сентября 2026, 09:53 • Новости дня
    Украинская ПВО не смогла сбить российские дальнобойные ракеты

    Украина этой ночью не смогла сбить ни одной из запущенных дальнобойных ракет

    Tекст: Вера Басилая

    Украинская система противовоздушной обороны минувшей ночью не смогла перехватить ни одной из запущенных российских дальнобойных ракет, включая комплексы «Калибр» и «Искандер-М».

    Украинские системы противовоздушной обороны минувшей ночью не смогли перехватить ни одной выпущенной дальнобойной ракеты, передает «Страна.ua».

    ВСУ заявили, что российская сторона применила четыре ракеты комплекса «Калибр», а также неустановленное количество ракет «Оникс» и баллистических систем «Искандер-М», С-400 и KN-23.

    В официальной сводке украинского командования информация об успешном перехвате этих ракет отсутствует. Кроме того, сообщается о запуске десяти дронов-камикадзе «Бандероль» и «Дань-Т», из которых средствам ПВО удалось сбить или подавить семь единиц.

    Массированная атака также включала использование 157 беспилотных летательных аппаратов, причем более половины из них относились к реактивному типу. Украинская сторона отчиталась об уничтожении или подавлении 124 беспилотников. Поражения ракет и ударных БПЛА были зафиксированы на 36 различных локациях.

    Ранее Генеральный штаб ВСУ признал неспособность зенитных комплексов отразить массированный удар баллистическими ракетами.

    В Запорожье после ночного удара вспыхнул крупный пожар на территории государственного оборонного предприятия «Искра», производящего радиолокационные системы.

    Мэр Киева Кличко сообщил о перебоях с водоснабжением в городе после ударов по складам.

    Минобороны сообщило, что в ночь на четверг российские военные нанесли массированный удар по предприятиям металлургической, радиоэлектронной промышленности Украины, предприятиям ВПК.

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    17 сентября 2026, 15:15 • Новости дня
    Безэкипажный катер Ростеха впервые доставил избирательные бюллетени на Валаам
    Безэкипажный катер Ростеха впервые доставил избирательные бюллетени на Валаам
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Беспилотное судно госкорпорации «Ростех» впервые успешно привезло избирательные документы на остров Валаам, преодолев 45 километров по Ладожскому озеру.

    «Безэкипажный катер госкорпорации «Ростех» при поддержке дрона-ретранслятора «Суперкам» впервые доставил избирательные бюллетени и документы на Валаам для проведения выборов. Катер прошел 45 километров по Ладожскому озеру от Сортавала до острова», – приводит ТАСС сообщение пресс-службы компании.

    Перед выполнением рейса аппарат прошел тестирование на маршруте от залива Ниэмелянсалми до центральной гавани монастыря. На острове проживают более 140 зарегистрированных избирателей. Устойчивую связь судна с оператором на берегу поддерживал беспилотник «Суперкам».

    Погодные условия во время перехода составили три балла волнения. В будущем госкорпорация планирует расширить использование подобных аппаратов на другие труднодоступные регионы страны.

    Длина судна составляет около семи метров. Аппарат способен преодолевать до одной тысячи километров, перевозя груз весом до одной тонны, а его крейсерская скорость достигает 40 узлов.

    Напомним, Центризбирком договорился об использовании безэкипажных катеров для транспортировки бюллетеней.

    Ранее госкорпорация «Ростех» представила модель новейшего спасательного робототехнического морского комплекса R-SAVER-1.

    В прошлом году разработчики показали на выставке в Петербурге первый арктический морской беспилотник «Бриз».

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    17 сентября 2026, 06:47 • Новости дня
    Марочко: Украинские войска отступили из Попасной в ДНР

    Tекст: Катерина Туманова

    Украинские войска оставили позиции в населенном пункте Попасная под Дружковкой в Донецкой Народной Республике на фоне успешного продвижения российских сил, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Касаемо дружковского направления, то за несколько последних суток у наших военнослужащих есть серьезные успехи юго-восточнее от данного населенного пункта: украинские боевики отступили из Попасной. Также наши военнослужащие ведут бои за соседние Веролюбовку и Клиновое», – заявил он ТАСС.

    В районе населенных пунктов Алексеево-Дружковка и Кондратовка продолжаются ожесточенные бои. По словам Марочко, украинское командование перебросило туда дополнительные резервы, включая боевиков националистического подразделения «Азов» (организация признана террористической и запрещена в РФ).

    «На данный момент наши военнослужащие сосредоточены на перемалывании живой силы и техники противника в данном районе», – сказал он.

    Кроме того, подразделения ВС России закрепились в Куртовке, расположенной неподалеку от Дружковки. Присутствие российских сил в этом населенном пункте подтверждается кадрами объективного контроля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России 9 сентября приступили к штурму Дружковки. Пушилин сообщал об охвате Дружковки российскими войсками. Марочко сообщил об обмане бойцов ВСУ в харьковском котле.

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    17 сентября 2026, 10:54 • Новости дня
    Российские войска уничтожили крупнейший украинский военный дата-центр

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Под удар попал инфраструктурный объект в Киеве, отвечавший за работу серверов и хранение разведывательной информации для нужд украинской армии, сообщило Министерство обороны.

    «В результате удара поражены: дата-центр «Де ново дата-центр», крупнейший центр, обеспечивающий работу серверного оборудования, используемого в военных целях, а также обработки, передачи и хранения данных, в том числе разведывательных, в интересах ВСУ», – указало ведомство в Max.

    Кроме того, в ходе ночного удара российские военные поразили цех по производству беспилотников в Киеве.

    Несколькими днями ранее беспилотники «Герань» уничтожили столичный центр обработки данных «ИнтерКарс».

    До этого Вооруженные силы России впервые атаковали киевский дата-центр «Би-мобайл».

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    17 сентября 2026, 12:32 • Новости дня
    Мендель заявила о неспособности Зеленского воспринимать информацию на украинском
    Мендель заявила о неспособности Зеленского воспринимать информацию на украинском
    @ Thomas Trutschel/IMAGO/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский с трудом усваивает большие объемы информации на украинском языке и в неформальной обстановке предпочитает общаться исключительно по-русски, заявила его бывший пресс-секретарь Юлия Мендель.

    Бывший пресс-секретарь украинского лидера Юлия Мендель заявила, что Зеленский русскоговорящий человек и не способен воспринимать большой объем информации на украинском языке, передает ТАСС.

    «Владимир Зеленский жил в России, работал в России. <…> У него половина телефонной книги – россияне. <…> Это человек, который в частной обстановке не говорит на украинском, потому что он плохо воспринимает большие объемы информации на украинском. Он абсолютно русскоговорящий», – сказала она.

    Мендель также добавила, что в 2019 году политик снимал сериал на территории России и получал за это деньги. Название телевизионного проекта бывший пресс-секретарь уточнять не стала.

    Власти на Украине активно проводят политику вытеснения русского языка. Педагогов регулярно штрафуют или увольняют по доносам за использование русскоязычных материалов на занятиях.

    При этом представители политической элиты страны продолжают общаться по-русски. Национальное антикоррупционное бюро ранее публиковало записи разговоров ближайшего окружения президента, обсуждавшего коррупционные схемы на русском языке. Аналогичным образом вела закрытые переговоры и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, публично выступающая в защиту государственного языка.

    Накануне Юлию Мендель не пустили в здание Европарламента из-за введенных Владимиром Зеленским санкций.

    Ранее бывшая пресс-секретарь обвинила главу киевского режима Зеленского в жестком подавлении инакомыслия.

    Напомним, Зеленский в прошлом году отказался давать интервью на русском языке.

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    17 сентября 2026, 06:51 • Новости дня
    Над Ярославской областью уничтожили 65 дронов, поврежден НПЗ

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Ярославской области средства противовоздушной обороны отразили массированную атаку, уничтожено 65 БПЛА, повреждения получил нефтеперерабатывающий завод, сообщил глава региона Михаил Евраев.

    «Сегодня отражали крупную атаку вражеских БПЛА. Сбиты 65 беспилотников», – написал глава региона в Max.

    По его словам, в результате инцидента жертв и пострадавших нет.

    Зафиксированы повреждения на территории местного нефтеперерабатывающего завода, ведется оперативное тушение возгораний. Кроме того, упавшие обломки выбили окна в нескольких многоквартирных домах и повредили автомобили.

    До этого в ночь на четверг Евраев сообщал, что движение автомобилей на выезде из Ярославля в Москву было перекрыто. Через некоторое время движение открыли.

    В конце августа при атаке украинских беспилотников на Ярославскую область погиб один человек.

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    17 сентября 2026, 14:28 • Новости дня
    Работники одесских портов начали массово увольняться

    На Украине заявили о массовом увольнении сотрудников одесских портов

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Сотрудники морских портов Большой Одессы начали массово покидать рабочие места на фоне длительного простоя и прекращения захода иностранных грузовых судов.

    Сотрудники одесского порта начали массово увольняться из-за отсутствия работы, передает ТАСС.

    Эксперт Анна Ковальчук в беседе с украинским изданием «Страна» отметила, что ранее трудоустройство в порту Одессы считалось престижным и «труднодоступным».

    Иностранные грузовые суда перестали заходить в порты Большой Одессы, включая Измаил и Южный, с 22 июля. Международные компании отказываются от сотрудничества по соображениям безопасности, предпочитая переориентировать свои грузоперевозки на другие направления.

    Ранее через эти черноморские порты проходил основной поток экспорта украинской агропромышленной продукции и товаров металлургического сектора. Теперь же инфраструктура простаивает, что и стало причиной массового оттока кадров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военный эксперт Андрей Марочко предупредил о риске массовых увольнений сотрудников украинских портов из-за простоев.

    Крупногабаритные корабли полностью прекратили заходить в гавани Одессы и Николаева на фоне регулярных атак.

    Российские войска нанесли серию точных ударов по украинским морским портам и логистическим центрам.

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