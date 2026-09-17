История человечества показывает, что иногда к пониманию элементарной вещи «плохой мир лучше доброй ссоры» народы приходят, пережив разрушительный конфликт и совместную трагедию, вплоть до взаимного истребления.6 комментариев
Парламент Словакии одобрил участие военных в защите восточного крыла НАТО
Словацкий парламент одобрил отправку более ста военнослужащих для усиления защиты воздушного пространства на восточном фланге Североатлантического альянса.
Депутаты словацкого парламента одобрили отправку до 101 военнослужащего для усиления охраны воздушного пространства восточного фланга Североатлантического альянса, передает РИА «Новости».
«Присутствовали 140 депутатов, за – 129, против – один, воздержались – 10. Предложение одобрено», – подвел итоги голосования председатель парламента Рихард Раши. Трансляция заседания велась на официальном сайте законодательного органа страны.
Военнослужащие примут участие в операции «Восточный страж». Ее главная цель заключается в укреплении защиты воздушных рубежей стран-членов альянса на восточном направлении. Министр обороны Роберт Калиняк, представлявший инициативу, сообщил, что контингент разместится преимущественно на территории Польши и Румынии. В их задачи войдет выявление угроз, исходящих от беспилотных летательных аппаратов.
Осенью 2025 года Североатлантический альянс запустил операцию «Восточный часовой» для укрепления восточного фланга.
Позже генеральный секретарь организации Марк Рютте заявил о значительном наращивании сил союзников в рамках этой миссии.
В мае текущего года глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш предложил расширить данную инициативу из-за инцидентов с беспилотниками.