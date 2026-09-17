Парламент Словакии одобрил участие военных в защите восточного крыла НАТО

Tекст: Валерия Городецкая

Депутаты словацкого парламента одобрили отправку до 101 военнослужащего для усиления охраны воздушного пространства восточного фланга Североатлантического альянса, передает РИА «Новости».

«Присутствовали 140 депутатов, за – 129, против – один, воздержались – 10. Предложение одобрено», – подвел итоги голосования председатель парламента Рихард Раши. Трансляция заседания велась на официальном сайте законодательного органа страны.

Военнослужащие примут участие в операции «Восточный страж». Ее главная цель заключается в укреплении защиты воздушных рубежей стран-членов альянса на восточном направлении. Министр обороны Роберт Калиняк, представлявший инициативу, сообщил, что контингент разместится преимущественно на территории Польши и Румынии. В их задачи войдет выявление угроз, исходящих от беспилотных летательных аппаратов.

Осенью 2025 года Североатлантический альянс запустил операцию «Восточный часовой» для укрепления восточного фланга.

Позже генеральный секретарь организации Марк Рютте заявил о значительном наращивании сил союзников в рамках этой миссии.

В мае текущего года глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш предложил расширить данную инициативу из-за инцидентов с беспилотниками.