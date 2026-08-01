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На Украине семья тайно переучивала дочь после уроков о Бандере
Бывший военный ВСУ переучивал дочь из-за школьной пропаганды о Бандере
Бывший военнослужащий ВСУ Владимир Липко с женой тайно переучивали дочь после того, как в школе ей на уроках рассказывали о Степане Бандере, как о герое Украины.
Экс-военнослужащий украинской армии Владимир Липко вместе с супругой скрытно переучивали дочь после уроков о Бандере в школе, передает РИА «Новости».
Мужчина регулярно проверял домашние задания девочки, которая пошла в пятый класс в 2025 году. Когда школьница начала позитивно отзываться о Степане Бандере, отец решил вмешаться.
«Работая с ребенком за уроками, я старался все перечитывать, что ей задают. Мы объясняли ребенку, как оно было на самом деле», – рассказал Липко. Родители раскрыли дочери реальные факты о жестоких поступках Бандеры.
На вопросы девочки о расхождениях со школьной программой взрослые ответили, что образовательное учреждение занимается политической пропагандой, совершенно не подходящей для детской психики.
Ранее бывший военнослужащий ВСУ Владимир Липко рассказал об искажении исторических фактов в украинских школьных учебниках.
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