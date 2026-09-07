Зачем нужно побывать на Чукотке? Чтобы преодолеть стереотипы. Например, «Чукотка – суровая земля суровых людей». Однако на героев анекдотов чукчи совсем не похожи. Это красивый и умный народ.0 комментариев
Лавров назвал искоренение нацизма условием завершения украинского конфликта
Глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров назвал главным условием завершения конфликта на Украине полное искоренение нацизма в европейских странах.
Министр иностранных дел России выступил перед студентами и преподавателями МГИМО, передает ТАСС.
«Именно в этом наша главная задача как министерства иностранных дел – обеспечивать максимально эффективную дипломатическую, политическую поддержку специальной военной операции, разъяснять ее корни, причины, разъяснять нашу позицию, которая неоднократно позволила бы уже завершить на справедливых условиях, которые президент выдвинул уже в 2024 году, эту войну. Завершить так, чтобы не было больше нацизма в Европе, который опять пустил сюда свои метастазы», – отметил Сергей Лавров.
Глава ведомства подчеркнул, что сохранение у власти нынешнего руководства Украины недопустимо. Он напомнил о практике перезахоронения нацистских преступников с государственными почестями. По словам дипломата, согласиться с подобным положением дел означало бы предать память победителей нацизма в 1945 году. Такое отношение противоречит исторической памяти народа, резюмировал руководитель министерства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Сергей Лавров назвал искоренение возрождающегося нацизма важнейшей задачей специальной военной операции.
Возможная заморозка конфликта на текущей линии соприкосновения станет предательством подвига советских солдат. Перемирие без смены киевской власти обернется окончательным укоренением неонацизма.