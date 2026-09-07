Пассажир московского метро погиб после падения под поезд

Пассажир упал под поезд на станции «Бунинская аллея» и погиб

Tекст: Елизавета Шишкова

Трагический случай произошел утром 7 сентября на станции «Бунинская аллея» Бутовской линии Московского метрополитена, передает ТАСС.

«Инцидент произошел на станции «Бунинская аллея». Пассажир упал под прибывающий поезд, в результате умер от полученных травм», – сообщил источник агентства в оперативных службах.

Ранее в департаменте транспорта Москвы информировали, что из-за происшествия движение поездов на участке от «Бунинской аллеи» до станции «Бульвар адмирала Ушакова» было приостановлено.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае на Замоскворецкой линии столичного метрополитена скончался упавший под поезд молодой человек.

В начале того же месяца на южном участке Серпуховско-Тимирязевской линии человек упал на пути.

В апреле на станции «Преображенская площадь» после падения на рельсы погибла девушка.