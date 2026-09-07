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Извержение вулкана парализовало работу крупнейшего аэропорта Индонезии
Извержение вулкана Анак-Кракатау в Индонезии привело к отмене и задержке более тысячи рейсов в аэропорту Сукарно-Хатта, нарушив планы тысяч пассажиров.
Более 166 тыс. пассажиров столкнулись с отменами и задержками рейсов в крупнейшем аэропорту Индонезии Сукарно-Хатта из-за распространения вулканического пепла после извержения Анак-Кракатау, передает РИА «Новости».
По данным аэропорта, к вечеру 6 сентября последствия ограничений затронули 1039 рейсов, включая 746 внутренних, 272 международных и 21 грузовой.
«В общей сложности изменения коснулись 166 351 пассажира», – сообщает издание Jakarta Globe.
Утром 7 сентября терминалы оставались переполненными, тысячи людей оказались заблокированы, ожидая возврата средств или переноса вылета.
Некоторые путешественники провели ночь в залах ожидания, не имея возможности оплатить гостиницу или найти альтернативный транспорт. Работу Сукарно-Хатты приостановили 6 сентября из соображений безопасности. Анак-Кракатау, расположенный в Зондском проливе, продолжает извергаться, нарушая авиасообщение в регионе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Индонезии сообщили о непрерывном извержении вулкана Анак-Кракатау с фонтанами лавы.
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