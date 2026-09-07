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В России решили расширить сроки хранения анкет доноров крови до 50 лет
Министерство здравоохранения России утвердило новые правила работы с донорами крови, которые вступят в силу с начала 2027 года.
Согласно новому приказу ведомства, перед первой сдачей крови разрешат проводить экспресс-тестирование на наличие инфекций, передающихся при переливании, передает ТАСС.
Кроме того, изменится порядок оформления документов. Анкету донора, добровольное согласие пациента и согласие на обработку персональных данных можно будет оформить в электронном виде с использованием электронной подписи. Сроки хранения такой документации значительно увеличатся.
С 2027 года анкеты и согласия на бумажных носителях будут храниться 30 лет, а в электронных базах – 50 лет с момента первой донации. До этого срок хранения составлял всего пять лет.
Также документ увеличивает период временного медицинского отвода от сдачи крови после контакта с ВИЧ-инфицированным до 365 дней. Для контактов с больными гепатитами B и C, а также сифилисом срок отвода останется прежним – 120 дней.
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