Нарышкин выразил недоумение закрытием музея Ленина в финском Тампере

Tекст: Вера Басилая

Нарышкин на круглом столе, посвященном истории российско-финских отношений в XX и XXI веках, напомнил, что Финляндия вошла в XX век с широкой автономией в рамках Российской империи, и это позволило ей одной из первых получить независимость от Советской России.

«В этой связи, конечно, вызывает недоумение известие о недавнем закрытии музея Владимира Ильича Ленина в финском городе Тампере», – цитирует ТАСС Нарышкина.

По его словам, вступление Финляндии в НАТО не отвечает интересам ее народа и не способствует общеевропейской безопасности, финские элиты выбрали курс на разрыв с Россией.

Нарышкин подчеркнул, что история показывает, что сотрудничество с Россией приносило Финляндии больше пользы, чем следование русофобской и даже неонацистской политике.

Особое внимание Нарышкин уделил историческому опыту отношений между двумя странами, который может быть полезен для извлечения внешнеполитических уроков. Он подчеркнул, что прошлое сотрудничество и конфронтация между Россией и Финляндией заслуживают детального изучения.

Ранее профессор из Хельсинки Туомас Мелинен заявил, что вступление Финляндии в НАТО стало худшим геополитическим решением в Европе за последние 79 лет.

Между тем, президент Финляндии Александер Стубб выразил уверенность, что отношения с Россией в будущем наладятся и будут использованы на благо.

Стубб также заявил, что сейчас нет никаких условий для открытия пропускных пунктов на границе с Россией.