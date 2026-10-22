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    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Россия эпохи Путина научилась уважать себя

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    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как горстка бойцов спасла сотни тысяч людей в Ленинграде

    22 октября 1942 года немцы попытались высадить десант на остров Сухо в Ладожском озере. Успех означал бы огромные потери для мирного населения блокированного Ленинграда. Но на пути захватчиков встали корабли и батарея Ладожской военной флотилии.

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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Урсула фон дер Ляйен – новая шальная императрица Европы

    Есть несколько тем, по которым Еврокомиссия и лично Урсула просто впадают в бешенство и внедряют их странам-членам с упорством сумасшедшего: тотальная миграция, тотальный ЛГБТ*, санкции против России, деньги и оружие на Украину. Кто против – того так или иначе размажут.

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    22 октября 2026, 10:45 • Новости дня

    Британский самолет-разведчик облетел Калининградскую область

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Британский самолет радиоэлектронной разведки Boeing RC-135W Rivet Joint совершил облет Калининградской области.

    Британский самолет радиоэлектронной разведки Boeing RC-135W Rivet Joint сделал петлю вокруг Калининградской области, пройдя через воздушное пространство Польши и Литвы, передает РИА «Новости».

    Борт вылетел с британской авиабазы Уоддингтон в 7:51 мск и направился на восток. Около 10:30 мск самолет находился над Балтийским морем на подлете к берегам Польши.

    В последние годы Москва регулярно заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. В Североатлантическом альянсе объясняют расширение своих инициатив целями сдерживания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду бельгийский военно-транспортный самолет пролетел у Калининградской области.

    ОДКБ обеспокоилась увеличением сил НАТО у западных рубежей.

    Шведский самолет провел разведку над Финляндией у границ России.

    22 октября 2026, 07:31 • Новости дня
    Лондон осмыслил отказ США защищать Европу в Арктике

    Парламент Британии: Европа больше не может рассчитывать на защиту США в Арктике

    Лондон осмыслил отказ США защищать Европу в Арктике
    @ Zoonar.com/Al Carrera/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Комитет по обороне палаты общин Британии пришел к выводу, что Европа больше не может рассчитывать на военную поддержку Соединенных Штатов в европейской части Арктики.

    Европа лишилась возможности полагаться на возвращение США в Европейскую Арктику в качестве партнера в сфере безопасности, передает РИА «Новости» со ссылкой на отчет комитета.

    «Несмотря на текущую заинтересованность администрации на Крайнем Севере, Европа не может рассчитывать на возвращение США в Европейскую Арктику как партнера в сфере безопасности и союзника, на которого ранее рассчитывали Европа и Великобритания», – говорится в отчете.

    Авторы документа подчеркнули, что американская стратегия национальной обороны выделяет четыре стратегических военных приоритета. В их число входят обеспечение безопасности внутри страны, сдерживание Китая в Индо-Тихоокеанском регионе, разделение бремени расходов с партнерами и стимулирование промышленной базы.

    По мнению британских парламентариев, эти приоритеты не предвещают более активного вовлечения Вашингтона в защиту Европы в среднесрочной перспективе, в том числе на Крайнем Севере.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Евросоюз решил нарастить ледокольный флот и углубить сотрудничество с НАТО в Арктике. В прошлом месяце МИД России заявил о резком росте военной активности альянса в регионе. Весной Москва предупредила о скором ответе на вызовы Североатлантического блока на Крайнем Севере.

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    21 октября 2026, 10:40 • Новости дня
    НАТО усилило присутствие в Черном море из-за атак на суда

    The Guardian: НАТО направило допконтингент в Черное море после ударов по судам

    Tекст: Игорь Иножарский

    Официальный представитель НАТО Эллисон Харт сообщила, что альянс направил дополнительные силы наблюдения и разведки в Черное море на фоне серии смертельных атак, которые Россия наносит по торговым судам с украинскими грузами.

    НАТО решила направить дополнительные военные силы в Черное море после новой серии смертельных ударов России по торговому флоту, когда во вторник были атакованы еще пять судов – три в порту Рени и два по пути к Одессе, пишет The Guardian.

    По данным издания, российские удары по судам с зерном и другими сельхозгрузами, идущим из портов на Украине, привели к тому, что почти вся акватория Черного моря, кроме территориальных вод Румынии, Болгарии и Турции, получила статус зоны повышенного риска на лондонском страховом рынке. НАТО заявило, что добавит в регион средства разведки и наблюдения, в том числе морские патрульные самолеты, радарные системы, дроны и подразделения военной разведки.

    «Сегодня послы НАТО встретились в Североатлантическом совете, чтобы обсудить безопасность в Черном море. НАТО уже усилило нашу позицию на восточном фланге, включая возможности борьбы с дронами. НАТО направит в регион дополнительные силы, включая поддержку в сфере наблюдения, разведки и криминалистики», – заявила Эллисон Харт. На фоне ударов, которые все чаще затрагивают территориальные воды и исключительные экономические зоны Румынии и Болгарии, Бухарест на выходных поднял истребители для перехвата и уничтожения двух подозреваемых российских дронов.

    Министр обороны Румынии Раду Мируца сообщил, что эти аппараты, предположительно новейшие российские дроны, летели со скоростью около 450 км/ч, и отметил, что это первый случай их успешного сбития. Румыния зафиксировала 35 несанкционированных залетов дронов с начала года против девяти в 2025 году, румынские военные уничтожили шесть аппаратов, тогда как год назад не сбили ни одного.

    На прошлой неделе два химических танкера были поражены дронами у румынского побережья Черного моря возле входа в судоходный канал Сулина, по которому вывозятся грузы с Украины. За последние две недели не менее пяти других торговых судов были атакованы у берегов Румынии и Болгарии, при этом 23 моряка числятся погибшими или пропавшими без вести, большинство инцидентов произошло за пределами территориальных вод НАТО. Болгария на этом фоне запросила у НАТО боевые самолеты и системы борьбы с дронами, а Франция направила в Румынию один морской разведывательный самолет.

    Страховая и аналитическая компания Ambrey указала, что угрозы для торговых перевозок, включая зерно и нефть в Черном море, не демонстрируют признаков снижения, а стоимость страхования на проход через этот район резко выросла. Старший аналитик компании Томаш Алекса сообщил, что с июля зафиксировано заметное увеличение числа атак, около 80% из которых, по оценкам, приходится на российские силы, при этом утраты судов усугубляются тактикой «двойных ударов» с применением воздушных и надводных дронов с крупным зарядом, особенно опасных для небольших судов, использующих днепровско-дунайскую систему каналов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник российские эксперты скептически оценили инициативу морского перемирия в Черном море. В понедельник сенатор США Марко Рубио заявил о жалобах американских компаний на атаки украинских сил на суда в Черном море. Анкара заявила о координации с Россией по обеспечению безопасности судоходства в регионе.

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    21 октября 2026, 18:11 • Видео
    Вэнс хочет уйти. Что мы теряем?

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс признался, что, вероятно, не будет участвовать в следующих выборах, хотя его считали преемником Дональда Трампа. Кто же тогда возглавит США?

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    20 октября 2026, 16:46 • Новости дня
    ЕС решил нарастить ледокольный флот и углубить сотрудничество с НАТО в Арктике
    ЕС решил нарастить ледокольный флот и углубить сотрудничество с НАТО в Арктике
    @ Petty Officer 3rd Class Aidan Co/Zuma/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В рамках новой стратегии по Арктике Европейский союз намерен увеличить численность ледоколов, а также расширить военное взаимодействие с НАТО в регионе.

    В тексте новой Арктической стратегии объединения указано, что ЕС проведет оценку промышленных возможностей и потребностей в ресурсах для работы в регионе. Европа намерена укрепить технологическое лидерство, поддержать совместные закупки и распределение ресурсов для повышения доступности современных ледоколов, передает РИА «Новости».

    Кроме того, документ, опубликованный на сайте Еврокомиссии, предполагает углубление сотрудничества с НАТО в соответствии с согласованными принципами.

    Отмечается, что стороны продолжат обсуждать общие региональные интересы в рамках структурированных диалогов и рабочих контактов. Речь идет о повышении военной мобильности, укреплении устойчивости и обеспечении безопасности в космической и морской сферах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал сделать Арктику зоной сотрудничества вместо конфронтации.

    В понедельник Евросоюз задумался о закупке ледоколов из-за роста влияния России в регионе.

    Ранее издание The Times сообщило о планах объединения создать арктический центр слежения за подлодками.

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    19 октября 2026, 15:11 • Новости дня
    В НАТО назвали армию России изобретательной и опасной

    Адмирал НАТО Вандье: Армия России изобретательна, креативна и опасна

    Tекст: Ольга Иванова

    Верховный главнокомандующий объединенных вооруженных сил НАТО по трансформации Пьер Вандье заявил, что Вооруженные силы России стали более инновационными и опасными.

    «Мы увидели изменения в том, как Россия ведет военные действия… Они учатся, они адаптируются…, они активно внедряют новые стандарты, они изобретательны, они креативны и тем самым опасны», – приводит слова Вандье РИА «Новости».

    Адмирал обратил особое внимание на развитие технологий беспилотных летательных аппаратов в России. По его словам, применение дронов с реактивными двигателями демонстрирует высокую эффективность против перехватчиков украинских военных.

    Российские власти неоднократно указывали на беспрецедентную активность Североатлантического альянса у западных границ. Президент Владимир Путин подчеркивал, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, а западные политики используют мнимую российскую угрозу для отвлечения внимания от внутренних проблем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце постпред США при Североатлантическом альянсе призвал не преувеличивать российскую угрозу.

    Тогда же беспилотник НАТО потерял связь над Черным морем.

    Летом в Латвии признали преимущество России над альянсом в сфере дронов.

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    20 октября 2026, 21:07 • Новости дня
    Вучич: Запад не поверил предупреждениям о ядерном ответе России

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Бывший президент Сербии Александр Вучич заявил, что западные лидеры посчитали блефом его предупреждения о готовности России применить ядерное оружие в случае нападения на ее территорию.

    «Я всем на Западе сказал – Путин вообще не блефует. Он, конечно, не хочет использовать его просто так, никто не сумасшедший. Но при прямом нападении Америки, Европы, Британии – кого хотите, он в ту же секунду ответит ядерным оружием», – заявил Вучич в интервью Ксении Собчак.

    По словам Вучича, европейские лидеры не поверили в это. Бывший президент Сербии назвал огромной ошибкой в оценках позицию о том, что Россия не станет защищать себя ядерным оружием. При этом он подчеркнул, что Москва никогда не станет первой применять соответствующее оружие против Североатлантического альянса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца президент России Владимир Путин сравнил ядерное оружие с ружьем на стене.

    В апреле российский лидер заявил о неукоснительном соблюдении Москвой Договора о нераспространении ядерного оружия.

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    19 октября 2026, 13:25 • Новости дня
    НАТО перестроило систему ПВО без дополнительных ресурсов

    Rapporteur: НАТО осталось без новых ресурсов после реформы системы ПВО

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Заместитель командующего объединенными ВВС НАТО генерал-лейтенант Гийом Тома заявил, что альянс перешел к круговой противовоздушной обороне, однако не получил для этого дополнительных военных ресурсов.

    НАТО приступило к масштабной перестройке системы противовоздушной обороны для отражения атак беспилотников, самолетов и баллистических ракет со всех направлений, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание Rapporteur.

    Альянс объединил две самостоятельные миссии в единую структуру после инцидента с дронами в воздушном пространстве Польши осенью 2025 года. «Теперь у нас единая миссия, способная обеспечить круговую оборону на 360 градусов», – заявил Тома.

    При этом расширение задач не привело к увеличению численности персонала или предоставлению новых военных возможностей. По словам генерала, уничтожение беспилотников с помощью истребителей и ракет создает серьезную финансовую нагрузку. Альянсу необходимы недорогие средства перехвата, современные системы управления, а также дополнительные подразделения наземной ПВО, включая мобильные огневые группы и вертолеты.

    Тома предупредил, что в случае крупномасштабного конфликта блоку придется отражать массированные волны атак, однако в настоящий момент необходимое вооружение недоступно, а переход обеспечивается лишь организационными изменениями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Литве из-за угрозы беспилотника подняли в воздух истребители НАТО.

    Кроме того, итальянский беспилотник альянса потерял связь над Черным морем.

    Еще один дрон НАТО второй раз за полтора месяца лишился связи в этом регионе.

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    21 октября 2026, 14:35 • Новости дня
    Захарова назвала дурковатым призыв Марин сбивать российские самолеты

    Захарова прокомментировала призыв экс-премьера Финляндии сбивать самолеты России

    Tекст: Вера Басилая

    Директор департамента информации и печати МИД Мария Захарова назвала дурковато-агрессивным предложение бывшего премьера Финляндии Санны Марин сбивать российские военные самолеты.

    Бывшая глава финского правительства Санна Марин предложила сбивать российские военные самолеты при их вторжении в воздушное пространство стран Европейского союза и НАТО, передает ТАСС.

    «Мы обратили внимание на какое-то оторванное от реалий и даже не воинственное, а дурковато-агрессивное предложение бывшей главы финляндского правительства Санны Марин сбивать российские военные самолеты, которые якобы нарушают воздушное пространство стран ЕС и НАТО», – заявила Захарова.

    Она посоветовала обратить внимание на то, что за подобные заявления бывший финский премьер получает зарплату в британском Институте глобальных изменений Тони Блэра в качестве нанятого эксперта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Минобороны Финляндии ответило на призыв сбивать российские самолеты.

    Страны Европы решили наделить частные компании правом сбивать беспилотники.

    В прошлом году пресс-секретарь президента Дмитрий Песков осудил заявления о готовности стран НАТО сбивать авиацию России.

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    20 октября 2026, 02:00 • Новости дня
    В МИД заявили о стремлении НАТО повысить напряженность в Черном море

    Tекст: Денис Тельманов

    Североатлантический альянс не намерен сбавлять интенсивность своих действий и военной разведки в Черноморском регионе, что демонстрирует стремление блока к дальнейшей эскалации и существенно повышает риски возникновения опасных инцидентов, заявил директор департамента европейских проблем МИД Владислав Масленников.

    Как рассказал директор департамента европейских проблем Министерства иностранных дел России Владислав Масленников в интервью изданию «Известия», интерес НАТО к черноморской акватории стабильно растет, однако теперь акцент сместился с морского присутствия на развитие военной инфраструктуры в прибрежных государствах – членах альянса.

    «В регионе возросла и разведактивность союзников по Североатлантическому блоку. Самолеты-разведчики, базирующиеся в румынской Констанце, ведут постоянный мониторинг над водами Черного моря. Полученные данные натовцы передают киевскому режиму», – отметил дипломат.

    Дипломат уточнил, что базирующиеся на румынском аэродроме в Констанце самолеты-разведчики осуществляют непрерывный мониторинг воздушного пространства, а собранные сведения передаются киевскому режиму.

    По оценке главы департамента МИД РФ, подобные действия кратно увеличивают вероятность непреднамеренных столкновений, примеры которых уже фиксировались ранее, в частности при инциденте с американским беспилотным летательным аппаратом в марте 2023 года.

    Владислав Масленников также обратил внимание на инициативу Бухареста по формированию единого военного командования прибрежных стран НАТО на Черном море, нацеленного на расширение коалиционных возможностей для защиты от низколетящих целей, что прямо подтверждает нежелание блока снижать градус региональной напряженности.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, верховный главнокомандующий объединенных вооруженных сил НАТО по трансформации Пьер Вандье заявил, что Вооруженные силы России стали более инновационными и опасными.

    При этом заместитель командующего объединенными ВВС НАТО генерал-лейтенант Гийом Тома рассказал, что альянс перешел к круговой противовоздушной обороне, однако не получил для этого дополнительных военных ресурсов.

    19 октября американский самолет-разведчик заметили над Черным морем.

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    20 октября 2026, 14:52 • Новости дня
    Финляндия анонсировала восемь учений с НАТО у границ России

    Финские войска запланировали совместные с НАТО учения до конца года

    Tекст: Мария Иванова

    Сухопутные силы Финляндии сообщили о планах провести до конца года как минимум восемь совместных с НАТО военных учений, часть из которых пройдет вблизи российской границы.

    Более 20 тыс. финских военнослужащих и представителей стран НАТО примут участие в серии военных учений с 23 октября по 4 декабря, передает РИА «Новости» со ссылкой на сухопутные силы республики.

    Отмечается, что первые маневры начнутся 23 октября на западе страны. Серию откроют учения механизированных частей Mighty Hammer 26 в Ниинисало, где будет задействовано порядка 400 единиц техники, включая около 120 танков и бронемашин.

    Крупнейшими по числу участников станут учения Karelian Spear 26 и артиллерийские маневры Lightning Strike 26. В них примут участие 4,5 тыс. и 4,1 тыс. военнослужащих соответственно. При этом учения Karelian Spear 26 и Northern Axe 26 состоятся в непосредственной близости от российских границ.

    Также запланированы тренировки по противотанковой обороне, отражению атак в условиях радиоэлектронной борьбы и отработке контратак в районе Хельсинки и Вантаа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг НАТО провела штабные учения вблизи российской границы в Финляндии.

    Ранее самолет-разведчик НАТО пролетел у границ России и Белоруссии.

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    22 октября 2026, 02:53 • Новости дня
    МИД: Страны Европы устраняют препятствия для получения ядерного оружия

    Воронцов: Страны Европы устраняют препятствия для получения ядерного оружия

    Tекст: Антон Антонов

    Ряд неядерных стран Европы меняют законы, открывая путь к размещению ядерного оружия, заявил замдиректора департамента по вопросам нераспространения МИД России Константин Воронцов на заседании Первого комитета 81-й сессии Генассамблеи ООН.

    «В ряде неядерных стран Европы наблюдаем либерализацию национальных законов и доктрин, устраняющую препятствия для появления ядерного оружия на их территории», – сказал Воронцов.

    Он отметил, что государства НАТО занимаются мультиплицированием дестабилизирующих и наносящих ущерб Договору о нераспространении ядерного оружия схем «расширенного ядерного сдерживания» различной геометрии, что приводит к укреплению совокупного ядерного потенциала НАТО, угрожающего России, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД Олег Постников назвал нереалистичными и контрпродуктивными идеи немедленного и безусловного отказа от ядерного оружия.

    Франция испытала стратегическую баллистическую ракету.

    Пуск вписывается в концепцию передового ядерного сдерживания, с которой Макрон выступил в марте. Она предусматривает более тесные консультации с европейскими партнерами, их участие в учениях и возможность временного развертывания французской стратегической авиации на территории союзников.

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    21 октября 2026, 14:49 • Новости дня
    Захарова пообещала соразмерный ответ на милитаризацию Финляндии

    МИД пообещал соразмерно ответить на милитаризацию Финляндии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Москва будет эффективно реагировать на действия Финляндии по наращиванию военного потенциала НАТО.

    Захарова заявила, что Россия внимательно наблюдает за курсом Хельсинки и подготовит ответ на развитие инфраструктуры Североатлантического альянса у своих границ, передает РИА «Новости».

    «Финляндия в последнее время проводит крайне опасный курс на тотальную милитаризацию страны, включая снятие ограничений на размещение на своей территории ядерного оружия натовцами… Мы за этим за всем и внимательно наблюдаем, и соответственно реагируем, и будем реагировать соразмерно и эффективно», – заявила Захарова.

    Дипломат добавила, что Хельсинки активно способствует расширению логистического потенциала и военной мобильности блока. Кроме того, Финляндия ускоренно интегрируется в командно-штабные структуры НАТО, закупает ударные вооружения и проводит учения с наступательными сценариями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Финляндия анонсировала проведение восьми совместных учений с НАТО у границ России.

    Ранее финский президент заявил об отсутствии угрозы нападения со стороны Москвы.

    Кроме того, Хельсинки назвал «российскую угрозу» ключевым фактором будущего.

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    21 октября 2026, 13:17 • Новости дня
    Бельгийский военно-транспортный самолет пролетел у Калининградской области

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Военно-транспортный самолет Бельгии Airbus A400M Atlas прошел по маршруту неподалеку от Калининградской области, свидетельствуют полетные данные.

    Борт, вылетевший из Брюсселя около 11.00 мск, направился в сторону Польши, передает РИА «Новости» со ссылкой на полетные данные.

    По состоянию на 13.00 мск самолет пересекал границу Польши и Литвы недалеко от Калининградской области.

    Во вторник американский самолет-разведчик три часа кружил у Калининградской области. В начале месяца британский самолет-разведчик начал полет у границ России. В сентябре шведский самолет устроил радиолокационную разведку у российских границ.

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    21 октября 2026, 13:36 • Новости дня
    ОДКБ обеспокоилась увеличением сил НАТО у западных рубежей

    Генсек ОДКБ Масадыков заявил о росте числа военных НАТО у западных границ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Таалатбек Масадыков заявил об обеспокоенности в связи с увеличением количества военных стран НАТО у западных границ.

    Генеральный секретарь посетил участки белорусско-польской и белорусско-литовской границ по приглашению Совета безопасности Белоруссии и запланировал еще одну поездку на ноябрь, передает РИА «Новости».

    «Конечно же, нас всех волнует увеличение количества военных стран НАТО и размещение их на территории Польши и прибалтийских республик. Это очень серьезный фактор», – заявил Масадыков.

    Он добавил, что на сопредельной стороне идет активное строительство фортификационных сооружений. По словам генсека, организация внимательно наблюдает за происходящим и обсуждает эти вопросы с коллегами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Польша направила корейские танки на границу с Калининградской областью.

    Во вторник Финляндия анонсировала восемь учений с НАТО у российских границ.

    До того белорусские войска отработали отражение атаки на границе с Украиной.

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    21 октября 2026, 13:52 • Новости дня
    Британский самолет-разведчик пролетел у границ России

    Британский самолет-разведчик Boeing Poseidon MRA1 пролетел у российских границ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Британский самолет-разведчик Boeing Poseidon MRA1 совершил разведывательный полет вблизи российских границ над территорией стран Прибалтики.

    Борт вылетел с авиабазы Лоссимут в Шотландии, пересек воздушное пространство Дании и направился в Литву, где оказался недалеко от границы с Калининградской областью, передает РИА «Новости».

    Позже самолет направился в воздушное пространство Латвии и продолжил движение в сторону Эстонии вблизи российской границы.

    В последние годы фиксируется беспрецедентная активность НАТО у западных рубежей России. Североатлантический альянс объясняет расширение своих инициатив необходимостью сдерживания, однако Москва неоднократно выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду шведский самолет провел разведку над Финляндией у границ России.

    Во вторник американский самолет-разведчик три часа кружил у Калининградской области.

    В субботу авиация США также пролетела над Прибалтикой у российских рубежей.

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    21 октября 2026, 12:33 • Новости дня
    Немецкий военно-транспортный самолет приземлился в Вильнюсе

    Военно-транспортный самолет ВВС Германии Airbus A400M Atlas прибыл в Вильнюс

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В международном аэропорту Вильнюса приземлился военно-транспортный самолет Airbus A400M Atlas ВВС Германии, вылетевший с базы Вунсторф.

    Военно-транспортный самолет Airbus A400M Atlas, принадлежащий ВВС Германии, приземлился в международном аэропорту Вильнюса, передает РИА «Новости».

    Немецкий борт, который используется для переброски войск и техники, покинул военный аэродром Вунсторф на севере Германии около 10:00 мск. Затем он проследовал в сторону Литвы, пролетев мимо южной и восточной границ Калининградской области. Посадка в Вильнюсе состоялась около 11:40 мск.

    Власти Литвы не раскрывают цель прибытия самолета. Официальной информации о характере груза и наличии на борту военной техники нет.

    Ранее Москва неоднократно выражала обеспокоенность беспрецедентной активностью и наращиванием сил НАТО у своих западных границ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Финляндия анонсировала восемь учений с НАТО у границ России.

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