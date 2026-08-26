Финляндия назвала «российскую угрозу» ключевым фактором будущего

Силы обороны Финляндии назвали Россию главной военной угрозой до 2040 года

Резкие изменения в сфере безопасности Финляндии за последние годы связаны со спецоперацией на Украине, вступлением Хельсинки и Стокгольма в НАТО, а также агрессивной внешней политикой России, отмечают авторы работы, о чем сообщает Yle. По их мнению, подобные глобальные сдвиги продолжатся и в дальнейшем.

Вступление Финляндии в альянс авторы называют стратегическим поражением для Москвы, из-за которого она усиливает военное присутствие у финской границы. Кроме военной угрозы, Россия будет прибегать к гибридному воздействию и информационным методам влияния на настроения финнов.

В исследовании также говорится о влиянии соперничества великих держав – США, Китая и России – на положение Финляндии, в том числе в Арктике. Отмечается, что крупные государства все чаще действуют в обход международного порядка, основанного на правилах, трактуя их в своих интересах.

Авторы подчеркивают важность союзов и партнерств для Финляндии, хотя интересы стран НАТО не всегда совпадают с финскими, а действия России способны ослабить готовность партнеров к сотрудничеству. Отдельное внимание уделено развитию военных технологий дистанционного поражения и сохранению роли ядерного оружия как гарантии безопасности.

По мнению исследователей, оборона страны будет и далее опираться на воинскую обязанность, при этом сокращение числа молодежи уже влияет на численность резерва. Решающим фактором устойчивости общества к кризисам они называют доверие между гражданами и институтами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия пообещала ответить политическими и военно-техническими мерами на снятие Финляндией запрета на размещение ядерного оружия.

Финляндия ускоренными темпами возводит высокотехнологичное заграждение на границе с Россией протяженностью около 1271 км.

Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен ранее заявил о росте тревоги в финском обществе по поводу возможной войны с Россией после вступления страны в НАТО.