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    Не самозародились они, конечно, эти жены деятелей, отравлявших фосгеном несчастное постсоветское пространство. Есть, конечно, где-то этот конвейер, схема есть. И сейчас она снова обкатывается, и вот уж что дальше?

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    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Почему надо защищать пенсионера с ружьем и девочку со Смешариками

    На днях страну всколыхнули два очень разных, но одновременно очень похожих случая. В Волгоградской области штрафанули на 40 тыс. рублей пенсионера, пытавшегося сбить дрон, а в Тульской области местные власти пригрозили наказанием 12-летней девочке, нарисовавшей Смешариков на детской площадке.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Вместо Канье Уэста лучше позвать артиста из Северной Кореи

    Я нарочно не называю имен и не обсуждаю, кто высказался за приезд американского рэпера в Россию, а кто – против. Тут важно именно то, что немалое число людей почувствовало жгучую потребность занять позицию по этому вопросу. Хотя, казалось бы, ничто такого интереса не предвещало.

    24 комментария
    26 августа 2026, 11:00 • Новости дня

    Москвич метнул топор в сделавшего замечание случайного прохожего

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В столице местный житель упражнялся в метании топора, он метнул это оружие в прохожего, попытавшегося остановить странную тренировку на деревьях, сообщили в Главном управлении Росгвардии по городу.

    Инцидент произошел на Чонгарском бульваре, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Местный житель упражнялся в метании топора, используя в качестве мишеней деревья возле жилого дома. Это привлекло внимание 36-летнего мужчины, решившего сделать замечание.

    В ответ на критику дебошир метнул свое оружие в этого прохожего.

    Прибывшие на место сотрудники Росгвардии и полиции оперативно задержали нападавшего. Им оказался 51-летний житель столицы. Пострадавшего госпитализировали с резаной раной колена.

    На прошлой неделе сотрудники Росгвардии задержали вооруженного пистолетом дебошира в московском фитнес-клубе.

    В августе прошлого года спецназовец нейтрализовал агрессивного мужчину с топором на детской площадке.

    Осенью правоохранители пресекли нападение неадекватного хулигана на курьера возле столичной школы.

    23 августа 2026, 22:30 • Новости дня
    «Спартак» всухую обыграл «Зенит» в матче чемпионата России

    «Спартак» обыграл «Зенит» в матче чемпионата России

    Tекст: Катерина Туманова

    Московский «Спартак» одержал уверенную победу над петербургским «Зенитом» в пятом туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

    Московский «Спартак» одержал победу над «Зенитом», завершив матч в Москве на «Лукойл-Арене» со счетом 2:0 в пятом туре РПЛ, передает РИА «Новости».

    Счет открыл полузащитник гостей Вильмар Барриос, срезав мяч в собственные ворота на 12-й минуте. На 38-й минуте Роман Зобнин увеличил преимущество красно-белых.

    Встреча не обошлась без происшествий. В конце матча нападающий «Зенита» Максим Глушенков получил красную карточку от арбитра Инала Танашева. Бывший игрок столичной команды покидал поле под недовольный свист болельщиков.

    Во втором тайме полузащитник хозяев Руслан Литвинов получил травму в столкновении с Густаво Мантуаном. Игрок покинул поле в сопровождении медиков, а в подтрибунном помещении использовал специальное кресло. Его заменил Даниил Денисов.

    За «Зенит» дебютировал Артем Карпукас, перешедший из «Локомотива» несколькими днями ранее. В результате победы москвичи с 12 очками поднялись на вторую строчку таблицы, а их соперники из «Зенита» с девятью баллами остались на четвертой позиции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, футболисты «Краснодара» обыграли грозненский «Ахмат» в матче четвертого тура РПЛ.

    Серия пенальти принесла «Балтике» победу над махачкалинским «Динамо» в Кубке России.

    Матч ЦСКА и «Ростова» завершился  нулевой ничьей в третьем туре РПЛ.

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    23 августа 2026, 16:49 • Новости дня
    Силы ПВО сбили четыре дрона на подлете к Москве
    Силы ПВО сбили четыре дрона на подлете к Москве
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Силы противовоздушной обороны Министерства обороны ликвидировали четыре беспилотных летательных аппарата, направлявшихся в сторону российской столицы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    «Уничтожены четыре БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал глава города в канале в Max.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье утром Собянин сообщил об уничтожении шести летевших к Москве беспилотников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за прошедшую неделю силы противовоздушной обороны отразили массированную атаку более 2,5 тыс. дронов, направлявшихся к столичному региону.

    Непосредственно на подлете к Москве было уничтожено 493 беспилотника.

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    25 августа 2026, 17:15 • Видео
    «Альтернатива для Германии» покусилась на основы

    В преддверии сентябрьских выборов в парламенты трех земель ФРГ руководство партии «Альтернатива для Германии» пообещало вывести страну из Шенгенской зоны. Это беспрецедентное для Германии предложение и серьезный козырь, но применять его рискованно.

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    23 августа 2026, 18:34 • Новости дня
    Собянин сообщил о рекордном росте производства медоборудования в Москве

    Tекст: Ольга Иванова

    В первом полугодии 2026 года выпуск медицинского оборудования в столице увеличился на 16,8%, а продукция местных компаний поставляется по всей стране, сообщил член бюро Высшего совета партии «Единая Россия» и мэр Москвы Сергей Собянин.

    Столица России стала одним из важнейших центров создания и выпуска высокотехнологичной медицинской продукции, сообщил мэр Собянин в своем блоге на платформе «Макс». При поддержке столичных властей предприятия наращивают объемы и предлагают рынку новинки, которые успешно конкурируют с иностранными аналогами.

    Компании производят бионические протезы, рентгеновские аппараты, ультразвуковые системы и средства экстренной помощи. Ведущий отечественный разработчик решений для диагностики онкологии методом иммуногистохимии направляет продукцию в 89 регионов страны, обеспечивая более 30% таких исследований в России. Центром этих разработок выступает кластер фармацевтики и медицины ОЭЗ «Технополис Москва».

    Один из резидентов кластера снабжает наркозно-дыхательной техникой и аппаратами ИВЛ 20 регионов – от Дагестана до Якутии. Другой производитель поставляет инновационные медизделия для экстренной помощи более чем в 50 субъектов. Флагманом компании стал автоматический аппарат для компрессий грудной клетки, позволяющий транспортировать пациента без прерывания реанимации, созданный совместно со специалистами Станции скорой помощи имени Пучкова.

    В последние три года медицинская отрасль столицы демонстрирует рекордные темпы развития, лидируя по выручке в России. В городе работает свыше 230 производителей, а за первое полугодие 2026 года выпуск медоборудования вырос на 16,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мэр Москвы Сергей Собянин заявил о востребованности столичных высокотехнологичных решений по всей России.

    Ранее столица в девятый раз возглавила рейтинг инновационного развития субъектов страны.

    Президент Владимир Путин отметил активное наращивание производства отечественного медицинского оборудования.

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    25 августа 2026, 17:09 • Новости дня
    Кортеж с американскими дипломатическими машинами проехал по центру Москвы

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В центре Москвы заметили организованную колонну автомобилей с американскими дипломатическими номерами, следовавшую в сопровождении эскорта.

    По центральным улицам российской столицы проехали несколько автомобилей с американскими дипломатическими номерами, сообщает Газета.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot.

    Транспортные средства передвигались в сопровождении эскорта. Другие подробности произошедшего не приводятся.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военно-транспортный самолет ВВС США Boeing C-17A Globemaster III приземлился во Внуково.

    пресс-секретарь президента Дмитрий Песков исключил возможность переговоров с представителями США на текущей неделе.

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    24 августа 2026, 20:10 • Новости дня
    В массовой аварии на юге Москвы погиб водитель

    Tекст: Денис Тельманов

    На юге Москвы произошло столкновение трех транспортных средств, в результате которого погиб один из водителей, сообщила столичная Госавтоинспекция.

    По предварительным данным, трагедия случилась на Каширском шоссе в районе дома семь, сообщила Госавтоинспекция Москвы в Max.

    В результате столкновения трех транспортных средств погиб водитель одной из машин. На месте инцидента в настоящее время работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе в центре столицы водитель мотоцикла погиб при столкновении с каретой скорой помощи.

    В конце июля на МКАД произошла смертельная авария с участием пяти автомобилей. За несколько дней до этого в Новой Москве два человека скончались после столкновения легкового автомобиля с фурой.

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    24 августа 2026, 11:37 • Новости дня
    Названа причина возгорания в больнице Москвы

    Пожар в столичной больнице произошел из-за замыкания

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Предварительной причиной возгорания в Первой градской больнице имени Пирогова в столице стало короткое замыкание, сообщил источник в оперативных службах.

    «По предварительным данным, причиной пожара могло стать короткое замыкание электропроводки, после чего загорелась легковоспламеняющаяся жидкость», — сказал собеседник ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спасатели эвакуировали из горящего корпуса больницы имени Пирогова 66 маломобильных пациентов.

    В результате данного инцидента пострадал один рабочий.

    В прошлом году из-за короткого замыкания экстренные службы вывели из здания столичного госпиталя МВД почти 500 человек.

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    24 августа 2026, 10:28 • Новости дня
    Иностранцев в женской одежде на рынке «Садовод» арестовали за пропаганду ЛГБТ

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    За прогулку в женской одежде на московском рынке «Садовод» под административный арест отправлены двое граждан Таджикистана, их выдворят из страны, сообщил Мосгорсуд.

    Люблинский суд Москвы назначил арест на 10 суток двум гражданам Таджикистана за пропаганду запрещенного в России экстремистского движения ЛГБТ, передает РИА «Новости» со ссылкой на Мосгорсуд.

    После отбытия наказания иностранцев принудительно выдворят за пределы страны.

    Инцидент произошел 18 августа на территории столичного рынка «Садовод». Мужчины разгуливали в женской одежде, «открыто демонстрируя привлекательность нетрадиционных сексуальных установок», указали в инстанции.

    Судебным приставам поручено сопроводить нарушителей в Центр временного содержания иностранных граждан столичного главка МВД перед их депортацией.

    В начале августа мировой суд назначил штраф создателю энциклопедии аниме Shikimori за размещение материалов с пропагандой ЛГБТ.

    Месяцем ранее столичная инстанция отправила под стражу на 10 суток мужчину за публикацию снимка в одежде с атрибутикой экстремистского движения.

    Весной Таганский суд Москвы оштрафовал разработчика чат-бота Character.AI на 7,5 млн рублей за пропаганду нетрадиционных отношений.

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    25 августа 2026, 00:40 • Новости дня
    Границу с Грузией через КПП «Верхний Ларс» пересекли более 113 тыс. человек

    Границу с Грузией за неделю пересекли более 113 тыс. человек

    Tекст: Катерина Туманова

    За минувшие семь дней российско-грузинскую границу через КПП «Верхний Ларс» пересекли более 113 тыс. граждан и свыше 33 тыс. автомобилей на фоне пика туристического сезона, сообщили в пресс-службе главы Северной Осетии.

    «Заместитель председателя правительства РСО-Алания Ирбек Томаев сообщил, что… за прошедшую неделю государственную границу через МАПП «Верхний Ларс» пересекло свыше 33 тыс. машин и более 113 тыс. человек», – приводит сообщение ведомства агентство «Прайм».

    Неделей ранее Федеральная таможенная служба России отчитывалась о рекордном пассажиропотоке на этом участке. За одни сутки пункт пропуска пересекли более 20 тыс. пассажиров.

    В середине августа через границу ежесуточно проходили свыше 19 тыс. человек. Высокая интенсивность потока сопровождалась рекордным скоплением легковых автомобилей, причем статистика учитывает как выезд из России, так и въезд в страну.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Михаил Мишустин в 2025 году  отметил  успешное применение цифровой системы электронной очереди на этом КПП. На границе Эстонии и России в июне образовалась очередь. На границе с Абхазией возобновили движение через КПП «Псоу».

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    24 августа 2026, 11:00 • Новости дня
    Пациентов реанимации эвакуировали из горящей больницы в Москве

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В подвале одного из корпусов столичной больницы имени Пирогова произошел пожар, из здания эвакуированы пациенты, сообщил источник в оперативных службах.

    «Эвакуация из больничного корпуса завершена. Спасены 66 маломобильных пациентов, из них 14 – из реанимации», – сообщил источник ТАСС.

    Он добавил, что площадь возгорания составила 40 квадратных метров.

    В результате происшествия пострадал один человек.

    В начале августа спасатели вынесли двух детей из реанимации при пожаре в больнице Подольска.

    В прошлом году из-за короткого замыкания в подвале столичного госпиталя МВД экстренные службы эвакуировали почти 500 человек.

    Весной 2025 года пожарные ликвидировали возгорание в здании московского роддома.

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    24 августа 2026, 10:50 • Новости дня
    В Москве загорелся автобус, на МКАД образовалась пробка

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Возгорание частного автобуса произошло в столице, сообщили в пресс-службе департамента транспорта города в понедельник.

    Чрезвычайное происшествие случилось на Липецкой улице, в районе дома номер 40, указали в департаменте, передает ТАСС.

    «Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», – добавили там.

    Из-за пожара проезд автомобильного транспорта в сторону МКАД оказался сильно осложнен. Водителям настоятельно рекомендуют заранее подбирать альтернативные маршруты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле в результате столкновения автобуса с «Газелью» на Нижегородской улице пострадали 25 человек.

    В мае на Каширском шоссе произошло крупное возгорание грузового автомобиля.


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    25 августа 2026, 12:31 • Новости дня
    Водитель BMW почувствовал себя плохо, въехал в дерево и погиб в Москве

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В столице на Ленинском проспекте водитель иномарки скончался после того, как ему стало плохо во время управления автомобилем машина врезалась в дерево, сообщили в Госавтоинспекции города.

    Мужчине стало плохо во время движения, после чего машина врезалась в дерево, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Инцидент произошел на Ленинском проспекте, в районе дома 22.

    Водитель совершил наезд на препятствие, он погиб.

    На месте аварии в данный момент работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.

    Месяцем ранее два человека погибли при столкновении автомобиля BMW и фуры в Новой Москве.

    В мае на юго-западе столицы легковая машина протаранила здание ресторана из-за резкого ухудшения самочувствия водителя.

    В прошлом году на Живописном мосту 57-летний бизнесмен разбился насмерть в результате сердечного приступа за рулем спорткара.

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    26 августа 2026, 01:01 • Новости дня
    Названа возможная причина смертельного ДТП в Новой Москве

    Дептранс: Одному из участников ДТП в Новой Москве стало плохо за рулем

    Tекст: Антон Антонов

    По предварительным данным, одному из водителей стало плохо за рулем непосредственно перед ДТП в Новой Москве, сообщает столичный дептранс.

    «Если вы почувствовали себя плохо, не рискуйте – откажитесь от поездки и обратитесь за медицинской помощью. Берегите себя и других участников дорожного движения», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в столкновении двух машин в Новой Москве погибли два человека.

    Днем ранее водитель BMW почувствовал себя плохо, въехал в дерево на Ленинском проспекте и погиб.

    Месяцем ранее два человека скончались при столкновении легкового автомобиля и фуры в Новой Москве.

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    24 августа 2026, 18:50 • Новости дня
    Московский август вошел в топ самых теплых за 133 года

    Tекст: Валерия Городецкая

    Август этого года в Москве стал одним из самых теплых за всю историю метеорологических наблюдений, ведущихся с 1893 года, рассказала ведущий специалист Гидрометцентра России Людмила Паршина.

    Паршина подтвердила этот факт, опираясь на данные метеостанции ВДНХ, передает РИА «Новости».

    «По станции ВДНХ август 2026 года находится в пределах климатической нормы, температура всего на 1,1 градуса выше климатических показателей, поэтому в двадцатку самых теплых августов входит с 1893 года, его точно можно внести», – рассказала эксперт.

    Синоптик также добавила, что средние температурные показатели уходящего месяца сопоставимы с данными 2011 года. Тогда средняя температура достигла отметки плюс 18,7 градуса.

    В начале августа Гидрометцентр предупредил москвичей о наступлении сильной жары до 33 градусов.

    Воздух на опорной станции ВДНХ 7 августа прогрелся до 30,1 градуса.

    В первый месяц лета синоптики зафиксировали аномальное тепло по всей территории страны.

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    25 августа 2026, 16:45 • Новости дня
    Московские хирурги вернули зрение столетнему мужчине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Медики столичной ГКБ № 15 успешно прооперировали векового пациента, вернув ему возможность видеть, сообщили в Департаменте здравоохранения Москвы.

    В ведомстве уточнили, что операция потребовала от хирургов высочайшей точности из-за сложного сочетания заболеваний.

    «В поликлинике у мужчины выявили незрелую осложненную катаракту и подвывих хрусталика. Из-за сочетания патологий операция требовала особой хирургической точности. Пациента направили в ГКБ № 15. Несмотря на возраст пациента и сложность вмешательства, операция прошла успешно – врачи смогли восстановить зрение пациента», – сообщается в канале Департамента в Max.

    Перед выпиской пожилой москвич выразил глубокую благодарность медицинскому персоналу за чуткость и шанс снова наслаждаться красками мира.

    В июле московские врачи провели уникальную операцию для спасения зрения пациентки с аневризмой.

    Весной медики из Приморья успешно извлекли металлический осколок из глаза пострадавшего рабочего.

    В начале года Минздрав России насчитал в стране 17 тыс. граждан старше ста лет.

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    25 августа 2026, 09:42 • Новости дня
    В Москве задержали участников ночных гонок на питбайках

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В центре столицы сотрудники полиции пресекли ночные гонки на питбайках, задержаны и доставлены в отдел более десятка нарушителей, включая несовершеннолетних, сообщили в ГУ МВД по городу.

    Столичные полицейские задержали 13 участников нелегальных ночных заездов на питбайках на Пресненской набережной, пояснили в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Информация о скоплении молодежи на мотоциклах, нарушающей общественный порядок, поступила в полицию в два часа ночи 9 августа. В результате три питбайка были изъяты и отправлены на спецстоянку.

    Пятерых нарушителей привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство и нарушение ПДД. На родителей семерых подростков составили протоколы за ненадлежащее воспитание, материалы переданы в комиссию по делам несовершеннолетних.

    Ранее в Башкирии несовершеннолетний водитель питбайка насмерть сбил 14-летнего мальчика.

    Месяцем ранее в Казани подросток на мини-мотоцикле наехал на инспектора ДПС.

    В прошлом году МВД предложило ввести строгую ответственность за использование такого транспорта детьми.

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      Кефир – один из самых популярных кисломолочных продуктов в России: он содержит молочный белок, кальций, фосфор, витамины группы B и живые микроорганизмы, а ферментированные продукты, включая кефир и натуральный йогурт, могут поддерживать разнообразие кишечной микробиоты. Но кефир подходит не всем: он может вызывать дискомфорт при лактазной недостаточности, обострении заболеваний ЖКТ, индивидуальной непереносимости и при употреблении слишком поздно или в большом количестве. Рассказываем, чем полезен кефир, кому он может навредить, можно ли пить кефир на ночь, сколько кефира допустимо в день и как выбрать качественный продукт по рекомендациям Роскачества.

    • Открытки с Днем учителя 2026: красивые картинки бесплатно и поздравления

      В понедельник, 5 октября 2026 года, в России отметят День учителя – профессиональный праздник педагогов, наставников, преподавателей и работников сферы образования. В этот день школьники, родители и выпускники поздравляют учителей цветами, открытками, добрыми словами и небольшими подарками. Газета ВЗГЛЯД публикует красивые открытки, картинки и поздравления с Днем учителя 2026, которые можно бесплатно скачать, отправить в мессенджере или использовать для подписи к подарку.

    • Сколько калорий сжигается при ходьбе: расход по весу, шаги, скорость и как тратить больше

      Ходьба помогает расходовать калории, поддерживать сердечно-сосудистую систему и повышать ежедневную активность без спортзала. Сколько калорий сжигается при ходьбе, зависит от веса человека, скорости, времени прогулки, рельефа, длины шага и уровня подготовки: за час спокойной ходьбы можно потратить около 180–300 ккал, при быстрой ходьбе – примерно 270–450 ккал, а ходьба в гору или по лестнице увеличивает расход энергии еще сильнее. Рассказываем, сколько калорий сжигается за 30 минут, час и 10 тысяч шагов, какие мышцы работают при ходьбе, как увеличить расход калорий и кому нужно быть осторожнее с интенсивной нагрузкой.

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    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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