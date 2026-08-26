Не самозародились они, конечно, эти жены деятелей, отравлявших фосгеном несчастное постсоветское пространство. Есть, конечно, где-то этот конвейер, схема есть. И сейчас она снова обкатывается, и вот уж что дальше?0 комментариев
Москвич метнул топор в сделавшего замечание случайного прохожего
В столице местный житель упражнялся в метании топора, он метнул это оружие в прохожего, попытавшегося остановить странную тренировку на деревьях, сообщили в Главном управлении Росгвардии по городу.
Инцидент произошел на Чонгарском бульваре, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».
Местный житель упражнялся в метании топора, используя в качестве мишеней деревья возле жилого дома. Это привлекло внимание 36-летнего мужчины, решившего сделать замечание.
В ответ на критику дебошир метнул свое оружие в этого прохожего.
Прибывшие на место сотрудники Росгвардии и полиции оперативно задержали нападавшего. Им оказался 51-летний житель столицы. Пострадавшего госпитализировали с резаной раной колена.
На прошлой неделе сотрудники Росгвардии задержали вооруженного пистолетом дебошира в московском фитнес-клубе.
В августе прошлого года спецназовец нейтрализовал агрессивного мужчину с топором на детской площадке.
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