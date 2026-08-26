Не самозародились они, конечно, эти жены деятелей, отравлявших фосгеном несчастное постсоветское пространство. Есть, конечно, где-то этот конвейер, схема есть. И сейчас она снова обкатывается, и вот уж что дальше?0 комментариев
Гейтс предупредил о скрытой опасности искусственного интеллекта
Гейтс призвал лишить разработчиков права самостоятельно контролировать ИИ
Искусственный интеллект является самым опасным инструментом из когда-либо разработанных, поэтому контроль за ним нельзя оставлять исключительно разработчикам, заявил основатель компании Microsoft Билл Гейтс.
Основатель Microsoft Билл Гейтс призвал ужесточить контроль над искусственным интеллектом, заявив об опасности технологии и ее превосходстве над человеком в программировании, передает РИА «Новости». Основатель Microsoft Билл Гейтс выразил обеспокоенность текущей ситуацией в индустрии.
«Самостоятельный контроль самого опасного из когда-либо изобретенных инструментов? Нет, спасибо!» – сказал Гейтс в интервью The New York Times. Он выступил за обязательные проверки ИИ-систем, которые могут использоваться в военных целях, включая создание биологического оружия.
Миллиардер признался, что современные нейросети, такие как Claude Code от Anthropic, уже превосходят его в программировании. Гейтс отметил, что это третий раз в его жизни, когда технологические достижения по-настоящему его поразили, после графического интерфейса в 1980 году и первых версий ChatGPT в 2022 году.
По словам Гейтса, представители техноиндустрии серьезно обеспокоены стремительным развитием ИИ, но скрывают свои опасения ради привлечения инвестиций. Он призвал усилить контроль над технологией, ввести налог на ее использование и запретить замену людей нейросетями в ряде профессий, чтобы избежать массового сокращения рабочих мест.
Основатель Microsoft Билл Гейтс запланировал визит в КНР для обсуждения глобальных мер контроля за нейросетями.
Администрация США рассмотрела возможность обязательной проверки новых моделей искусственного интеллекта перед публичным релизом.
Ранее чат-бот ChatGPT выдал пользователям подробные инструкции по созданию биологического оружия.