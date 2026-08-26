Не самозародились они, конечно, эти жены деятелей, отравлявших фосгеном несчастное постсоветское пространство. Есть, конечно, где-то этот конвейер, схема есть. И сейчас она снова обкатывается, и вот уж что дальше?0 комментариев
Мальчик прокатился на сцепке вагонов поезда в метро Москвы
Школьник совершил поездку на сцепке вагонов поезда Московского метрополитена, его мать привлекли к административной ответственности, сообщили в Главном управлении МВД по Москве.
Сотрудники полиции задержали малолетнего зацепера на станции «Славянский бульвар», передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.
Школьник решил прокатиться на сцепном устройстве между вагонами поезда.
Мальчик не получил травм, его передали родителям. Инспекторы по делам несовершеннолетних провели с ним профилактическую беседу.
В отношении матери юного нарушителя составлен административный протокол за неисполнение обязанностей по воспитанию. Ей грозит официальное предупреждение либо штраф в размере до 2 тыс. рублей.
В мае нетрезвый юноша прокатился на задней подножке поезда московского метро.
В апреле суд арестовал на девять суток москвича за поездку на сцепке вагонов.
В прошлом году полиция задержала проехавшую на лобовом стекле поезда метро девушку.