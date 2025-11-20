  • Новость часаСтало известно об обмене тел 30 российских военных на тысячу тел военных ВСУ
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Старый друг ведет Трампа к досрочной отставке
    Лавров: Россия будет бороться с неонацизмом в Европе
    В Госдуме предложили законодательно закрепить кресты на гербе России
    Вассерман рассказал, как учить детей думать в эпоху искусственного интеллекта
    Российские войска освободили Веселое возле Гуляйполя
    Прокуратура потребовала отставки мэра Владимира
    Из России в 2025 году депортировали свыше 19 тыс. мигрантов
    Госдума увеличила МРОТ
    Премьер Грузии назвал «предательством» создание администрации Южной Осетии
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Станет ли битва за Красноармейск решающим сражением СВО

    Зеленский заявил, что битва за Красноармейск имеет не только военное, но и политическое значение. Поэтому украинское руководство кидает все резервы, которые может найти, чтобы отсрочить неизбежное – падение города.

    2 комментария
    Андрей Колесник Андрей Колесник Как Запад выдаст свою готовность напасть на Россию

    Страны Прибалтики не будут идти на столь радикальные шаги, как блокада Калининградской области, без прямой команды из Брюсселя и Вашингтона. А команда эта не поступит до тех пор, пока в Брюсселе и Вашингтоне не решат, что уже полностью готовы начать очередной крестовый поход Запада на Восток.

    11821 комментарий
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский В Средней Азии идет большая игра с «Соглашениями Авраама»

    Продвижение «Соглашений Авраама» в Средней Азии и Закавказье направлены против интересов ряда стран. Прежде всего – России, которую Вашингтон стремится вытеснить из этих регионов, а также Ирана, Турции и Китая.

    4 комментария
    20 ноября 2025, 14:15 • Новости дня

    Мишустин объявил о планах запустить электронную очередь на всех КПП России

    Мишустин: Система электронной очереди будет введена на всех КПП России

    Правительство России работает над совершенствованием пропуска через границу и внедрением новых технологий, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на форуме «Транспорт России».

    Он отметил, что на КПП «Верхний Ларс» уже успешно применили цифровую систему электронной очереди, передает ТАСС.

    «Чтобы в ожидании проверок не накапливалось большое количество машин, работаем над совершенствованием процедур досмотра автомобилей, – рассказал премьер. – В частности, внедряем цифровые решения».

    По словам Мишустина, в начале октября электронная очередь заработала в пункте пропуска «Верхний Ларс» на границе с Грузией и показала свой высокий потенциал. Он подчеркнул необходимость масштабирования этого решения на другие российские пограничные переходы и ускоренной модернизации контрольного оборудования.

    Мишустин также отметил, что пункты пропуска играют критически важную роль в цепочке перевозки товаров, и через них ежегодно проходит несколько миллионов транспортных средств.

    Ранее Мишустин на форуме «Транспорт России» заявил о намерении расширить внедрение беспилотных технологий в России.

    20 ноября 2025, 09:27 • Новости дня
    Из России депортировали свыше 19 тыс. мигрантов в ходе операции «Нелегал-2025»
    Из России депортировали свыше 19 тыс. мигрантов в ходе операции «Нелегал-2025»
    @ Илья Наймушин/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Масштабная операция по борьбе с незаконной миграцией «Нелегал-2025» завершилась выдворением свыше 19 тыс. иностранцев и возбуждением тысяч уголовных дел, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

    Операцию проводили МВД, ФСБ и Росфинмониторинг, указала Волк в своем Telegram-канале.

    Выявлено свыше 128 тыс. нарушений миграционного законодательства. Из них более 100 тыс. касались правил въезда, выезда, транзита и пребывания иностранных граждан, а еще более 28 тыс. – порядка осуществления трудовой деятельности иностранцами.

    Принято свыше 19 тыс. решений об административном выдворении и депортации иностранцев за пределы страны. В период операции возбуждено около 4,8 тыс. уголовных дел по фактам организации незаконной миграции, а также 1,5 тыс. дел по иным преступлениям, связанным с незаконным оборотом наркотиков, оружия, пересечением границы и экстремизмом.

    В ходе мероприятий были выявлены 673 человека, находящихся в федеральном розыске, 329 – в межгосударственном, а 37 – в международном розыске.

    Ранее в ГУ МВД по Подмосковью сообщали, что в регионе по итогам операции «Нелегал-2025» судебные органы вынесли более 4,3 тыс. решений об административном выдворении иностранцев.

    Комментарии (19)
    19 ноября 2025, 20:01 • Новости дня
    Эксперты объяснили резкое изменение позиции Зеленского по переговорам с Россией

    Политолог Нечаев: Зеленский пытается «перебить» коррупционный скандал разговорами о мире

    Эксперты объяснили резкое изменение позиции Зеленского по переговорам с Россией
    @ Oscar Gonzalez/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Евгений Поздняков

    Владимир Зеленский не стремится к реальным переговорам и не готов вести их добросовестно – его внезапный интерес к миру продиктован желанием отвлечь внимание от громкого коррупционного скандала, заявили газете ВЗГЛЯД политологи Алексей Нечаев и Иван Лизан. Ранее Зеленский сообщил о намерении активизировать диалог по урегулированию конфликта на фоне публикации данных о том, что он связан с коррупционным делом Тимура Миндича.

    «Не так давно на Банковой отказались от ведения переговоров, однако после публикации пленок НАБУ и упоминания Зеленского в коррупционных делах тот резко передумал и изменил риторику: теперь он вновь радеет за мир и переговоры в Турции», – сказал политолог Алексей Нечаев.

    По словам эксперта, Зеленскому необходимо «любой ценой перебить негативный информационный фон», а для этого «все средства хороши».

    «Поэтому он делает то, что ему подсказывает его "чуйка" как артиста, а медиамашина "95-го квартала" выполняет его поручение. В результате мы видим, что Зеленский фотографируется с детьми, ездит на участки фронта, где нет интенсивных боевых действий, подписывает пиар-сделки о "бумажных самолетиках" с Макроном, пытается что-то выторговать у испанского короля и внезапно готов к переговорам в Турции», – перечислил собеседник.

    «Но верить в искренность Зеленского не приходится. Он не стремится к полноценным переговорам и не будет вести их добросовестно. Думаю, американцы это тоже понимают. Однако они видят окно возможностей для того, чтобы навязать ему свою версию мирного соглашения. Не факт, что эта версия устроит нас. Но сама тенденция для России скорее благоприятна», – считает Нечаев.

    «Коррупционный скандал с участием Тимура Миндича заметно ослабил позиции Зеленского. Мы видим, что против него пока еще осторожно, но уже высказываются некоторые украинские оппозиционеры. На Западе эти перемены тоже ощущают, потому США решили актуализировать тему мирных переговоров со своей стороны», – сказал экономист Иван Лизан.

    «Логика американцев проста: пока под Зеленским и его ближайшим окружением максимально расшатаны кресла, им можно навязать некое предложение. Возможно, Вашингтону действительно удастся добиться от Украины каких-либо подвижек в вопросе окончания конфликта, но надеяться на глобальные перемены не стоит», – добавляет он.

    «Наступление мира для Зеленского также станет окончанием пребывания у власти. Поэтому местное руководство заинтересовано в создании дипломатической "дымовой завесы".

    Им хочется показать американским партнерам, что они готовы к переговорам, поэтому им не стоит отдавать приказов о "расправе" над Зеленским», – поясняет собеседник.

    «Соответственно, Зеленский надеется растянуть этот период переговорной неопределенности как можно дольше. Он будет юлить, возмущаться предложенным условиям, уходить от конкретных действий, поскольку в реальном завершении конфликта он не заинтересован», – заключил Лизан.

    Ранее Зеленский заявил о визите в Турцию для активизации переговоров с Россией. По его словам, у Киева якобы имеются наработки по возможному завершению конфликта, которые он готов предоставить партнерам на рассмотрение. Тем не менее еще недавно замглавы МИД Украины Сергей Кислица говорил об «исчерпании» переговорного формата в Стамбуле.

    Позже по итогам встречи с президентом Турции Зеленский заявил, что «сейчас активизировались многие процессы по мирному урегулированию войны на Украине», и выразил надежду на завершение конфликта.

    Между тем, как сообщает издание Politico, уже на этой неделе или до конца месяца все участники конфликта на Украине могут согласовать рамочное мирное соглашение. В документе пока отсутствуют подробности по вопросам гарантий безопасности Киева и контролируемых Россией территорий.

    Как отмечал один из чиновников Белого дома: «То, что мы предложим Украине, является разумным». При этом в американской администрации считают, что Зеленскому придется принять данный план под давлением обстоятельств на поле боя и коррупционного скандала, охватившего Киев.

    Комментарии (4)
    20 ноября 2025, 11:04 • Видео
    Дело Эпштейна тянет Трампа на дно

    Президент США Дональд Трамп согласился рассекретить так называемое «досье Эпштейна». Но для него это вынужденное решение. Идет к тому, что следующий год президентства Трампа станет последним.

    Комментарии (0)
    19 ноября 2025, 21:57 • Новости дня
    Названа вероятная причина отмены встречи Уиткоффа и Зеленского

    Axios: Зеленский отказался обсуждать с Уиткоффом план США по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Переговоры между спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и Владимиром Зеленским в Турции не состоялись после того, как украинский лидер не захотел обсуждать американский план урегулирования ситуации, сообщает портал Axios.

    По данным Axios, встреча спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и Владимира Зеленского в Турции была отменена из-за отказа Зеленского обсуждать американский план урегулирования, передает РИА «Новости». Стало ясно, что Зеленский отказывается от договоренностей, достигнутых с главой СНБО Рустемом Умеровым, отмечается в публикации.

    Еще один чиновник из США сообщил, что на решение повлиял и громкий коррупционный скандал в энергетической сфере на Украине. По словам представителя Киева, встреча не состоялась потому, что Зеленский настоял на необходимости привлечения к дискуссии представителей европейских стран.

    Также известно, что президент США Дональд Трамп поддержал решение Уиткоффа отменить переговоры с Зеленским в Турции. В то же время портал Axios сообщает, что Зеленский прибыл в Анкару с собственным планом урегулирования, подготовленным совместно с европейскими странами.

    Ранее сообщалось, что Уиткофф не будет участвовать в переговорах Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Зеленского в Анкаре. Журналист Economist Кэрролл отметил, что встречу Уиткоффа и Ермака отменили на фоне коррупционного скандала. Reuters сообщило, что власти США потребовали территориальных уступок от Украины и сокращения ее вооруженных сил.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что пока рано прогнозировать последствия коррупционного скандала на Украине, однако последствия обязательно будут.

    Комментарии (13)
    19 ноября 2025, 19:16 • Новости дня
    Бастрыкин запросил возбуждение дел против шести судей России
    Бастрыкин запросил возбуждение дел против шести судей России
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации рассмотрит представления председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина о даче согласия на возбуждение уголовных дел.

    «Квалифколлегия рассмотрит представления председателя Следственного комитета Российской Федерации о даче согласия на возбуждение уголовных дел», – сообщила коллегия, передает РИА «Новости».

    Под уголовное преследование могут попасть как действующие судьи, так и те, кто находится в отставке.

    В прошлом году в Москве вынесли приговор экс-судье за взятку.

    Комментарии (19)
    20 ноября 2025, 01:40 • Новости дня
    Греф объявил о сокращении 20% неэффективных сотрудников Сбера до конца года
    Греф объявил о сокращении 20% неэффективных сотрудников Сбера до конца года
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Сбер планирует завершить сокращение пятой части сотрудников, признанных неэффективными, до января 2026 года, заявил глава банка Герман Греф на международной конференции по искусственному интеллекту (ИИ) AI Journey.

    Греф отметил, что неэффективные сотрудники были определены с помощью системы искусственного интеллекта. «Мы в Сбере в этом году с помощью мультиагентной системы сократили, до 1 января закончим сокращение, 20% персонала, который был выявлен с помощью искусственного интеллекта как неэффективный. Мы закрываем неэффективные проекты, сокращаем неэффективные места для неэффективных сотрудников», – цитирует его ТАСС.

    На пленарной сессии президент России Владимир Путин отметил, что не существует понятия неэффективного сотрудника и подчеркнул, что ответственность за результат работы лежит на руководстве. Греф согласился с Путиным, добавив, что вина за наличие неэффективных работников частично лежит на нем и руководстве банка.

    Как заявил на этом же мероприятии Греф, в России будет еще долгим спрос на IT-специалистов, так как большинство предприятий не прошли даже стартовую ступень цифровых преобразований.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, лаборатория НАСА объявила о сокращении 550 сотрудников ради реорганизации. В РЖД объявили о планах сократить управленческий аппарат.

    Комментарии (32)
    20 ноября 2025, 10:36 • Новости дня
    В Ровнополье ликвидирована женщина-снайпер ВСУ в звании майора

    Российские штурмовики уничтожили служившую снайпером майора ВСУ в Ровнополье

    Tекст: Вера Басилая

    При зачистке позиций ВСУ российские военные ликвидировали женщину-снайпера в звании майора, оборонявшую пункт управления БПЛА в Ровнополье, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    Во время зачистки территории Ровнополья российские штурмовики уничтожили женщину-снайпера в звании майора вооруженных сил Украины, передает ТАСС.

    Как сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский, столкновение произошло в одном из блиндажей, в который была брошена граната перед входом российских бойцов.

    По словам Кимаковского, задачи снайпера включали прикрытие управления беспилотниками противника, однако операторы БПЛА покинули позиции до прихода российских сил.

    Ранее российские военные уничтожили группу иностранных наемников, включая женщину-снайпера, при зачистке пятиэтажного дома в Дзержинске.

    Вооруженные силы Украины столкнулись с нехваткой личного состава и начали отправлять женщин на передовые позиции.

    Комментарии (6)
    19 ноября 2025, 21:50 • Новости дня
    Поклонская дала два совета украинцам
    Поклонская дала два совета украинцам
    @ Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В своем Telegram-канале бывший прокурор Крыма Радведа (ранее Наталья) Поклонская дала два совета гражданам Украины, как изменить будущее их страны.

    Бывший прокурор Крыма Радведа (ранее — Наталья) Поклонская в своем телеграм-канале рассказала о двух вариантах выхода из ситуации, в которой оказалась Украина. Она заявила, что Украине стоит либо прекратить боевые действия и капитулировать, либо гражданам начать борьбу против собственной власти.

    Поклонская подвергла резкой критике Владимира Зеленского, отметив: «Веселый и добрый КВНщик из знаменитого «Квартала-95», он же Василий Голобородько, он же Владимир Зеленский, показал мастер-класс по грабежу собственной страны, устроив, так сказать, "Пир во время чумы"». Она подчеркнула, что, по ее мнению, Зеленский пришел к власти с обещаниями прекратить кровопролитие, однако топит страну в крови и одновременно извлекает личную выгоду.

    Поклонская добавила, что граждане Украины должны понимать последствия действий руководства страны. Она выразила убеждение, что только народ способен повлиять на дальнейшую судьбу государства и изменить текущую власть, которую экс-прокурор назвала нелегитимной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, врач-психотерапевт Евгений Кульгавчук отметил, что мода на неоязычество за последние годы набирает обороты, комментируя смену имени экс-прокурора Крыма Поклонской с Натальи на Радведа.

    Религиовед Роман Лункин заявил, что переход экс-прокурора Крыма Поклонской к неоязычеству совпал с ростом интереса к дохристианским верованиям в патриотических кругах с начала спецоперации на Украине.

    Поклонская сообщила об угрозе для своей жизни после того, как журналист Сергей Мардан раскрыл ее личные данные в эфире.


    Комментарии (12)
    20 ноября 2025, 11:03 • Новости дня
    Актрису Жанну Эппле захотели лишить звания заслуженной артистки из-за долга
    Актрису Жанну Эппле захотели лишить звания заслуженной артистки из-за долга
    @ Екатерина Чеснокова/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российскую актрису театра и кино Жанну Эппле хотят лишить звания заслуженной артистки России из-за многолетнего долга 10 млн рублей перед экс-подругой.

    Актрису Жанну Эппле намерены лишить звания заслуженной артистки России из-за долга, передает Lenta.ru.

    По данным в Telegram-канале Mash, конфликт разгорелся из-за займа в 154 тыс. евро, который актриса получила от бывшей подруги Капитолины Полянской еще в 2010 году.

    Mash уточняет, что Эппле частично возвращала долг до 2018 года, а затем перестала выходить на связь. В 2023 году суд обязал артистку вернуть эквивалент суммы по актуальному курсу, однако 61-летняя Эппле позже подала заявление о банкротстве.

    В ответ на прекращение выплат Полянская написала заявление с просьбой о лишении Эппле почетного звания. В сообщении отмечается: «Считает, что человек, игнорирующий такие долги, не должен носить этот статус».

    Mash подчеркивает, что о дальнейших решениях по данному делу информации пока нет.

    Ранее руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин призвал лишить Аллу Пугачеву звания народной артистки России.

    Комментарии (6)
    20 ноября 2025, 08:54 • Новости дня
    МИД Швеции пожаловался на несправедливость бремени поддержки Украины
    МИД Швеции пожаловался на несправедливость бремени поддержки Украины
    @ Soeren Stache/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Страны Скандинавии тратят больше всех на поддержку Украины среди членов НАТО, такая конструкция несправедлива и не может быть устойчива в долгосрочной перспективе, заявила министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенергард.

     Мальмер Стенергард заявила, что скандинавские страны несут непропорционально большую часть расходов на поддержку Украины среди членов НАТО, передает ТАСС.

    Она отметила: «Несколько стран тянут все бремя поддержки Украины. Это несправедливо и несостоятельно в долгосрочной перспективе». По ее словам, скандинавские государства обеспечили треть военной поддержки со стороны Североатлантического альянса. Стенергард подчеркнула, что эта ситуация свидетельствует не только о высокой активности скандинавских стран, но и о недостаточном участии других государств.

    В обращении к коллегам глава МИД Швеции предложила Евросоюзу изъять замороженные активы России для формирования нового пакета помощи Украине.

    Она заявила: «У нас нет другого выбора. Поэтому я рассчитываю, что страны-члены и Еврокомиссия сделают то, что нужно, чтобы мы добились этого». Стенергард также отметила, что начиная с 2022 года, страны Европейского союза потратили на импорт российских энергоресурсов больше средств, чем на поддержку Киева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Бельгия отказалась поддержать конфискацию российских активов на саммите Евросоюза.

    Брюссель заявил, что согласен на такой шаг только в случае соблюдения ряда условий, связанных с гарантиями Евросоюза.

    Власти страны ранее согласились использовать российские активы для помощи Киеву, но только при наличии соответствующих механизмов защиты от возможных рисков.

    Комментарии (11)
    19 ноября 2025, 21:07 • Новости дня
    Путин указал на проблему из-за использования «Алисы» детьми
    Путин указал на проблему из-за использования «Алисы» детьми
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на выставке, посвященной искусственному интеллекту, организованной «Сбером», обсудил с одним из разработчиков голосового помощника «Алиса» влияние подобных технологий на развитие мышления у детей.

    Глава государства поинтересовался у разработчика компании «Яндекс», у которого пятеро детей, о влиянии цифровых помощников и искусственного интеллекта на способность подрастающего поколения самостоятельно думать, передает ТАСС.

    «Как вы их будете учить думать и не позволять, чтобы они пользовались вашей «Алисой», не думая ни о чем?», – спросил Путин. Разработчик попытался объяснить, что «Алиса» лишь помощник и не может заменить самостоятельные размышления детей.

    «Может. Нужно задачку как-то решить – они, оп, нажали – и «Алиса» все рассказала», – возразил президент. Он подчеркнул, что с появлением ИИ-помощников детям «думать не приходится», и отметил важность задачи научить детей мыслить самостоятельно в условиях доступности подобных цифровых решений.

    Путин призвал разработчика задуматься об этом.

    Позднее во время пленарного заседания, президент снова вернулся к этой теме и пересказал свою беседу с разработчиком.

    «Вы знаете, шутки шутками… Он очень умный человек, потому что он рассказывал такие вещи, которые я и не «догонял» отчасти, а он не смог мне ответить на это, понимаете? Не смог. Это не шутки. В новой, нарождающейся в мире системе это не так просто», – подчеркнул Путин.

    По его мнению, надо выработать такой подход к обучению, чтобы ребенок задачи решал и возможности искусственного интеллекта использовал. «Как это сделать? Надо шахматами заниматься, математикой заниматься. Вот об этом я вас прошу, честно говоря, всех прошу подумать над этим. Потому что один Минпрос не решит такую задачу. Это правда, это серьезная вещь для будущих поколений, для России, очень важная», – сказал президент.

    Ранее Путин потребовал вывести развитие искусственного интеллекта на новый уровень и призвал обеспечить независимость России от зарубежных нейросетей.

    В августе компания «Яндекс» получила штраф 10 тыс. рублей за отказ предоставить ФСБ удаленный доступ к информации об умном доме «Алисы».

    Комментарии (5)
    19 ноября 2025, 17:40 • Новости дня
    Минтруд рассказал об увеличении пенсий с Нового года

    Минтруд: С 1 января страховые пенсии в России увеличат на 7,6%

    Минтруд рассказал об увеличении пенсий с Нового года
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    С 1 января 2026 года российские страховые пенсии по старости увеличатся сразу на 7,6%, что составит прибавку около двух тыс. рублей, сообщил замглавы Минтруда Андрей Пудов.

    Пенсии будут проиндексированы с начала 2026 года на 7,6%. Все необходимые средства уже заложены в проект бюджета Социального фонда России, сообщил РИА «Новости» заместитель министра труда Андрей Пудов.

    По его словам, страховые пенсии будут проиндексированы с 1 января сразу выше инфляции – на 7,6%, в результате их средний размер увеличится почти на 2 тыс. рублей и составит 27,1 тыс. рублей.

    Повышение коснется всех получателей страховых пенсий по старости – в том числе работающих и неработающих пенсионеров, а всего речь идет о 38 млн человек.

    Социальные пенсии в России будут проиндексированы традиционно с 1 апреля. Увеличение составит 6,8% в соответствии с темпами роста прожиточного минимума. Эти выплаты затронут примерно 4,4 млн человек, для обеспечения выплат средства также уже заложены в бюджете Социального фонда.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, бюджет Социального фонда на 2026 год предусматривает доходы в 19,086 трлн рублей и расходы в 18,748 трлн рублей.

    Пенсии бывших военнослужащих в России проиндексируют в октябре 2026 года на 4%.

    А пенсии за январь выплатят в декабре для своевременного получения денег перед новогодними каникулами.

    Комментарии (22)
    19 ноября 2025, 21:25 • Новости дня
    Путин задал вопрос о смысле жизни до 150 лет
    Путин задал вопрос о смысле жизни до 150 лет
    @ kremlin.ru

    Tекст: Дарья Григоренко

    Продолжительность жизни человека может достичь 150 лет, однако и это будет казаться недостаточным , заявил президент России Владимир Путин на конференции по искусственному интеллекту AI Journey.

    «Можно, наверное, довести (продолжительность жизни) и до 150 лет. Но всегда будет мало. Так же, как денег. Безусловно, всегда», – подчеркнул Путин, передает ТАСС.

    Глава государства также напомнил, что ранее люди жили значительно меньше: когда-то средний возраст составлял 20, 30 или 35 лет, и это считалось нормой. Затем этот показатель начал расти, достигнув 45, 50 лет, а теперь в некоторых странах средняя продолжительность жизни уже приближается к 80 годам. «И мы стремимся (к этому), – отметил президент. – Мы цели даже определенные ставим перед собой в увеличении средней продолжительности жизни. И все правильно делаем».

    При этом глава государства подчеркнул, что главное в жизни – не число прожитых лет.

    «На мой взгляд, главный вопрос не в том, сколько прожить, главный вопрос в том, как прожить, зачем и ради чего.

    А на эти вопросы отвечают наши традиционные ценности, говорю без всякой иронии. Именно поэтому я и в своем выступлении сказал, и сейчас хочу этим закончить: в основе разработок наших национальных платформ должны лежать прежде всего наши традиционные ценности всех народов Российской Федерации», – добавил Путин.

    Ранее Путин на заседании Совета по демографической и семейной политике подчеркнул особое значение поддержки семей для государственной политики. Глава государства отметил, что несмотря на уже действующие меры поддержки семей, их пока недостаточно для обеспечения демографического роста.

    Комментарии (4)
    20 ноября 2025, 08:19 • Новости дня
    ФСБ пресекла попытку отравить высокопоставленного офицера Минобороны
    ФСБ пресекла попытку отравить высокопоставленного офицера Минобороны
    @ Дмитрий Макеев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Житель Донецкой народной республики собирался с помощью боевых отравляющих веществ убить высокопоставленного офицера Минобороны, его задержали, сообщили в ФСБ.

    Мужчина готовил теракт с использованием боевых отравляющих веществ, жертвой должен был стать высокопоставленный офицер Минобороны, указали в ФСБ, передает РИА «Новости».

    По версии следствия, злоумышленник сам вышел на контакт с главным управлением разведки министерства обороны Украины через Telegram.

    Ранее в ДНР задержали мужчину по подозрению в госизмене и подготовке к теракту в отношении чиновника.

    До этого ФСБ задержала полицейского в Херсонской области, его заподозрили в госизмене.

    Комментарии (6)
    20 ноября 2025, 08:15 • Новости дня
    Захарова дала совет украинцам: «Тикайте, хлопцы!»
    Захарова дала совет украинцам: «Тикайте, хлопцы!»
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова повторила свой совет «Тикайте, хлопцы!» для всех украинцев, которые подлежат мобилизации.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова вновь обратилась к гражданам Украины, подлежащим мобилизации, с советом «Тикайте, хлопцы!», передает ТАСС.

    Дипломат отметила, что мобилизация на Украине проводится не ради защиты страны или укрепления ее обороноспособности, а для «выполнения заказа по убийству граждан Украины».

    В интервью Захарова подчеркнула, что власти России на протяжении всех этих лет видят, кто им противостоит, но всегда выделяли простых украинцев, называя их «заложниками чужих интересов и чужих игр».

    Она добавила, что народ Украины оказался обманутым и втянутым в противостояние, которое, по мнению властей России, никому не нужно. По словам Захаровой, украинцам разрушают уклад, традиции и историю, а многие из них подвергаются страданиям вопреки своим желаниям.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова  прокомментировала рост числа дезертиров в украинской армии выражением «Тикайте, хлопцы!».

    Украинский военный предложил использовать чипы для отслеживания мобилизованных с целью предотвращения массовых побегов.

    Мобилизованных на Украине привязывают скотчем в автобусах, чтобы они не сбежали по пути на фронт.

    Комментарии (2)
    20 ноября 2025, 04:20 • Новости дня
    NBC News заявил об одобрении Трампом нового мирного плана по Украине
    NBC News заявил об одобрении Трампом нового мирного плана по Украине
    @ Anna Rose Layden - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп на этой неделе одобрил план мирного урегулирования между Россией и Украиной из 28 пунктов, который высшие должностные лица администрации тайно разрабатывали в течение последних нескольких недель в консультации с российским послом Кириллом Дмитриевым и украинскими официальными лицами.

    По словам источника телеканала NBC News из американской администрации, в разработке плана участвовали специальный посланник Трампа Стив Уиткофф, вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и зять президента Джаред Кушнер.

    «План направлен на предоставление обеим сторонам гарантий безопасности для обеспечения прочного мира. Он включает то, чего Украина хочет и в чем нуждается для достижения прочного мира», – сказал источник.

    Чиновник не стал раскрывать детали плана, который, по его мнению, все еще находится на стадии обсуждения с ключевыми заинтересованными сторонами.

    Напомним, портал Axios впервые сообщил о существовании этого плана. Три американских чиновника сообщили NBC News, что рамки мирного соглашения все еще необходимо представить украинцам и что сроки доработки проекта плана совпали с визитом военной делегации в Украину.

    По словам двух американских чиновников, европейского чиновника и источника, близкого к украинскому правительству, американская делегация прибыла в Киев в среду утром с двумя целями для встреч с украинскими официальными лицами: обсудить военную стратегию и технологии и помочь возобновить мирный процесс.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Reuters передало, что США потребовали от Киева территориальных уступок и сокращения численности ВСУ. Портал Axios сообщил, что США ведут с Россией «тайные консультации» по новому плану по урегулированию конфликта на Украине.

    Однако пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что с момента обсуждений на Аляске никаких новых шагов по теме мирного урегулирования не предпринималось. А политолог и главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов заявил о бессмысленности оценок слухов о некоем новом мирном плане США для Киева.

    Комментарии (4)
    Главное
    В Госдуме назвали «жадностью» жалобы Швеции на «бремя поддержки» Украины
    В Ровнополье ликвидирована женщина-снайпер ВСУ в звании майора
    Каллас осознала неучастие ЕС в разработке нового плана США по Украине
    Орбан предрек крах евро при использовании активов России
    С Солнца сорвался протуберанец размером более миллиона километров
    Экспертиза: Игорь Тальков был убит из нагана 1895 года
    Актрису Жанну Эппле захотели лишить звания заслуженной артистки

    Затоваривание на авторынке России обернулось дефицитом

    Если в первой половине года автомобильный рынок России страдал от переизбытка автомобилей на складах, то к концу года образовался настоящий дефицит популярных моделей. И одна из причин – это сильнейший обвал импорта автомобилей из Китая и транзита через Киргизию. Вылезут ли игроки авторынка из кризисной ямы в новом 2026 году? Подробности

    Перейти в раздел

    При контактах с Москвой Лондон вышел за рамки

    Правительство Великобритании втайне от своих союзников пыталось установить канал связи с Россией, но из этой затеи ничего не вышло. В Кремле подтвердили намерения Лондона и факт того, что диалог с британцами на данном этапе не имеет смысла. Сперва они должны ответить за свои преступления перед человечеством. Подробности

    Перейти в раздел

    Соперничество регионов укрепит заботу об участниках СВО

    Министр обороны Андрей Белоусов поручил разработать рейтинг регионов по мерам поддержки бойцов СВО, предоставляемым онлайн. Об этом было заявлено в ходе межведомственного совещания о работе цифровых сервисов и МФЦ. Уже сегодня военнослужащий может получить справку в течение нескольких секунд. Как говорят эксперты, задача этого рейтинга – собрать самые эффективные региональные практики и распространить их по всей стране. Подробности

    Перейти в раздел

    Старый друг ведет Трампа к досрочной отставке

    Президент США Дональд Трамп подписал закон о так называемом досье Эпштейна, теперь оно должно быть опубликовано в течение 30 дней. Это произойдет не по доброй воле хозяина Белого дома: его вынудили так поступить. Хуже того, теперь он рискует досрочно лишиться власти. Что пытался скрыть Дональд Трамп? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Дело Эпштейна тянет Трампа на дно

      Президент США Дональд Трамп согласился рассекретить так называемое «досье Эпштейна». Но для него это вынужденное решение. Идет к тому, что следующий год президентства Трампа станет последним.

    • Зеленского лишают реальной власти

      Накануне визита в Киев министра армии США Дена Дрисколла, который, как многие думают, выдвинет Владимиру Зеленскому ультиматум, в Верховной раде произошло что-то вроде бунта. Выстроенный Зеленским и его «серым кардиналом» Андреем Ермаком режим разваливается на глазах.

    • Что Россия должна потребовать от Британии

      Союзники Киева в ЕС нервничают: Лондон пытался установить тайный канал связи с Москвой. Не для того ли, чтобы выйти из украинского конфликта? На самом деле – нет. России нет смысла общаться с Британией до того, как та ответит за все свои преступления, включая гибель птицы додо.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации