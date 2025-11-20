Мишустин заявил о намерении расширить внедрение беспилотных технологий в России

Мишустин: Россия планирует стать лидером по внедрению беспилотных технологий

Tекст: Валерия Городецкая

По его словам, согласно прогнозам экспертов, уже через 25 лет половина всех транспортных средств на территории страны будет работать без участия человека, передает ТАСС.

Мишустин подчеркнул, что сейчас на пилотных маршрутах уже используются 90 грузовых автомобилей с автоматическим управлением. «Есть у нас и другой опыт пока еще осторожного использования автономной техники в качестве эксперимента. В числе которой – такси, трамваи, электропоезда, маневровые локомотивы. Будем увеличивать парк таких машин. И далее начнем постепенно выводить их на дороги общего пользования», – сказал он.

Премьер-министр пояснил, что выведение автономного транспорта на дороги будет происходить поэтапно, после подготовки необходимой инфраструктуры и завершения адаптации нормативно-правовой базы. Мишустин подчеркнул, что вопросы безопасности в этом процессе остаются в числе приоритетных.

Ранее Мишустин сообщил, что в Москве в 2026 году планируется запустить первое беспилотное такси.

Замминистра транспорта Андрей Никитин ранее сообщал, что первые беспилотные такси появятся на улицах российских городов не ранее 2030 года из-за высокого внимания к безопасности технологии.

Президент России Владимир Путин заявил о формировании экономики беспилотных систем в Москве.