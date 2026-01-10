  • Новость часаТрамп: США не хотят видеть Россию в Венесуэле
    «Орешник» остудил Киев, Львов и Брюссель
    Политолог объяснил выбор целей для «удара возмездия» «Орешником»
    Дмитриев напомнил Каллас об отсутствии средств ПВО против «Орешника»
    Эксперт: История с танкером Marinera стала «подставой» для США
    Каллас увидела в применении «Орешника» сигнал для Запада
    Власти Киева слили воду из систем отопления жилых домов
    Посольство едко прокомментировало отмену концертов Захаровой во Флоренции
    The Washington Post оценил удары «Орешником»
    Страны ЕС одобрили соглашение о свободной торговле с МЕРКОСУР
    Мнения
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Президент Путин – важнейший фактор консолидации народа

    Демократия – это, в первую очередь, про реальную власть народа, про его волю, воплощаемую в политике государства. А уж то, какие институциональные формы принимает демократия в том или ином государстве, дело третье.

    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский 2026-й станет годом перелома в СВО

    Когда-то Георгий Жуков сказал Константину Рокоссовскому о европейцах: «Мы их освободили, и они нам этого никогда не простят». Тем более они не простят нам, что мы их победили.

    Игорь Караулов Игорь Караулов Россия перестала стесняться саму себя

    «Фирменный стиль» России – это уже не только привычные миру Чайковский и Достоевский, икра, водка и шапка-ушанка. Это сложно устроенная система, в которой разнообразие является не разъединяющим, а скрепляющим фактором.

    10 января 2026, 01:14 • Новости дня

    Взрывы прогремели в Киеве

    Tекст: Антон Антонов

    В Киеве после объявления воздушной тревоги произошли взрывы, сообщили украинские СМИ.

    Также сообщалось о работе сирен в Днепропетровской, Житомирской, Киевской и Черниговской областях Украины, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, часть Киева осталась без отопления и электричества. Крупнейшее подземное газовое хранилище во Львовской области получило значительный ущерб. Минобороны России заявило, что для удара использовалась в том числе ракета «Орешник».

    9 января 2026, 12:58 • Новости дня
    Политолог объяснил выбор целей для «удара возмездия» «Орешником»

    Политолог Лизан объяснил выбор целей для «удара возмездия» «Орешником»

    Политолог объяснил выбор целей для «удара возмездия» «Орешником»
    @ Evgen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    ВС России не выбирают цели для ударов, которые не принесут эффективного снижения боеспособности ВСУ. Поэтому лучшим ответом на обстрел резиденции президента России и стало уничтожение объектов ВПК и энергетической сферы Украины, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Иван Лизан. Ранее ВС РФ нанесли «удар возмездия» «Орешником» по критически важным объектам инфраструктуры Украины.

    «Важно отметить, что Минобороны официально назвало прошедшее поражение целей на Украине «ударами возмездия» за атаку ВСУ на резиденцию Владимира Путина. Известно, что российская армия била по мощностям производства БПЛА и энергообъектам, обеспечивающим их работу», – сказал политолог Иван Лизан.

    «На первый взгляд, может показаться, что выбранные нами цели не соответствуют масштабу действий противника, направленных непосредственно против лидера РФ. Однако в этом случае необходимо понимать, что Украина не обладает суверенитетом в классическом понимании этого слова», – пояснил он.

    «Банальный пример: если все сервера «Госуслуг» находятся исключительно в России, то аналог «незалежной» «Дiя» активно пользуется мощностями США и ЕС. С властью в республике похожая ситуация: многие вещи решаются не на Банковой, а в Брюсселе, Лондоне или Вашингтоне. Соответственно, в ударе по резиденции Владимира Зеленского или по зданию Рады попросту нет смысла», – продолжает собеседник.

    «Конечно, подобные действия могли бы «порадовать» некоторую часть населения нашей страны, но кроме морального удовлетворения Москва ничего от поражения этих целей не получила бы. Мы же при определении объектов руководствуемся в первую очередь прагматизмом: что именно позволит нам снизить боеспособность противника», – добавляет эксперт.

    «Тот факт, что удар нанесен с целью «возмездия» ,подтверждает и выбранное вооружение, а именно – ракета «Орешник». Данный боеприпас давно заслужил репутацию грозного и разрушительного снаряда. Соответственно, сам факт его применения подчеркивает «внештатность» атаки. То есть речь идет не о рядовом обстреле, а о важном, практически символическом, действии», – акцентирует он.

    «Впрочем, необходимость применения именно «Орешника» может диктоваться и чисто прагматическими соображениями. По неподтвержденным Минобороны данным, одной из целей удара стало Бильче-Волыцко-Угерское подземное хранилище газа (ПХГ). Данный объект находится на значительной глубине под землей», – добавляет собеседник.

    «Соответственно, если ВС РФ действительно били по нему, «Орешник» в силу своей мощности мог пробить защиту столь значимого объекта. Подобный удар рискует стать значительной проблемой для Киева. Речь идет о крупнейшем ПХГ в стране, соответственно, республике придется «доживать» на остатках газа, а затем полностью переключиться на поставки энергоресурсов из Европы. Таким образом, речь может идти о логичном завершении серии ударов по хранилищам, начавшейся еще в 2024 году», – резюмировал Лизан.

    Напомним, ВС РФ нанесли «удар возмездия» по критически важным объектам инфраструктуры Украины. Как сообщает Минобороны, несколько целей были поражены «высокоточным оружием большой дальности наземного и морского базирования» при помощи БПЛА и, примечательно, ракеты «Орешник».

    Сообщается, что объектами для удара стали места производства беспилотников на Украине, которые «использовались в ходе террористической атаки» на резиденцию Владимира Путина. Кроме того, были поражены и объекты энергетической инфраструктуры, обеспечивавшие работу ВПК противника. Подчеркивается, что все цели атаки были достигнуты.

    Как отмечает военкор Александр Коц, одной из целью удара могло стать Бильче-Волыцко-Угерское ПГХ. Данное хранилище имеет проектную емкость в размере 17 млрд куб. метров, что занимает около 50% от общей мощности всех хранилищ на Украине. Тем не менее, Минобороны на данный момент не подтвердило корректность данной информации.

    9 января 2026, 09:09 • Новости дня
    ВС России ударили «Орешником» по Украине в ответ на атаку на резиденцию Путина
    ВС России ударили «Орешником» по Украине в ответ на атаку на резиденцию Путина
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российские военные провели массированный удар по инфраструктуре Украины, применив высокоточное оружие и комплекс «Орешник», после атаки на резиденцию президента России Владимира Путина, сообщили в Минобороны.

    Российские Вооруженные силы в ночь на 9 января провели массированный удар по критически важным объектам на Украине, используя в том числе ракетный комплекс средней дальности «Орешник», сообщает Минобороны в Telegram.

    Массированная атака стала ответом на попытку Киева атаковать резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области в ночь на 29 декабря 2025 года.

    «Вооруженными силами России нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного и морского базирования, в том числе подвижным грунтовым ракетным комплексом средней дальности «Орешник», а также ударными беспилотными летательными аппаратами по критически важным объектам на территории Украины», – говорится в сообщении Минобороны.

    По данным министерства, цели удара были успешно достигнуты. Были поражены производственные объекты, где изготавливались беспилотные летательные аппараты, применявшиеся при атаке на российскую резиденцию, а также объекты энергетической инфраструктуры, обеспечивающие работу украинского военно-промышленного комплекса.

    В Минобороны отметили, что любые террористические действия со стороны преступного украинского режима не останутся без ответа.

    В ночь на 9 января украинские Telegram-каналы распространили видео с якобы зафиксированным ударом по объекту инфраструктуры во Львовской области.

    Напомним, Минобороны России сообщало, что киевский режим в конце прошлого года атаковал резиденцию Путина в Новгородской области с помощью 91 ударного БПЛА.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что попытка атаки на резиденцию президента Путина свидетельствует о террористической сущности властей, удерживающих власть на Украине.

    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    9 января 2026, 06:15 • Новости дня
    Появились видео взрывов во Львовской области

    Появились видео удара по объекту инфраструктуры во Львовской области

    Появились видео взрывов во Львовской области
    @ кадр из опубликованного видео

    Tекст: Катерина Туманова

    Украинские Telegram-каналы распространили видео, на котором якобы зафиксирован удар по объекту инфраструктуры во Львовской области, о котором сообщал мэр Львова Андрей Садовый.

    «Есть прилет по объекту критической инфраструктуры. На месте работают все соответствующие службы, продолжается ликвидация пожара», – написал в Telegram-канале мэр Львова Садовый.

    Он добавил, что гражданские объекты и жилые дома города не пострадали.

    В соцсетях пользователи выкладывают ролики, на которых якобы показаны взрывы на западе Украины.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, мэр украинского Львова в ночь на пятницу сообщил о взрывах в городе. До этого украинские СМИ сообщили о прекращении работы всех ТЭЦ в Днепропетровской области без прогнозов восстановления. Во Львове 7 января отключили часть больниц и весь электротранспорт.


    9 января 2026, 09:59 • Новости дня
    Мэр Львова объяснил отсутствие газа после удара ночью

    Мэр Львова объяснил отсутствие газа после удара ночью сработавшей защитой

    Мэр Львова объяснил отсутствие газа после удара ночью
    @ Danil Shamkin/Zumapress/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    После ночного удара ракетным комплексом «Орешник» в селе Рудно Львовской области была активирована система безопасности, временно отключившая газоснабжение для 376 абонентов.

    В результате ракетного удара Вооруженных сил России по селу Рудно Львовской области, автоматическая система безопасности газа временно прекратила подачу газа для 376 абонентов, сообщает Lenta.ru.

    Мэр города Андрей Садовой в своем Telegram-канале заявил, что система защиты сработала из-за ударной волны. По его словам, специалисты уже работают на месте аварии и проверяют оборудование. Садовой добавил, что подача газа будет восстановлена после завершения всех проверок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мэр Львова Андрей Садовый сообщил о взрывах в городе на фоне воздушной тревоги. Депутат горсовета Львовской области Игорь Зинкевич отметил перебои с подачей газа в одном из поселков.

    Украинские Telegram-каналы показали видео удара по объекту инфраструктуры во Львовской области.

    Российские военные нанесли массированный удар по инфраструктуре Украины после атаки на резиденцию президента России, используя высокоточное оружие и комплекс «Орешник».


    9 января 2026, 15:15 • Новости дня
    Посольство едко прокомментировало отмену концертов Захаровой во Флоренции

    Посольство России осудило отмену концертов Захаровой во Флоренции

    Посольство едко прокомментировало отмену концертов Захаровой во Флоренции
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Выступления российской балерины Светланы Захаровой, запланированные на конец января во Флоренции, отменили после обращения посольства Украины, что вызвало резкую реакцию российских дипломатов.

    Посольство России в Италии прокомментировало отмену двух выступлений балерины Светланы Захаровой во Флоренции, назвав это решение проявлением русофобии, передает РИА «Новости».

    В заявлении посольства отмечается: «В очередной раз мы являемся свидетелями ограничения культурного суверенитета Италии преступным террористическим режимом Зеленского... Можно лишь «поздравить» Италию и колыбель Возрождения Флоренцию с очередным «достижением», а точнее – дальнейшим погружением в мутные воды русофобии».

    Согласно сообщению, театр Teatro del Maggio Musicale во Флоренции отменил запланированные на 20 и 21 января выступления Захаровой после обращения посольства Украины в Италии.

    Захарова должна была представить авторский проект «Па-де-де на пальцах и для пальцев» вместе с супругом, скрипачом Вадимом Репиным.

    Российское посольство также связало случившееся с давлением Еврокомиссии, отметив, что финансирование театра может быть «перекрыто» из-за участия российских артистов. Аналогичные случаи уже происходили в Италии: в июле прошлого года был отменен концерт дирижера Валерия Гергиева в Королевском дворце Казерты после протестов антироссийских активистов и представителей украинских организаций.

    Издание Nazione уточняет, что инициатором отмены выступлений Захаровой стало посольство Украины в Италии, которое направило соответствующие письма в адрес властей Флоренции и руководства театра в декабре 2025 года. Министр культуры Италии Алессандро Джули поддержал в свое время аналогичную отмену концерта Гергиева.

    9 января 2026, 18:01 • Новости дня
    Каллас увидела в применении «Орешника» сигнал для Запада
    Каллас увидела в применении «Орешника» сигнал для Запада

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что удар России ракетой «Орешник» в ответ на теракты Киева стал сигналом для Европы и США.

    Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что сообщения о применении Россией ракетного комплекса «Орешник» следует рассматривать как «предупреждение Европе и США», передает РИА «Новости». Об этом Каллас написала в своей публикации в соцсети X, комментируя ночной ракетный удар.

    По информации Минобороны России, в ночь на 9 января Вооружённые силы России нанесли массированный удар по целям на Украине в ответ на террористическую атаку киевского режима по резиденции президента в Новгородской области, которая произошла 29 декабря 2025 года. В операции использовалось высокоточное оружие большой дальности, включая подвижный грунтовый ракетный комплекс средней дальности «Орешник», а также ударные беспилотники.

    Минобороны России уточнило, что все цели удара были достигнуты: поражены объекты по производству беспилотников, применённые при атаке, а также энергетическая инфраструктура, поддерживающая работу военно-промышленного комплекса Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, до этого в пятницу специальный представитель президента России и глава РФПИ Кирилл Дмитриев напомнил Каллас, что в мире не существует систем противовоздушной обороны, способных перехватить гиперзвуковую ракету «Орешник».

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что ночной удар «Орешником» по Украине продемонстрировал тактику борьбы с «опасными психами», сравнив это с применением галоперидола.

    Удары ракетами «Орешник» по объектам на Украине стали напоминанием для западных стран о масштабах ядерного арсенала Москвы, пишет The Washington Post.

    9 января 2026, 12:41 • Новости дня
    Медведев сравнил удар «Орешником» с уколом галоперидола
    Медведев сравнил удар «Орешником» с уколом галоперидола
    @ Екатерина Штукина/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что ночной удар «Орешником» по Украине показал, как следует действовать против «опасных психов», сравнив его с применением галоперидола.

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев сравнил ночной удар «Орешником» по территории Украины с уколом галоперидола в своем Telegram-канале. Политик отметил, что этот пример наглядно показывает, как необходимо действовать против «опасных психов».

    Медведев заявил: «И вести себя нам нужно соответственно: слишком много буйных вокруг. При понимании того, что таких больных никогда не успокаивают увещевания добрых психиатров. Только санитары с огромными кулаками и флегматичными лицами. Ведь опасным психам требуется или смирительная рубашка, или спасительный укол галоперидола. Как нынешней ночью на западе бандеровской Окраины».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные нанесли массированный удар по объектам инфраструктуры на Украине в ответ на атаку на резиденцию президента России Владимира Путина.

    В Киеве отключили электричество и остановили движение электротранспорта на левом берегу. Коммунальная служба сообщила о прекращении подачи воды после серии взрывов.

    В селе Рудно Львовской области после ночного применения ракетного комплекса «Орешник» система безопасности отключила газоснабжение для 376 абонентов.

    9 января 2026, 02:06 • Новости дня
    Посольство США в Киеве предупредило о «крупной воздушной атаке»

    Посольство США в Киеве предупредило о возможной «крупной воздушной атаке»

    Посольство США в Киеве предупредило о «крупной воздушной атаке»
    @ Sergey Dolzhenko/EPA/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Американское посольство в Киеве объявило на сайте о потенциально возможной крупной воздушной атаке, которая может произойти в любое время в течение ближайших дней.

    «Посольство рекомендует гражданам США быть готовыми немедленно укрыться в случае объявления воздушной тревоги», – сказано в сообщении.

    Американским гражданам в Киеве рекомендуют загодя найти укрытие, загрузить на мобильный телефон надежное приложение для оповещения о воздушной тревоге, немедленно укрыться при воздушной тревоге и следить за новостями в местных СМИ.

    Диппредставительство США призывает также «скорректировать свои планы», запастись едой, водой и лекарствами и следовать указаниям властей и спасателей.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, ракетные удары декоммунизируют энергетику Украины. В конце декабря в украинской столице из-за пожаров образовался густой смог, сообщала Киевская городская государственная администрация. При этом глава киевского режима Владимир Зеленский жаловался на нехватку определенных видов ракет для работы систем противовоздушной обороны.


    9 января 2026, 17:42 • Новости дня
    Власти Киева слили воду из систем отопления жилых домов
    Власти Киева слили воду из систем отопления жилых домов
    @ Vladimir Baranov/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Коммунальные службы Киева приняли меры по сливу воды из отопительных систем ряда зданий для предотвращения повреждений трубопроводов на фоне сильных морозов.

    Коммунальщики в Киеве слили воду из систем отопления значительной части жилых и нежилых зданий, чтобы батареи не лопнули при минусовой температуре. По сообщениям городской администрации, это связано с повреждениями критической инфраструктуры, из-за чего многие дома временно остались без теплоснабжения.

    В официальном Telegram-канале администрации уточнили: «В результате повреждений элементов критической инфраструктуры значительная часть жилых и других зданий временно осталась без снабжения. Воду из домовых систем в этих зданиях оперативно слили, чтобы уберечь трубопроводы от повреждений, пока будет идти восстановление тепла».

    Власти Киева уверяют, что слив воды – это стандартная процедура при подобных авариях в морозы и не означает долгого отсутствия отопления. Однако городские власти признали, что ситуация остается «чрезвычайно сложной» из-за ударов российских войск по инфраструктуре.

    Также в пятницу киевские ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 остановили работу и нуждаются в восстановлении, которое займет один-два дня. А ранее в столице Украины ввели экстренные отключения электроэнергии из-за регулярных взрывов.

    9 января 2026, 13:56 • Новости дня
    Кличко призвал киевлян по возможности покинуть город

    Кличко призвал киевлян покинуть город из-за перебоев с отоплением

    Кличко призвал киевлян по возможности покинуть город
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Мэр Киева Виталий Кличко обратился к жителям с просьбой временно выехать за пределы столицы на фоне масштабных перебоев с отоплением и электроэнергией.

    Виталий Кличко обратился к жителям Киева с просьбой временно покинуть город, если есть возможность, передает ТАСС.

    В своем сообщении он отметил, что желательно выехать в места, где доступны альтернативные источники электроснабжения и тепла.

    По словам Кличко, половина многоквартирных домов – это почти 6 тыс. объектов – остались без отопления из-за повреждения критической инфраструктуры города. К тому же, в Киеве наблюдаются перебои с водоснабжением, что усугубляет ситуацию. Мэр подчеркнул, что ситуация с теплоснабжением и электроснабжением в столице остается крайне сложной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные нанесли массированный удар по объектам инфраструктуры на Украине в ответ на атаку на резиденцию президента России Владимира Путина.

    В Киеве отключили электричество и остановили движение электротранспорта на левом берегу.

    В результате отключения электроэнергии водоснабжение в Печерском районе и на левобережье Киева было прекращено полностью.

    В селе Рудно Львовской области после ночного удара ракетным комплексом «Орешник» система безопасности отключила газоснабжение для 376 абонентов.

    9 января 2026, 11:14 • Новости дня
    Экс-аналитик ЦРУ Джонсон сказал, кто обладает реальной властью на Украине

    Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Реальной властью на Украине обладают неонацисты

    Экс-аналитик ЦРУ Джонсон сказал, кто обладает реальной властью на Украине
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что на Украине реальной властью обладают неонацисты, а Владимир Зеленский является лишь фигурой для публики.

    В эфире YouTube-канала Джонсон сказал: «Зеленский не главный, он просто на виду, он марионетка – как обезьянка с шарманщиком. Шарманщик крутит ручку шарманки, а обезьянка танцует». По мнению Джонсона, этими «шарманщиками» являются представители «Правого сектора» (запрещенная в России террористическая организация), которых называют неонацистами, передает РИА «Новости».

    Аналитик подчеркнул, что среди ультранационалистических группировок наибольшим авторитетом пользуется бывший главнокомандующий ВСУ, а ныне посол Украины в Британии Валерий Залужный. Джонсон считает, что Залужный идеологически ближе к ультранационалистам, чем Зеленский, который, по его словам, лишь поздно примкнул к этой группе и не пользуется у них доверием.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, спикер Рады назвал условия для проведения выборов на Украине.

    Газета ВЗГЛЯД выясняла, что значит готовность Зеленского провести выборы президента Украины.

    9 января 2026, 08:01 • Новости дня
    Axios узнал об ожидании ответа Москвы по согласованному США и Украиной плану мира

    Axios узнал об ожидании ответа Москвы по согласованному плану мира на Украине

    Tекст: Катерина Туманова

    После достижения соглашения с Украиной практически по всем аспектам мирного плана американского лидера Дональда Трампа Белый дом хочет получить четкий ответ от президента России Владимира Путина на это предложение.

    Переговоры российского спецпредставителя президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), Кирилла Дмитриева со Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером состоялись в Париже. До этого американские представители два дня вели переговоры с высокопоставленными украинскими и европейскими чиновниками, включая Владимира Зеленского.

    «В ходе этих переговоров основное внимание было уделено двум спорным моментам: гарантиям безопасности для Украины и возможным территориальным уступкам Украины в восточном регионе Донбасса. Зеленский заявил в четверг, что соглашение о гарантиях безопасности Украины с Трампом «в принципе готово к окончательному согласованию на самом высоком уровне», – пишет портал Axios.

    По словам Зеленского, Украина была проинформирована, что текущий документ будет обсуждаться с Россией.

    «Украинские чиновники сообщили Axios, что существует вероятность поездки Зеленского в США. На следующей неделе состоится встреча с Трампом для завершения соглашения о гарантиях безопасности. Другой вариант – их встреча во время Всемирного экономического форума в Давосе», – резюмирует портал.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, лидеры «коалиции желающих» в Париже  подписали декларацию о намерении разместить на Украине войска. Зеленский заявил, что документ с США по гарантиям безопасности Украины почти готов. Le Monde сообщила о визите Дмитриева в Париж 7 января.

    9 января 2026, 10:14 • Новости дня
    В Киеве отключили свет и остановили электротранспорт на левом берегу

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Часть левого берега Киева осталась без электроснабжения, что вызвало перебои в работе метро и электротранспорта и потребовало введения аварийных графиков.

    Власти Киева сообщили о частичном отключении электричества на левом берегу столицы, передает РИА «Новости». В результате энергосбоя нарушена работа красной линии метрополитена: поезда ходят только между станциями «Академгородок» и «Арсенальная», а участок между станциями «Днепр» и «Лесная» полностью остановлен из-за отсутствия электропитания. Интервалы движения поездов увеличились до пяти минут.

    Вместо электротранспорта организовано движение дублирующих автобусных маршрутов, чтобы обеспечить транспортное сообщение на левом берегу города. Как отмечает ТАСС, экстренные отключения света введены в трех районах Киева по распоряжению компании «Укрэнерго», при этом привычные графики не действуют.

    Энергетическая компания ДТЭК подчеркнула, что отключения носят внеплановый характер и связаны с повреждением критической инфраструктуры. На правом берегу Киева продолжают действовать графики плановых отключений. Ранее в городе уже фиксировались перебои с подачей воды и электроэнергии, а также сообщения о воздушной тревоге и взрывах.

    Мэр Киева Виталий Кличко ранее говорил о сложностях с обеспечением водой и светом в условиях массовых атак на объекты энергетики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мэр Львова Андрей Садовый сообщил о взрывах и воздушной тревоге в городе.

    В селе Рудно Львовской области после ночного удара ракетным комплексом «Орешник» была активирована система безопасности, временно отключившая газоснабжение для 376 абонентов.

    Российские военные провели массированный удар по инфраструктуре Украины с применением высокоточного оружия и комплекса «Орешник» после атаки на резиденцию президента России.

    9 января 2026, 03:15 • Новости дня
    Мэр украинского Львова сообщил о взрывах в городе

    Во Львове прогремели взрывы

    Tекст: Катерина Туманова

    Мэр украинского города Львов Андрей Садовый сообщил в Telegram-канале о взрывах на фоне действия воздушной тревоги.

    «После объявления воздушной тревоги во Львове была слышна серия взрывов. Сейчас выясняем, что произошло, были ли это прилеты и в каком районе», – приводит ТАСС его слова.

    Позже депутат горсовета Львовской области Игорь Зинкевич сообщил о перебоях с подачей газа в одном из поселков.

    «Люди пишут: В Рудно практически нет газа. Плита на кухне едва горит, котел погас и не зажигается. Давления нет», – написал он в Telegram-канале.

    В свою очередь, глава региональной военной администрации Львова Максим Козицкий заявил о повреждении объекта критической инфраструктуры во Львовской области на фоне взрывов.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в четверг украинские СМИ сообщили о прекращении работы всех ТЭЦ в Днепропетровской области без прогнозов восстановления. Во Львове отключили часть больниц и весь электротранспорт.


    9 января 2026, 13:19 • Новости дня
    Российские войска освободили Зеленое в Запорожской области
    Российские войска освободили Зеленое в Запорожской области
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Восток» продолжали продвижение вглубь обороны противника, освободив Зеленое в Запорожской области. Кроме того за минувшую неделю группировка очистила Братское в Днепропетровской области; всего же ВС России за неделю освободили пять населенных пунктов.

    Группировкой «Восток» нанесено поражение формированиям трех механизированных, десантно-штурмовой, двух штурмовых бригад, четырех штурмовых полков ВСУ, бригадам морской пехоты и теробороны, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Потери ВСУ в зоне ответственности группировки за прошлую неделю составили более 1680 военнослужащих, 31 бронемашина, десять орудий полевой артиллерии и два склада матсредств.

    В течение недели в результате слаженных действий подразделений группировки «Север» взято под контроль Грабовское в Сумской области. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям четырех механизированных, мотопехотной бригад ВСУ, бригадам теробороны и нацгвардии.

    Всего в зоне ответственности группировки противник потерял более 1285 военнослужащих, 12 танков и бронемашин и семь орудий полевой артиллерии. Уничтожены шесть станций РЭБ и контрбатарейной борьбы, 18 складов боеприпасов, горючего и матсредств.

    В течение недели подразделения группировки «Запад» продвинулись в глубь обороны противника в Харьковской области и взяли под контроль Подолы. Нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, аэромобильной, десантно-штурмовой, двух штурмовых бригад ВСУ и трех бригад нацгвардии.

    При этом потери украинских вооруженных формирований на этом направлении составили свыше 1330 военнослужащих, 20 бронемашин и семь орудий полевой артиллерии. Уничтожены две станции РЭБ и 28 складов боеприпасов, перечислили в оборонном ведомстве.

    В результате действий подразделений Южной группировки освобождено Бондарное в Донецкой народной республике (ДНР). Нанесено поражение формированиям пяти механизированных, мотопехотной, штурмовой, горно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ, бригадам морской пехоты, теробороны и нацгвардии.

    Всего же в зоне ответственности группировки за неделю противник потерял более 1355 военнослужащих, четыре танка и 43 бронемашины. Уничтожены 14 артиллерийских орудий, 20 складов боеприпасов, горючего и материальных средств.

    Между тем подразделения группировки «Центр» продолжали активные наступательные действия на территории ДНР и Днепропетровской области. Нанесено поражение живой силе и технике шести механизированных, пехотной, аэромобильной, воздушно-десантной, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, трех штурмовых полков ВСУ, бригадам морской пехоты, теробороны и нацгвардии, отчитались в Минобороны.

    За прошлую неделю на этом направлении противник потерял свыше 2805 военнослужащих, пять танков, в том числе немецкий Leopard, 54 бронемашины и 12 орудий полевой артиллерии.

    В то де время подразделения группировки «Днепр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой бригад, бригадам береговой обороны и теробороны.

    Всего за неделю на этом направлении ВСУ потеряли до 325 военнослужащих, пять бронемашин, шесть орудий полевой артиллерии, шесть станций РЭБ и контрбатарейной борьбы, а также шесть складов матсредств, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне российские войска освободили Братское в Днепропетровской области.

    В четверг Минобороны показало водружение триколора в освобожденных Подолах.

    А 5 января российские войска освободили Грабовское в Сумской области.

    Береговая охрана США захватила танкер Olina у Тринидада
    Вице-спикер Франции подала резолюцию о планировании выхода страны из НАТО
    Читатели Die Welt бурно обсудили эффективность удара ракеты «Орешник»
    В Тегеране бунтовщики сожгли 25 мечетей и разгромили 26 банков
    Бастрыкин заинтересовался сносом здания бывшего ВНИИБ в Петербурге
    Сторона Лурье отказалась принять квартиру у представителей Долиной
    Экс-мэр Калининграда погиб на охоте

    Каким будет курс рубля в 2026 году

    «Рубль сильно переоценен», а «пауза в девальвации рубля слишком затянулась» – такими словами эксперты оценивают исключительно крепкий курс российской национальной валюты в 2025 году. Экономисты считают, что в 2026-м рубль ждет ослабление. Насколько и по каким причинам?

    «Орешник» остудил Киев, Львов и Брюссель

    Часть Киева в пятницу остались без отопления и электричества, значительный ущерб, по некоторым данным, получило крупнейшее подземное газовое хранилище во Львовской области, европейские чиновники заговорили о «предупреждении Европе и США». Таковы первые итоги «удара возмездия» с использованием «Орешника» в ответ на атаку дронами ВСУ резиденции Владимира Путина. Каковы будут последствия удара для Киева и его союзников? Подробности

    2026-й покажет качественный рост российских Вооруженных сил

    Активное развитие беспилотных и роботизированных систем стало одной из главных тенденций в российских вооруженных силах в 2025 году. И дело не только в том, что войска массово насыщаются боевыми роботами – но и в том, что насыщение количеством переходит в новое качество боевых возможностей армии. Подробности

    Захват «Маринеры» требует от России новых подходов к безопасности танкеров

    Захват российского судна «Маринера» американцами вызвал негативную реакцию не только в России, но и в других странах мира. Москва считает, что случившееся может стать опасным прецедентом. Тем временем в экспертном сообществе уверены, что речь идет о пиратской акции, которая вынуждает Россию задуматься о способах защиты собственных судов в международных водах. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Чего ждать? Последнее видео 2025 года

      Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    • Китай против Японии: новая война в 2026-м?

      Отношения двух главных экономик Азии – Китая и Японии – обрушились всего за месяц. Агрессивность Санаэ Такаити – первой женщины во главе японского правительства – подталкивает Пекин к решительным мерам, вплоть до начала собственной СВО.

    • «Это последний мирный год для Европы»

      Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что уходящий 2025 год может стать последним мирным годом для Европы, причем это связано не с Россией. Что он имеет в виду?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Сельская ипотека 2026: условия, требования и порядок оформления

      Наиболее льготной формой кредита под строительство или приобретение жилья в России является сельская ипотека. Под какой процент банки выдают средства на эти цели, кому именно и на каких условиях – и в чем именно главные преимущества и риски данной программы?

    • Производственный календарь на 2026 год: рабочие и выходные дни

      На какие дни в 2026 году приходятся праздники и выходные в соответствии с правительственными постановлениями? Как выглядит по месяцам производственный календарь? И, наконец, каким образом с учетом этого выгоднее всего спланировать отпуск?

    • Программа долгосрочных сбережений (ПДС): как работает, условия и выгоды

      Уже миллионы людей участвуют в государственной накопительной программе, предусматривающей софинансирование накоплений граждан со стороны российского бюджета. Как устроена программа долгосрочных сбережений (ПДС), в каком размере и порядке государство доплачивает гражданам за участие в ней – и при каких условиях можно получить вложенные в нее средства?

    • Трамп подносит Зеленскому неудобный новогодний подарок

      Весьма неприятный подарок под Новый год преподнес Дональд Трамп главе киевского режима Владимиру Зеленскому: президент США потребовал провести на Украине президентские выборы. В Киеве до последнего времени отказывались проводить голосование, выдвигая для него неприемлемые условия – но на этот раз Зеленскому будет сложно отвертеться от выборов.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

