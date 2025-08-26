Проведение российско-украинского саммита на высшем уровне в теории возможно, но на практике пока маловероятно. Есть риск, что пока он никак не приблизит окончание СВО и даже отдалит его, поскольку Зеленский решит, что ему можно и дальше не выполнять свои «домашние задания».5 комментариев
Бизнесмен Белюскин разбился на спорткаре Aston Martin в Москве
На Живописном мосту на западе Москвы 57-летний бизнесмен Сергей Белюскин погиб в ДТП, когда ему стало плохо за рулем спорткара Aston Martin, сообщили в оперативных службах.
По данным оперативных служб, бизнесмен потерял контроль над автомобилем после резкого ухудшения самочувствия, предположительно связанного с работой сердца. Автомобиль врезался в отбойник. Медики, прибывшие на место происшествия, зафиксировали смерть предпринимателя. Белюскин, согласно открытым данным, был индивидуальным предпринимателем и возглавлял компанию «Скат», передает ТАСС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в ДТП на Фрунзенской набережной в Москве пострадали двое детей и трое взрослых. Коме того, в августе на пересечении Головинской набережной и Госпитальной улицы в Москве Lexus и каршеринг столкнулись, после чего прокатная машина пробила ограждение и упала в реку.