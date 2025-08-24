В ДТП на Фрунзенской набережной в Москве пострадали двое детей и трое взрослых

Tекст: Ирма Каплан

«На Фрунзенской набережной, д. 26 произошло дорожно-транспортное происшествие. Пострадали пять человек: трое взрослых и двое детей. <...> Двое пострадавших были госпитализированы в ММНКЦ им. С.П. Боткина, двое детей доставлены в Морозовскую детскую больницу», – сказано в сообщении ведомства.

Там уточнили, что на месте ДТП работают экстренные службы города.

Ранее Департамент транспорта Москвы сообщал о столкновении двух автомобилей, в результате чего один из них опрокинулся. Движение в районе ДТП не затруднено.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на трассе М-12 в Арзамасском районе столкновение фуры и автовоза привело к взрыву цистерны со сжиженной углекислотой, погиб водитель.



