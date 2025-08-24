Когда украинские националисты стали поднимать голову и в моем родном Харькове, то мне поначалу хотелось уехать в Россию на ПМЖ. Но я задал себе вопрос: а почему, собственно, я должен оставлять Харьков, где подавляющее большинство населения считает себя русскими?7 комментариев
В ДТП на Фрунзенской набережной в Москве пострадали двое детей и трое взрослых
Крупная авария произошла на Фрунзенской набережной в Москве, медики Центра медицины катастроф оперативно прибыли на вызов и оказали экстренную помощь, сообщает Telegram-канал столичного Департамента здравоохранения.
«На Фрунзенской набережной, д. 26 произошло дорожно-транспортное происшествие. Пострадали пять человек: трое взрослых и двое детей. <...> Двое пострадавших были госпитализированы в ММНКЦ им. С.П. Боткина, двое детей доставлены в Морозовскую детскую больницу», – сказано в сообщении ведомства.
Там уточнили, что на месте ДТП работают экстренные службы города.
Ранее Департамент транспорта Москвы сообщал о столкновении двух автомобилей, в результате чего один из них опрокинулся. Движение в районе ДТП не затруднено.
