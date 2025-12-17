Опрос показал рекордный уровень недоверия украинцев к правительству Зеленского

Уровень недоверия украинцев к правительству Зеленского достиг рекордных отметок

Tекст: Тимур Шайдуллин

По информации, опубликованной на сайте Центра Разумкова, уровень недоверия к правительству Украины среди населения достиг 72,8%. Доверяют правительству только 21,4% граждан, еще 5,8% не смогли определиться с ответом, отмечают РИА «Новости».

Недоверие к власти в целом выразили 76,7% респондентов, при этом доверие составило 17,8%. Опрос также показал, что чиновникам государственного аппарата не доверяют 75,1% опрошенных, доверяют – 18,2%. Верховная рада Украины вызвала недоверие у 76% участников исследования, доверяют ей 18,5%, 5,4% затруднились ответить.

К антикоррупционным органам, таким как НАБУ и САП, уровень недоверия тоже остается высоким – 44,9% и 46,9% соответственно, доверяют этим учреждениям 41,4% и 37%. Самое значительное доверие граждан Украины зафиксировано к Вооруженным силам – украинской армии доверяют 92,1% респондентов, не доверяют – 5,9%.

Опрос проводился с 11 по 18 ноября методом личных интервью, участие приняли 2008 совершеннолетних жителей Украины. Теоретическая погрешность результатов не превышает 2,3%.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Киевский международный институт социологии ранее выявил, что новому премьер-министру Украины Юлии Свириденко доверяют только 11% граждан.

В августе уровень доверия к Зеленскому снизился до 58% по итогам июльского опроса КМИС, а уровень недоверия вырос с 30% до 35%.

А вот бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный занял первое место в рейтинге доверия среди украинцев с уровнем 62%.



