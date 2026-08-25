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Водитель BMW почувствовал себя плохо, въехал в дерево и погиб в Москве
В столице на Ленинском проспекте водитель иномарки скончался после того, как ему стало плохо во время управления автомобилем машина врезалась в дерево, сообщили в Госавтоинспекции города.
Мужчине стало плохо во время движения, после чего машина врезалась в дерево, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».
Инцидент произошел на Ленинском проспекте, в районе дома 22.
Водитель совершил наезд на препятствие, он погиб.
На месте аварии в данный момент работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.
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