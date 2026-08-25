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Лавров заявил о сохранении доверительного диалога между Россией и Ватиканом
Лавров: Россия и Ватикан сохранили содержательный диалог на фоне мировых событий
России и Ватикану удалось сохранить содержательный диалог, несмотря на события в мире, заявил глава МИД Сергей Лавров.
Россия и Ватикан смогли сберечь доверительные отношения в условиях сложной международной обстановки, сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров на встрече с главой дипломатической службы Ватикана Полом Ричардом Галлахером.
«Отмечаем, что несмотря на все пертурбации на нашей планете, нам удалось с Ватиканом сохранить доверительный, взаимоуважительный диалог, который позволяет искать, я надеюсь, позитивные и реализуемые решения», – подчеркнул руководитель российского внешнеполитического ведомства.
Лавров выразил надежду, что переговоры с представителем Ватикана окажутся полезными и результативными, передает РИА «Новости».
По его словам, российская сторона готова обсуждать все интересующие вопросы, стремясь к достижению взаимоприемлемых договоренностей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Мария Захарова анонсировала переговоры Сергея Лаврова с Полом Ричардом Галлахером.
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