Я нарочно не называю имён и не обсуждаю, кто высказался «за» приезд американского рэпера в Россию, а кто «против». Тут важно именно то, что немалое число людей почувствовало жгучую потребность занять позицию по этому вопросу. Хотя, казалось бы, ничто такого интереса не предвещало.0 комментариев
Глава МИД Швеции заявила о сокращении помощи Украине
Глава МИД Швеции Стенергард заявила о сокращении помощи Украине
Объем двусторонней поддержки Киева со стороны Швеции заметно снижается из-за их расчета на общие кредитные средства, заявила глава МИД Швеции Мария Мальмер Стенергард.
Министр иностранных дел королевства Мария Мальмер Стенергард выразила недовольство текущей ситуацией с финансированием, передает РИА «Новости».
«Я очень разочарована тем, что двусторонняя помощь в той или иной степени сокращается, и страны, как правило, ссылаются на кредит ЕС», – подчеркнула дипломат.
По ее мнению, предоставляемых заемных средств недостаточно, поэтому украинской стороне требуются дополнительные ресурсы. В связи с этим Стенергард планирует вновь поднять дискуссию об изъятии заблокированных российских средств по мере приближения к 2027 году.
Однако портал Euractiv отмечает, что этот вопрос вряд ли скоро вернется в повестку Евросоюза. Главным препятствием выступает Бельгия, которая отказывается в одиночку нести возможные финансовые риски.
После начала спецоперации на Украине западные страны заблокировали около 300 млрд евро резервов России. Более 200 млрд евро из них хранятся на счетах бельгийской площадки Euroclear. В Москве подобные действия неоднократно называли воровством.
Как писала газета ВЗГЛЯД, западные политики разработали план передачи заблокированных российских активов в новую структуру Евросоюза.
Объем замороженных на счетах площадки Euroclear отечественных средств достиг 200 млрд евро.
Переговоры об использовании этих финансов для нужд Киева на полях Мюнхенской конференции по безопасности провалились.