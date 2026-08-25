Глава МИД Швеции заявила о сокращении помощи Украине

Глава МИД Швеции Стенергард заявила о сокращении помощи Украине

Tекст: Ольга Иванова

Министр иностранных дел королевства Мария Мальмер Стенергард выразила недовольство текущей ситуацией с финансированием, передает РИА «Новости».

«Я очень разочарована тем, что двусторонняя помощь в той или иной степени сокращается, и страны, как правило, ссылаются на кредит ЕС», – подчеркнула дипломат.

По ее мнению, предоставляемых заемных средств недостаточно, поэтому украинской стороне требуются дополнительные ресурсы. В связи с этим Стенергард планирует вновь поднять дискуссию об изъятии заблокированных российских средств по мере приближения к 2027 году.

Однако портал Euractiv отмечает, что этот вопрос вряд ли скоро вернется в повестку Евросоюза. Главным препятствием выступает Бельгия, которая отказывается в одиночку нести возможные финансовые риски.

После начала спецоперации на Украине западные страны заблокировали около 300 млрд евро резервов России. Более 200 млрд евро из них хранятся на счетах бельгийской площадки Euroclear. В Москве подобные действия неоднократно называли воровством.

Как писала газета ВЗГЛЯД, западные политики разработали план передачи заблокированных российских активов в новую структуру Евросоюза.

Объем замороженных на счетах площадки Euroclear отечественных средств достиг 200 млрд евро.

Переговоры об использовании этих финансов для нужд Киева на полях Мюнхенской конференции по безопасности провалились.