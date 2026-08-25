Я нарочно не называю имён и не обсуждаю, кто высказался «за» приезд американского рэпера в Россию, а кто «против». Тут важно именно то, что немалое число людей почувствовало жгучую потребность занять позицию по этому вопросу. Хотя, казалось бы, ничто такого интереса не предвещало.0 комментариев
Ставрополье направило 60 млрд рублей на поддержку новых регионов
Владимиров: Ставрополье направило 60 млрд рублей на поддержку новых регионов
Власти Ставропольского края направили 60 млрд рублей на поддержку новых регионов, о чем глава региона доложил президенту России, заявил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров доложил президенту России Владимиру Путину о выделении 60 млрд рублей на развитие новых регионов, передает РИА «Новости».
Встреча главы государства и руководителя региона прошла во вторник в Кремле.
«Хотел показать свои региональные меры поддержки ветеранов СВО, ребят поддерживаем. Работа на новых территориях – фактически 60 миллиардов, мы их туда уже направили и дальше будем продолжать поддерживать», – сообщил Владимиров.
Глава края подчеркнул намерение региональных властей и в дальнейшем оказывать необходимую помощь.
Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым.