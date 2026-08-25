Я нарочно не называю имён и не обсуждаю, кто высказался «за» приезд американского рэпера в Россию, а кто «против». Тут важно именно то, что немалое число людей почувствовало жгучую потребность занять позицию по этому вопросу. Хотя, казалось бы, ничто такого интереса не предвещало.0 комментариев
ФСЭГ: Мировой импорт сжиженного природного газа снижается пятый месяц подряд
Объем мировых закупок сжиженного природного газа продолжает падать пятый месяц подряд на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.
Мировой импорт сжиженного природного газа в июле сократился на 2,9% в годовом выражении, составив 33,4 млн тонн, передает РИА «Новости».
Негативная динамика наблюдается пять месяцев подряд с начала ближневосточного кризиса.
«В июле 2026 года мировой импорт СПГ продолжил снижаться, сократившись на 2,9% (1,01 миллиона тонн) в годовом исчислении, до 33,4 миллиона тонн», – отмечается в докладе ФСЭГ. Ранее организация фиксировала падение показателя в марте на 1,7%, в апреле на 10%, в мае на 4,6% и в июне на 2,9%.
Снижение поставок связано с военным конфликтом на Ближнем Востоке, который нарушил движение через Ормузский пролив. Это ограничило экспорт из Катара и ОАЭ на ключевые рынки. В июле Европа стала лидером по сокращению импорта, что частично компенсировалось ростом закупок в Азии из-за более высоких цен.
Несмотря на спад, по итогам января-июля 2026 года мировой импорт СПГ показал небольшой рост на 0,4%, достигнув 248,65 млн тонн. Положительную динамику обеспечили страны Азии, Ближнего Востока и Африки.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале августа европейские страны снизили закупки сжиженного природного газа до двухлетнего минимума.
На фоне ближневосточного кризиса Евросоюз уступил азиатским государствам в конкуренции за свободные партии энергоресурса.
Генеральный секретарь ФСЭГ Филип Мшелбила спрогнозировал длительное восстановление газовой отрасли из-за перекрытия Ормузского пролива.