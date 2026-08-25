ФСЭГ: Мировой импорт сжиженного природного газа снижается пятый месяц подряд

Tекст: Мария Иванова

Мировой импорт сжиженного природного газа в июле сократился на 2,9% в годовом выражении, составив 33,4 млн тонн, передает РИА «Новости».

Негативная динамика наблюдается пять месяцев подряд с начала ближневосточного кризиса.

«В июле 2026 года мировой импорт СПГ продолжил снижаться, сократившись на 2,9% (1,01 миллиона тонн) в годовом исчислении, до 33,4 миллиона тонн», – отмечается в докладе ФСЭГ. Ранее организация фиксировала падение показателя в марте на 1,7%, в апреле на 10%, в мае на 4,6% и в июне на 2,9%.

Снижение поставок связано с военным конфликтом на Ближнем Востоке, который нарушил движение через Ормузский пролив. Это ограничило экспорт из Катара и ОАЭ на ключевые рынки. В июле Европа стала лидером по сокращению импорта, что частично компенсировалось ростом закупок в Азии из-за более высоких цен.

Несмотря на спад, по итогам января-июля 2026 года мировой импорт СПГ показал небольшой рост на 0,4%, достигнув 248,65 млн тонн. Положительную динамику обеспечили страны Азии, Ближнего Востока и Африки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале августа европейские страны снизили закупки сжиженного природного газа до двухлетнего минимума.

На фоне ближневосточного кризиса Евросоюз уступил азиатским государствам в конкуренции за свободные партии энергоресурса.

Генеральный секретарь ФСЭГ Филип Мшелбила спрогнозировал длительное восстановление газовой отрасли из-за перекрытия Ормузского пролива.