Власти Австралии начали подготовку к худшему сценарию из-за птичьего гриппа

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Мировой опыт показывает, что мы ожидаем дальнейшего распространения вируса. Мы не знаем, насколько быстро и где именно это произойдет. Мы не знаем, что это будет означать для Австралии, но готовимся к худшему», – сказала главный ветеринарный врач Южной Австралии Скай Фруэн, передает РИА «Новости».

По ее словам, пока преждевременно делать выводы о локальной передаче вируса. Специалисты ждут результатов подтверждающих исследований и генетического анализа. Министр сельского хозяйства Джули Коллинз отметила, что образцы птиц направлены на секвенирование в лабораторию Австралийской организации научных и промышленных исследований (CSIRO).

Министр подчеркнула, что массовой гибели птиц не наблюдается, а риск для здоровья людей остается низким. По данным министра первичной промышленности Южной Австралии Клэр Скривен, все предполагаемые случаи обнаружены у больших хохлатых крачек. Если они подтвердятся, число заражений в штате достигнет 14, а по стране – 20.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2024 году на пляжах восточного побережья Австралии нашли тысячи истощенных буревестников.

В апреле 2025 года врачи в Мексике зафиксировали первый случай заражения человека высокопатогенным вирусом H5N1. В ноябре прошлого года пресс-служба Роспотребнадзора исключала угрозу более опасной пандемии птичьего гриппа.