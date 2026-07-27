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Власти Австралии начали подготовку к худшему сценарию из-за птичьего гриппа
В Южной Австралии выявили семь новых предполагаемых случаев заражения птичьим гриппом H5 среди морских птиц, власти решили усилить меры безопасности.
«Мировой опыт показывает, что мы ожидаем дальнейшего распространения вируса. Мы не знаем, насколько быстро и где именно это произойдет. Мы не знаем, что это будет означать для Австралии, но готовимся к худшему», – сказала главный ветеринарный врач Южной Австралии Скай Фруэн, передает РИА «Новости».
По ее словам, пока преждевременно делать выводы о локальной передаче вируса. Специалисты ждут результатов подтверждающих исследований и генетического анализа. Министр сельского хозяйства Джули Коллинз отметила, что образцы птиц направлены на секвенирование в лабораторию Австралийской организации научных и промышленных исследований (CSIRO).
Министр подчеркнула, что массовой гибели птиц не наблюдается, а риск для здоровья людей остается низким. По данным министра первичной промышленности Южной Австралии Клэр Скривен, все предполагаемые случаи обнаружены у больших хохлатых крачек. Если они подтвердятся, число заражений в штате достигнет 14, а по стране – 20.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2024 году на пляжах восточного побережья Австралии нашли тысячи истощенных буревестников.
В апреле 2025 года врачи в Мексике зафиксировали первый случай заражения человека высокопатогенным вирусом H5N1. В ноябре прошлого года пресс-служба Роспотребнадзора исключала угрозу более опасной пандемии птичьего гриппа.