The Guardian: На пляжи Австралии выбросило тысячи истощенных буревестников

Tекст: Мария Иванова

На пляжах восточного побережья Австралии нашли тысячи буревестников в истощенном состоянии, передает The Guardian. Сообщения об этом поступили из различных регионов, включая Квинсленд, Новый Южный Уэльс и Викторию. Однако точное количество погибших птиц и масштаб экологической катастрофы пока определить не удается.

Доктор Лорен Роман, специалист по буревестникам из Института морских и антарктических исследований при Университете Тасмании, заявила, что ситуация сложная и требует более детального изучения.

Представительница научной группы Adrift Lab Дженнифер Лаверс отметила, что подобные массовые случаи гибели морских птиц, которые обычно отличаются продолжительной жизнью, нетипичны и «не имеют смысла с эволюционной точки зрения». По ее словам, состояние выброшенных на берег птиц указывает на проблемы с поиском пищи.

Как отмечает канал 360, в таких масштабах гибель птиц зоологи наблюдают впервые. Местных жителей предупредили о возможном распространении птичьего гриппа H5N1.

Ранее в пригородах Сиднея закрыли 11 пляжей из-за обнаружения тысяч черных шаров на побережье. Позднее ученые из Университета штата Новый Южный Уэльс определили, что загадочные черные шары, найденные на пляжах Сиднея, состояли из фекалий и наркотиков, а не нефти.