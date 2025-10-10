Объявлен лауреат Нобелевской премии мира 2025 года

Нобелевскую премию мира за 2025 год получила политик из Венесуэлы Корина Мачадо

Tекст: Вера Басилая

Лауреатом Нобелевской премии мира за 2025 год названа политик из Венесуэлы Мария Корина Мачадо «за ее неустанную работу по продвижению демократических прав народа Венесуэлы» и за ее борьбу за достижение справедливого и мирного перехода от диктатуры к демократии», передает ТАСС.

Решение принял комитет из пяти человек, назначаемых парламентом Норвегии, а список номинантов традиционно держится в секрете 50 лет. Ранее СМИ уже сообщили о кандидатах, среди которых был президент США Дональд Трамп, шведская эко-активистка Грета Тунберг, Всемирная организация здравоохранения и глава ООН Антониу Гутерриш.

Бывший руководитель Норвежского института исследований проблем мира Хенрик Урдаль предположил, что премию могут получить Центры экстренного реагирования Судана (Sudan’s Emergency Response Rooms). Среди возможных лауреатов также назывались Международный уголовный суд, Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ и Центр Картера. Новая глава института Нина Грэгер обратила внимание на Комитет защиты журналистов.

По данным Polymarket, шансы Дональда Трампа на получение премии составляли 3%, а у гуманитарной организации «Врачи без границ» и главы ООН – по 1%. Сам Трамп ранее неоднократно заявлял, что заслуживает награды, заявляя, что прекратил многие войны.

Помощник президента России Юрий Ушаков отметил, что Москва поддержала бы вручение премии Трампу, если бы ее мнение учитывалось.

Нобелевскую премию мира 2024 года присудили японской организации Nihon Hidankyo, объединяющей выживших после бомбардировки Хиросимы и Нагасаки.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что выдвинет Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира при условии поставок на Украину ракет Tomahawk.

Вероятность вручения Дональду Трампу Нобелевской премии мира повысилась до 25% на фоне договоренности Израиля и ХАМАС о первой фазе плана по Газе.

Дональд Трамп считает, что заслужил Нобелевскую премию мира, потому что завершил семь войн менее чем за год своего правления.