Politico: Зеленский выдвинет Трампа на Нобелевскую премию мира в обмен на ракеты Tomahawk

Tекст: Ольга Иванова

Зеленский выдвинет кандидатуру Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира, если тот отправит ракеты Tomahawk на Украину и поспособствует прекращению огня с Россией, передает Politico. Украинский лидер отметил: «План прекращения войны будет непростым, но это, безусловно, путь вперед. И если Трамп даст миру шанс на такое прекращение огня, то да, он должен быть номинирован на Нобелевскую премию мира».

Однако, как сообщает Le Monde, Украина уже не успела выдвинуть кандидатуру, поскольку победитель Нобелевской премии мира на этот год уже определен. В Нобелевском институте уточнили, что последнее заседание комитета прошло в понедельник, а имя лауреата будет объявлено в пятницу в 11 часов утра.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что почти принял решение о поставках крылатых ракет Tomahawk на Украину, но хочет понять, как Киев их будет использовать.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила о тяжелых последствиях для двусторонних отношений в случае передачи США ракет Tomahawk Киеву.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что применение Киевом ракет Tomahawk нанесет ущерб отношениям России и США, потому что запуск ракет невозможен без участия американских военных.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп считает, что заслужил Нобелевскую премию мира, поскольку завершил семь войн менее чем за год своего правления. Многие сомневаются, что Трамп действительно завершил хотя бы одну войну.