Нобелевская премия мира – самая, пожалуй, медийная из всех нобелевских премий – уже давно не вызывает особого интереса у СМИ. Потому что интереса не вызывают лауреаты, ее получавшие – пожалуй, с 2009 года, когда премию авансом (за красивые речи) выдали избранному президенту США Бараку Обаме. Тому самому, который затем активно участвовал в разворачивании серии гражданских войн в арабском мире – так называемой Арабской весне, уничтожившей два государства (Сирию и Ливию) и породившей новый всплеск исламского экстремизма.

С тех пор премию вручали таким малоизвестным людям, как либерийская правозащитница Лейма Гбови, йеменская журналистка Таваккул Карман, белорусский оппозиционер Алесь Белецкий. А также бюрократам из ЕС, Всемирной продовольственной программы ООН и сотрудникам Организации по запрету химического оружия (последним за то, что они стояли в сторонке, когда Владимир Путин решал проблему вывоза из Сирии химического оружия). И еще политикам из стран Глобального Юга за региональные успехи – таким, как премьер Эфиопии Абий Ахмед и теперь уже бывший президент Колумбии Хуан Сантос.

Однако нынешнее вручение (которое состоится 10 октября) уже привлекло к себе внимание всей мировой прессы. Ведь сейчас президент США Дональд Трамп фактически требует, чтобы премию вручили ему. И какое бы решение ни принял Нобелевский комитет, оно будет омрачено грандиозным скандалом.

Сам Трамп искренне считает, что он Нобелевку заслужил – ведь, по его словам, менее чем за год своего правления уже завершил семь войн. Такой эффективности мог бы позавидовать любой политик и даже святой.

Однако многие уверены, что Трамп не завершил ни одной войны.

Например, тайско-камбоджийский военный конфликт, вспыхнувший из-за пограничных споров, очень быстро «прогорел» и снова подморозился – никому не была нужна война в Юго-Восточной Азии.

Как и в Южной Азии – почему индо-пакистанское обострение также достаточно быстро прекратилось.

Израильско-иранский конфликт (в котором США приняли активное участие) не закончился – стороны подписались лишь под перемирием, которое в мир не перерастет по причине отказа Ирана сдавать свою законную мирную ядерную программу.

Армяно-азербайджанский конфликт, меморандум о завершении которого был подписан в присутствии Трампа, закончился еще до его прихода к власти – когда армянский премьер Никол Пашинян сдал сначала Нагорный Карабах, а потом и интересы самой Армении.

Египетско-эфиопские противоречия, в разрешении которых США пытались посредничать, вообще крайне сложно урегулировать – ведь они возникли из-за того, что построенная в Эфиопии грандиозная дамба (которая для страны является предметом национальной гордости) приводит к обмелению реки Нил (которая для Египта является источником жизни и ключевым инструментом для прокорма стомиллионного населения).

Наконец, война между ХАМАС и Израилем, в завершении которой Трамп действительно сыграет колоссальную роль, еще не закончена – ХАМАС пока раздумывает над мирным планом, предложенным американским президентом.

А украинский конфликт, за решение которого Трампу действительно можно было бы дать Нобелевку, еще далек от разрешения – и в том числе по причине нерешительности хозяина Белого дома, не готового пока бросить киевских нацистов на произвол судьбы. Лишь тогда, когда он их бросит, сядет за стол с Владимиром Путиным и подпишет бумаги о стабилизации российско-западных отношений, премию Трамп заслужит.

Можно, конечно, дать премию за то, что он не развязал войн, которые обещал. Например, войну с Данией за присоединение Гренландии. Войну с Канадой за присоединение Канады как очередного штата. Войну с Панамой за возврат Панамского канала. Войну с Венесуэлой – якобы в рамках борьбы с наркотрафиком. Наконец, войну со всем остальным миром – торговую, за то, что другие страны, мол, обирают американских производителей и паразитируют на рынке США.

Однако, во-первых, за такие вещи Нобелевскую премию давать стыдно. Во-вторых, это, опять же, будет премия авансом – человеку, который может не оправдать возложенных на него ожиданий и, например, начать войну с той же Венесуэлой или Ираном уже через считанные недели после присвоения ему премии.

С другой стороны, не давать Трампу премию тоже крайне рискованно. Эгоцентризм хозяина Белого дома не знает пределов, и отказ в выдаче премии он воспримет как оскорбление лично себя и всего американского народа. Причем как оскорбление со стороны не только Нобелевского комитета, а всего европейского либерального истеблишмента (интересы которого этот Нобелевский комитет защищает). А Европа не для того сейчас напропалую льстит Трампу – чтобы, не дав медальку, испортить все дело. Ведь если Дональд не получит желаемое, то он может выразить свой гнев в дистанцировании от украинского конфликта и от поддержки европейской позиции в нем.

И именно поэтому России выгодно, чтобы Дональд Трамп сейчас свою медальку не получил. Пусть злится на Европу и пусть делает все возможное для того, чтобы заслужить ее в 2026 году.