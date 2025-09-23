Необходим сильный бундесвер для эффективного сдерживания и обороны, говорит германский канцлер Мерц. Так мы все это проходили. Ну, не мы, конечно, а наши деды-отцы. Хотя все мы, русские люди разных поколений, не понимаем одного – почему немцам вообще после того, что они натворили, позволили снова брать в руки оружие.10 комментариев
Макрон заявил, что Трамп не заслужил Нобелевскую премию
Макрон: Трамп не может получить Нобелевскую премию из-за конфликта в Газе
Президент Франции подчеркнул, что Нобелевская премия мира не может быть вручена Дональду Трампу до урегулирования ситуации в секторе Газа.
Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалу BFMTV заявил, что Дональд Трамп не может претендовать на Нобелевскую премию мира, пока не прекратит конфликт в секторе Газа, передает ТАСС.
Макрон подчеркнул: «Нобелевская премия мира возможна только в том случае, если вы прекратите этот конфликт».
По словам французского президента, Соединенные Штаты имеют наилучшие возможности для урегулирования ситуации, так как продолжают поставлять Израилю вооружения, используемые в военной операции в Газе. Макрон призвал Вашингтон оказать давление ради прекращения боевых действий, освобождения 48 заложников у ХАМАС и открытия гуманитарных коридоров.
Он выразил надежду, что в ближайшие часы по итогам переговоров представители США смогут выработать надежный план урегулирования. Ранее в NBC сообщили, что Трамп заинтересован в получении Нобелевской премии мира, но не уверен в своей победе. 13 августа Белый дом опубликовал список лидеров семи стран, поддержавших выдвижение Трампа.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп несколько раз поднимал тему присуждения Нобелевской премии мира в телефонных разговорах с бывшим генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.
Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф выразил мнение, что Дональд Трамп является самым достойным кандидатом на Нобелевскую премию мира за всю историю награды. Сам Трамп заявил об отсутствии интереса к Нобелевской премии.