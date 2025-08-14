Одним из условий прекращения военного конфликта с Украиной со стороны России, вероятно, будет уход украинской армии и гражданской администрации с территории ДНР, пока оккупированной Киевом. Хорошо, если эта задача будет решена дипломатическим путем. Но решать ее придется в любом случае.6 комментариев
DN: Трамп неоднократно обсуждал со Столтенбергом вопрос Нобелевской премии мира
Президент США Дональд Трамп несколько раз поднимал тему присуждения Нобелевской премии мира в телефонных разговорах с бывшим генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, сообщает Dagens Naeringsliv (DN).
Издание Dagens Naeringsliv пишет, что Трамп неоднократно связывался с экс-генеральным секретарем НАТО и нынешним министром финансов Норвегии Йенсом Столтенбергом по поводу Нобелевской премии мира, сообщает «Газета.Ru». По информации источника, Трамп обсуждал с ним этот вопрос, напоминая, что награду вручает норвежский комитет.
В конце июля, во время очередного разговора, посвященного взаимоотношениям между США и Норвегией, Трамп вновь поднял тему Нобелевской премии, перейдя к ней после дискуссии о пошлинах на норвежские товары. Подчеркивается, что для Трампа этот вопрос был особенно важен.
Ранее администрация Белого дома опубликовала список стран, поддержавших кандидатуру Трампа на получение Нобелевской премии мира.
В сообщении указывается, что Трампа поддерживают президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, премьер-министр Камбоджи Хун Сен, президент Габона Брайс Олиги Нгема, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, правительство Пакистана и министр иностранных дел Республики Руанда Оливье Ндухунгирехе.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что поддержит Трампа в случае его выдвижения на премию, если тот станет миротворцем.