Лукашенко назвал условие поддержки Трампа при выдвижении на Нобелевскую премию

Лукашенко пообещал поддержать выдвижение Трампа на Нобелевскую премию, если тот станет миротворцем

Tекст: Валерия Городецкая

Агентство БелТА сообщает, что президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил готовность поддержать президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира, передает ТАСС. Белорусский лидер уточнил, что это произойдет, если Трамп действительно станет миротворцем и будет работать над тем, чтобы предотвратить войны.

Лукашенко отметил, что американцы имеют историю развязывания войн или подталкивания к ним. Он обратился к Трампу с призывом работать за мир: «Если ты миротворец, работай на то, чтобы войн не было. Это ты можешь». Лукашенко добавил, что поддержит Трампа в его желании стать лауреатом Нобелевской премии, несмотря на то что, по его словам, значение этой премии уже утратило вес.

Ранее глава комитета Верховной рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко номинировал бывшего президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира 2025 года, отметив его вклад в мирные процессы на Ближнем Востоке и на Украине.