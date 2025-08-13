  • Новость часаРоссийские войска освободили Суворово и Никаноровку в ДНР
    Бандеровский флаг оскорбил Варшаву
    Эксперт объяснил слова Орбана о способности устроить распад Украины за один день
    В Белоруссии разработали сканер для пассивного мониторинга БПЛА
    Умер легендарный полковник КГБ Владимир Зайцев
    Российские войска освободили Суворово и Никаноровку в ДНР
    CNN сообщил о проведении встречи Путина и Трампа на военной базе
    Рар: Европа попытается сорвать поездку Трампа на Аляску
    МИД Эстонии заявил о высылке российского дипломата
    Китай ввел санкции против двух европейских банков
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Против ИИ у людей оружия нет

    Те, кто разучились смотреть глубоко – в руины бывшего свободного интернета – читают фантазии ИИ про историю, про экономику, про что угодно, и несут это дальше – своим читателям. Так Сеть окончательно превращается в помойку.

    4 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Почему Украина не готова к послевоенной реальности

    Страна, вышедшая на Майдан под лозунгами «европейского выбора», рискует превратиться в вечного иждивенца Европы, похоронив под весом своих проблем и саму Европу.

    12 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Разговор непобедимых на краю мира, или Зачем нужны саммиты

    Встреча президентов России и США на Аляске – это начало длинного пути, а не завершение тех потрясений, через которые проходит сейчас человечество. И она имеет фундаментальный смысл для всех нас.

    0 комментариев
    13 августа 2025, 13:57 • Новости дня

    Белый дом назвал страны, поддержавшие нобелевскую номинацию Трампа

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Белый дом опубликовал перечень мировых лидеров, которые поддержали номинацию Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира 2026 года.

    Белый дом опубликовал список из семи стран, поддержавших выдвижение президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира, передает ТАСС.

    В перечне оказались премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Габона Брис Олиги Нгема, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Камбоджи Хун Манет, глава МИД Руанды Оливье Ндухунгирехе, а также правительство Пакистана.

    Правительство Пакистана 20 июня рекомендовало кандидатуру Трампа на Нобелевскую премию мира 2026 года, отметив его посредничество при урегулировании военного конфликта с Индией. Биньямин Нетаньяху 8 июля сообщил о выдвижении Трампа за его усилия по обеспечению мира и безопасности в мире, в особенности на Ближнем Востоке.

    Премьер-министр Камбоджи Хун Манет поддержал Трампа 7 августа, подчеркнув его значимую роль в восстановлении мира и стабильности на границе между Камбоджей и Таиландом. После подписания декларации о мирном урегулировании в Вашингтоне Алиев и Пашинян заявили о совместном намерении номинировать Трампа на премию за вклад в урегулирование их конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Пакистана рекомендовали выдвинуть Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира. Глава комитета Верховной рады Украины Александр Мережко номинировал бывшего президента США на получение этой престижной награды в 2025 году. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что поддержит Трампа в случае его выдвижения на премию, если тот станет миротворцем.

    12 августа 2025, 20:18 • Новости дня
    Белый дом назвал место встречи Путина и Трампа

    Белый дом: Путин и Трамп встретятся в Анкоридже на Аляске

    Белый дом назвал место встречи Путина и Трампа
    @ DanitaDelimont/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Двусторонний саммит президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа состоится в пятницу в Анкоридже на Аляске.

    Как заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, «в пятницу утром президент Трамп отправится через всю страну в Анкоридж на Аляске для двусторонней встречи с президентом России Владимиром Путиным», передает РИА «Новости».

    Ранее США решили перекрыть небо над Анкориджем из-за встречи Путина и Трампа.

    Сообщалось, что в Анкоридже для Секретной службы США арендовали жилье с шестью спальнями в преддверии встречи Владимира Путина и Дональда Трампа.

    Комментарии (4)
    12 августа 2025, 21:22 • Новости дня
    Минобороны: Власти Украины готовят провокацию перед встречей Путина и Трампа

    Минобороны: Власти Украины готовят провокацию перед саммитом России и США

    Минобороны: Власти Украины готовят провокацию перед встречей Путина и Трампа
    @ Vladimir Baranov/Globallook Press

    Tекст: Евгения Караваева

    В Чугуев Харьковской области прибыла группа западных журналистов, которых планируют использовать для обвинения российских военных в жертвах среди мирных жителей после провокационного удара, сообщает Минобороны России.

    По данным, полученным из нескольких источников, киевский режим готовит провокацию с целью срыва намеченных на 15 августа российско-американских переговоров, передает российское военное ведомство в своем Telegram-канале. Так, 11 августа СБУ автотранспортом доставила группу иностранных журналистов в Чугуев под видом подготовки репортажей о жизни в прифронтовом городе.

    Планируется, что непосредственно перед саммитом, в пятницу, Вооруженные силы Украины нанесут удар с использованием беспилотников и ракет по жилому кварталу или больнице. Ожидается, что среди мирного населения будет много пострадавших, а западные журналисты должны будут оперативно зафиксировать последствия удара.

    Официальная версия киевского режима предполагает возложение ответственности за происшествие на Вооруженные силы Российской Федерации с целью создания негативного медийного фона и срыва диалога между Россией и США по урегулированию конфликта на Украине. Возможны аналогичные провокации в других населенных пунктах, находящихся под контролем Киева.

    Ранее глава Украины Зеленский заявил, что президент России Владимир Путин и президент Америки Дональд Трамп не примут решения по Украине на Аляске. Напомним, Зеленского решили не приглашать на саммит.

    Белый дом сообщил о планах Трампа встретиться с Путиным тет-а-тет.

    Комментарии (11)
    12 августа 2025, 19:09 • Видео
    Прорыв к Доброполью и обвал фронта ВСУ

    Прорыв Вооруженных сил РФ в направлении Доброполья в ДНР и перерезание трасс, критично значимых для снабжения ВСУ, западные СМИ называют «шокирующим». Речь действительно идет о крупном успехе российских войск и о панике в рядах украинских неонацистов.

    Комментарии (0)
    12 августа 2025, 15:48 • Новости дня
    Зеленского решили не приглашать на Аляску

    Tекст: Валерия Городецкая

    Приезд главы киевского режима Владимира Зеленского на Аляску во время проведения саммита России и США не ожидается.

    Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники. «Ожидать его приглашения не стоит», – заявил один из собеседников агентства.

    Другой источник отметил, что Соединенные Штаты не станут препятствовать возможным позитивным результатам переговоров между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом.

    Напомним, Трамп не подтвердил присутствие Зеленского на встрече на Аляске.

    Американский постпред при НАТО Мэттью Уитакер допустил возможность участия Владимира Зеленского во встрече лидеров.

    Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что не считает продуктивными контакты президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского до саммита Россия – США.

    Комментарии (11)
    12 августа 2025, 20:35 • Новости дня
    Белый дом назвал цель встречи Путина и Трампа

    Белый дом заявил о намерении Трампа понять позицию России на встрече с Путиным

    Белый дом назвал цель встречи Путина и Трампа
    @ Eric Lee/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп намерен использовать встречу с президентом России Владимиром Путиным для лучшего понимания позиций Москвы по урегулированию ситуации на Украине, заявил Белый дом.

    По словам пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт, цель Трампа – уехать после встречи с более четким пониманием того, как можно положить конец конфликту, передает ТАСС.

    По словам Ливитт, Вашингтон рассматривает предстоящий визит Путина на Аляску как честь для Соединенных Штатов. Она сообщила, что стороны обсуждали разные варианты места встречи, прежде чем остановились на Аляске.

    Ранее Белый дом сообщил, что двусторонний саммит президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа состоится в пятницу в Анкоридже на Аляске.

    Сообщалось, что США решили перекрыть небо над Анкориджем из-за встречи Путина и Трампа.

    Комментарии (0)
    13 августа 2025, 11:01 • Новости дня
    NYT: Лидеры Европы перед встречей Путина и Трампа могут лишь надеяться и молиться
    NYT: Лидеры Европы перед встречей Путина и Трампа могут лишь надеяться и молиться
    @ LUDOVIC MARIN/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Европейские лидеры проведут видеоконференцию по Украине, опасаясь, что Дональд Трамп может заключить мирное соглашение с Владимиром Путиным без участия Киева и Европы, пишет The New York Times.

    Президент США Дональд Трамп планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным в пятницу на Аляске для обсуждения путей окончания конфликта, который продолжается с момента начала спецоперации на Украине три с половиной года назад, сообщает The New York Times. Перед этим европейские союзники США намерены обсудить ситуацию с Трампом.

    В среду канцлер Германии Фридрих Мерц проведет видеоконференцию по ситуации на Украине, в которой примут участие Трамп, вице-президент США Джей Ди Вэнс, президент Украины Владимир Зеленский и ряд близких к Трампу европейских лидеров, включая премьер-министра Италии Джорджу Мелони. Ожидается, что Зеленский будет находиться в Берлине, а после переговоров выступит перед журналистами вместе с Мерцем.

    Европейские лидеры намерены призвать Трампа не заключать соглашение с Путиным без учета позиции Зеленского и европейских союзников. Зеленский на встречу на Аляске приглашен не был. Основной акцент европейцы делают на необходимости полного прекращения огня как обязательного условия для любых переговоров.

    Мерц подчеркнул: «Мы не можем допустить, чтобы территориальные вопросы между Россией и Америкой обсуждались или даже решались за спиной европейцев, за спиной украинцев. Я исхожу из того, что американское правительство видит это так же. Именно поэтому идет столь тесная координация». Канцлер Германии выделяет вопрос Украины как главный в отношениях с США, несмотря на обсуждение тарифных споров.

    Недавно Трамп выразил готовность поддержать Германию поставками оружия для передачи Киеву, а также пригрозил ужесточить экономическое давление на Москву. Однако после инициативы со стороны Путина Трамп изменил позицию и назначил переговоры на Аляске, заявив о желании узнать, что предложит Путин, и не исключив обсуждения обмена территориями, отмечает издание.

    Европейские страны не готовы обсуждать изменение границ до достижения прекращения огня. Они опасаются, что невыгодные условия мира могут подтолкнуть Путина к новым действиям против других государств Европы, в том числе стран Балтии.

    Лидеры Евросоюза осознают, что без решающей поддержки США их возможности ограничены. В случае сокращения американской помощи Европе будет намного сложнее поддерживать Киев, отмечают собеседники издания.

    Как заявила редактор-международник немецкой газеты Die Zeit Анна Саурбрей, реальность ставит европейских лидеров в «очень слабое положение» по отношению к Трампу.

    «Они могут надеяться и молиться» и продолжать льстить ему, но это почти все, что у них есть», – добавила она.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, страны БРИКС выступили в поддержку Владимира Путина накануне его встречи с Дональдом Трампом на Аляске. Дональд Трамп заявил, что предстоящая встреча с Владимиром Путиным на Аляске будет носить предварительный характер. Дональд Трамп также не подтвердил участие Владимира Зеленского в переговорах на Аляске.

    Комментарии (5)
    13 августа 2025, 12:44 • Новости дня
    Рар: Европа попытается сорвать поездку Трампа на Аляску

    Политолог Рар: Лидеры Европы хотят предотвратить мир на Украине

    Рар: Европа попытается сорвать поездку Трампа на Аляску
    @ Zhang Cheng/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Алёна Задорожная

    Париж, Берлин и Лондон не заинтересованы в заключении мира на Украине. Поэтому они будут делать все, чтобы надавить на Дональда Трампа и даже сорвать его поездку на Аляску, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее стало известно о готовящейся видеоконференции Европы и США по Украине.

    «Полагаю, Трамп согласился на разговор с европейскими союзниками для того, чтобы показать: он все же готов с ними посоветоваться. Впрочем, это еще и сигнал о том, что вопрос украинской экономики в будущем будет переложен на плечи европейцев: Британии, Германии и Франции. Но сам глава Белого дома хочет выйти из игры и больше за это не платить», – говорит германский политолог Александр Рар.

    Эксперт также обращает внимание на то, что лидеры Европы не были приглашены на Аляску. «Это исключительно саммит Владимира Путина и Дональда Трампа. Даже Владимира Зеленского туда не приглашают», – акцентировал он.

    «Что касается самих европейцев, то их тактика тоже предельно ясна: они хотят предотвратить мир на Украине. Там понимают, что заключение договора возможно только если Киев лишится части территорий, а Лондон, Париж и Берлин не могут этого допустить. Поэтому они будут крутиться, вертеться, делать все, чтобы надавить на Трампа, вплоть до попыток предотвратить его поездку на Аляску», – рассуждает аналитик.

    «Дело в том, что приобретение Россией новых территорий европейцами расценивается как слом европейской архитектуры безопасности. Для США это не так, а для Европы – да. Более того, еще с 1991-го года основным страхом для ЕС является мысль о том, что будет восстановлена Российская империя. А новые земли воспринимаются ими как начало этого процесса», – заключил Рар.

    В среду европейские союзники США намерены провести видеоконференцию с президентом Дональдом Трампом, пишет The New York Times. Во встрече, посвященной Украине и организованной канцлером Фридрихом Мерцем, примут участие Трамп, вице-президент США Джей Ди Вэнс, Владимир Зеленский и ряд близких к Трампу европейских лидеров, включая премьер-министра Италии Джорджу Мелони.

    Ожидается, что Зеленский будет находиться в Берлине, а после переговоров выступит перед журналистами вместе с Мерцем. Европейские лидеры намерены призвать Трампа не заключать соглашение с Путиным без учета позиции Зеленского и европейских союзников. Зеленский на встречу на Аляске приглашен не был. Основной акцент европейцы делают на необходимости полного прекращения огня как обязательного условия для любых переговоров.

    Мерц подчеркнул: «Мы не можем допустить, чтобы территориальные вопросы между Россией и Америкой обсуждались или даже решались за спиной европейцев, за спиной украинцев. Я исхожу из того, что американское правительство видит это так же. Именно поэтому идет столь тесная координация». Канцлер Германии выделяет вопрос Украины как главный в отношениях с США, несмотря на обсуждение тарифных споров. Тем временем премьер Венгрии Виктор Орбан в видеообращении, опубликованном в соцсети,

    заявил, что лидеры Евросоюза проявили слабость и жалкость, пытаясь ставить условия России и США на фоне предстоящего саммита без европейского участия.

    Орбан подчеркнул, что худшее для Европы – выглядеть слабой или оказаться таковой, призвав ЕС занять мужественную позицию и активнее участвовать в мировой политике.

    Комментарии (3)
    13 августа 2025, 03:27 • Новости дня
    СМИ осадили ресторан «Пельмени» в Анкоридже перед встречей Путина и Трампа

    Ресторан «Пельмени» в Анкоридже стал объектом внимания СМИ перед саммитом

    Tекст: Денис Тельманов

    В центре Анкориджа в преддверии встречи президентов России и США журналисты осадили российский ресторан, вызвав неудобства для его персонала.

    Ресторан «Пельмени» в Анкоридже оказался в центре внимания из-за предстоящей встречи Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, сообщает РИА «Новости».

    Сотрудники заявили, что журналисты активно пытаются получить комментарии и связывались с заведением.

    Один из работников признался: «Наше имя появилось в новостях из-за, сами знаете, чего. Люди пытаются связаться вроде вас».

    Он отказался обсуждать дела ресторана, заметив, что просто хочет закончить рабочий день. Повар продолжал работать, несмотря на ажиотаж вокруг заведения.

    Хозяин ресторана не ответил на вопросы журналистов. Кремль и Белый дом объявили о встрече президентов 15 августа, однако точное место саммита в штате Аляска не раскрывается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, безопасность Владимира Путина в Анкоридже обеспечит не только российская, но и американская сторона, включая Секретную службу.

    Переговоры президентов России и США пройдут на военном объекте в Анкоридже из-за отсутствия альтернативных площадок в туристический сезон.

    Американские СМИ перечислили среди возможных мест для встречи аэропорт, военную базу и отели.

    Комментарии (0)
    12 августа 2025, 17:46 • Новости дня
    Зеленский: Путин и Трамп не примут решения по Украине на Аляске

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Украины Владимир Зеленский заявил, что встреча президентов России и США на Аляске не приведет к каким-либо решениям по ситуации на Украине, так как представители Киева не будут участвовать в переговорах.

    По его мнению, встреча Путина и Трампа будет иметь значение только для двусторонних отношений Москвы и Вашингтона, пишет издание «Страна».

    «Верю, что президент США это понимает», – заявил Зеленский.

    Он также заявил, что обсуждается организация трехсторонней встречи с участием лидеров России, США и Украины.

    Напомним, Зеленского решили не приглашать на Аляску.

    Ранее корреспонденты посетили отель Alyeska Resort в городке Гирдвуд на Аляске, где, как пишут СМИ, может пройти встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа.

    Комментарии (6)
    12 августа 2025, 21:30 • Новости дня
    Белый дом не исключил визит Трампа в Россию

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт не исключила вероятность визита президента США Дональда Трампа в Россию.

    Комментируя на брифинге заявление Трампа о его намерении поехать в Россию, Ливитт заявила, что, возможно, «есть планы в будущем посетить Россию», передает ТАСС.

    Ранее Трамп оговорился о своем визите в Россию.

    Во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио провели телефонный разговор, в ходе которого подтвердили настрой на успешное проведение предстоящего российско-американского саммита.

    Во вторник Белый дом сообщил, что двусторонний саммит президентов России и США состоится в пятницу в Анкоридже на Аляске.

    Комментарии (2)
    12 августа 2025, 21:02 • Новости дня
    Белый дом сообщил о планах Трампа встретиться с Путиным тет-а-тет

    Tекст: Валерия Городецкая

    На предстоящем саммите в Анкоридже Дональд Трамп намерен обсудить с Владимиром Путиным ряд вопросов в ходе личной встречи один на один, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

    На брифинге она заявила, что в рамках саммита в Анкоридже 15 августа запланирована встреча лидеров в формате один на один, передает ТАСС.

    Ливитт отметила, что остальные детали саммита США и России будут объявлены после завершения согласований между сторонами.

    Ранее Белый дом сообщил, что двусторонний саммит президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа состоится в пятницу в Анкоридже на Аляске.

    Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила, что Трамп намерен использовать встречу с Путиным для лучшего понимания позиций Москвы по урегулированию ситуации на Украине.

    Комментарии (0)
    13 августа 2025, 05:07 • Новости дня
    Войска Нацгвардии США развернуты в центре Вашингтона

    Tекст: Денис Тельманов

    Военнослужащие в полной экипировке начали размещаться возле штаб-квартиры Нацгвардии округа Колумбия, их командировка продлится до конца сентября.

    Пребывание военнослужащих Национальной гвардии в столице США подтверждено каналом NBC, передает РИА «Новости».

    Около 800 человек были направлены в Вашингтон для борьбы с ростом преступности, срок их командировки рассчитан до 25 сентября.

    Как отмечается, солдаты размещаются в штаб-квартире Национальной гвардии округа Колумбия к востоку от Капитолия и полностью экипированы.

    В репортаже говорится: «Хотя указ Трампа подразумевал, что мобилизация закончится, как только он определит, что в округе Колумбия восстановлены условия закона и порядка, военнослужащих уведомили, что их миссия продлится до 25 сентября».

    Пока неясно, где именно будут дислоцироваться войска и как будет выстроено их командование.

    Ранее президент США Дональд Трамп поручил усилить присутствие федеральных силовиков в городе и заявил о необходимости навести порядок, в том числе из-за роста преступности и недавнего нападения на бывшего сотрудника DOGE Эдварда Користина.

    По данным The Hill, привлечение дополнительных сил затронуло более десятка ведомств, в числе которых ФБР, Иммиграционная и таможенная служба, Управление по борьбе с наркотиками и другие.

    На прошлой неделе глава Белого дома перевел управление городской полицией под федеральный контроль и пригрозил вводом войск при необходимости. Трамп также намерен навести порядок в других крупных городах, включая Нью-Йорк и Лос-Анджелес.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные направили 800 бойцов Национальной гвардии для поддержки полиции и обеспечения порядка на улицах Вашингтона.

    Президент США Дональд Трамп заявил о решении направить национальную гвардию в Вашингтон для восстановления правопорядка. Дональд Трамп пообещал ужесточить меры против уличной преступности и не исключил введение федерального управления для столицы.

    Комментарии (0)
    13 августа 2025, 11:21 • Новости дня
    Ермак назвал ссору Зеленского с Трампом дипломатическим «самоубийством»

    Ермак назвал ссору Зеленского с Трампом дипломатическим самоубийством

    Ермак назвал ссору Зеленского с Трампом дипломатическим «самоубийством»
    @ Jim LoScalzo-Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава офиса президента Украины Андрей Ермак назвал ссору Владимира Зеленского с Дональдом Трампом в Овальном кабинете дипломатическим «самоубийством» из-за серьезных карьерных рисков.

    На встрече со студентами киевских вузов глава офиса президента Украины заявил, что спор Владимира Зеленского с Дональдом Трампом в Овальном кабинете с дипломатической позиции был «самоубийством». «Знаете, когда шла дискуссия в Овальном кабинете, с точки зрения дипломатии, с точки зрения взгляда на свою карьеру, вам все скажут, что это было самоубийство», – заявил Ермак.

    Чиновник подчеркнул, что несмотря на риски, Зеленский руководствовался интересами военных, думал о том, как это воспримут люди на фронте, пишут «Ведомости».

    Ранее министр иностранных дел Британии Дэвид Лэмми признал, что чувствовал себя виноватым за недостаточную подготовку украинской делегации к встрече с президентом США Дональдом Трампом.

    Напомним, в феврале Дональд Трамп и Владимир Зеленский встретились в Белом доме и планировали обсудить детали соглашения по сделке по полезным ископаемым. На этой встрече Трамп и Зеленский обменялись резкими заявлениями, а Трамп указал Зеленскому на большие проблемы Украины в конфликте с Россией. В результате Зеленский покинул Белый дом и не подписал сделку.

    Комментарии (0)
    12 августа 2025, 23:46 • Новости дня
    СМИ США назвали несколько возможных мест встречи Путина и Трампа на Аляске

    Tекст: Денис Тельманов

    Американские СМИ указали сразу несколько потенциальных площадок для встречи президентов России и США, среди которых аэропорт, военная база и отели.

    Как сообщает ТАСС, Anchorage Daily News привел список из нескольких объектов, где 15 августа может состояться саммит Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. В их числе оказался международный аэропорт имени Теда Стивенса в Анкоридже, а также база Вооруженных сил США Элмендорф-Ричардсон. Представители этих объектов пока не прокомментировали информацию журналистам.

    В департаменте транспорта и коммунальных объектов Аляски отметили, что аэропорт обслуживается властями штата и при необходимости готовы содействовать проведению встречи. «Если потребуется наше помещение для проведения этой встречи, мы будем рады сотрудничеству с командами, чтобы реализовать это», – заявила представитель Шэннон Маккарти.

    В числе других возможных вариантов СМИ называют гостиницу Hotel Captain Cook, где ранее проходили переговоры лидеров Китая и США с представителями Аляски, а также курорт Girdwood’s Alyeska Resort, находящийся недалеко от Анкориджа. Представители обеих гостиниц заявили, что ничего не знают о планах проведения саммита, однако открыты для сотрудничества.

    Ранее пресс-секретарь Белого дома подтвердила проведение встречи лидеров России и США 15 августа в Анкоридже. Помощник президента России сообщил, что главной темой переговоров станет поиск долгосрочного урегулирования украинского кризиса, а следующую встречу планируется провести в России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские депутаты обратились к Дональду Трампу с просьбой учесть прекращение гонений на УПЦ и политических репрессий при обсуждении условий мирного договора. Дипломат назвала действия Киева преступными после сообщений о готовящихся провокациях, связанных с переговорами России и США, назначенными на середину августа.

    Президент США Дональд Трамп намерен использовать встречу с Владимиром Путиным для лучшего понимания позиций Москвы по урегулированию ситуации на Украине.

    Комментарии (0)
    13 августа 2025, 07:21 • Новости дня
    Белый дом: Трамп не собирается проводить красные линии для России

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Вашингтон наблюдает прогресс в переговорах Москвы и Киева, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

    «Я не хочу с этой трибуны устанавливать красные линии для президента и от его имени. Однако президент действительно призвал Украину и Россию напрямую обсудить друг с другом эти гуманитарные вопросы», – цитирует Ливитт ТАСС.

    По ее словам, в переговорах наблюдается прогресс – проводились обмены пленными и детьми.

    Напомним, переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, по данным СМИ, пройдут на военном объекте в Анкоридже на Аляске.

    В рамках визита Путина его безопасность обеспечит не только российская, но и американская сторона, включая Секретную службу, заявлял бывший сотрудник Секретной службы США Роберт Макдоналд.

    Комментарии (0)
    13 августа 2025, 02:06 • Новости дня
    Азаров заявил о возможностях Путина и Трампа достичь мира

    Азаров оценил влияние Путина и Трампа на мир на Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Экс-премьер Украины Николай Азаров считает, что оба президента способны серьезно повлиять на урегулирование ситуации на Украине, отмечая высокий интерес к встрече.

    О возможностях президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в вопросе достижения мира на Украине рассказал экс-премьер Украины Николай Азаров в интервью ТАСС.

    Азаров подчеркнул, что сам факт назначения встречи на Аляске уже вызвал значительные ожидания в мире, в том числе лично у него.

    В ходе беседы он заявил: «Возможности и Путина, и Трампа с точки зрения достижения мира на Украине огромные. Их влияние в мире тоже большое».

    По мнению Азарова, не стоит ждать немедленных результатов. Он пояснил, что на быстрое решение надеяться не приходится, но отметил: «То, что это начнет происходить, хочется надеяться».

    Ранее бывший президент США Дональд Трамп сообщил о планах встретиться с Владимиром Путиным на Аляске 15 августа. Помощник президента России Юрий Ушаков подтвердил проведение переговоров, уточнив, что их главной темой станет обсуждение путей долгосрочного урегулирования украинского кризиса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские СМИ назвали несколько возможных мест для встречи президентов России и США, включая аэропорт, военную базу и отели.

    Белый дом заявил, что Дональд Трамп хочет использовать переговоры с Владимиром Путиным для прояснения позиции Москвы по урегулированию ситуации на Украине.

    По данным Минобороны России, в Чугуев Харьковской области прибыла группа западных журналистов, которых планируют использовать для обвинения российских военных в жертвах среди мирного населения после провокации.

    Комментарии (0)
    NYT: Лидеры Европы перед встречей Путина и Трампа могут лишь надеяться и молиться
    Зеленский решил приехать в Берлин для звонка Трампу
    Названы поддержавшие Нобелевскую номинацию Трампа мировые лидеры
    Госдолг США впервые превысил 37 трлн долларов
    WSJ: В Кремниевой долине занялись созданием генетической «суперкасты» детей
    НАС предложил ввести штрафы за «иранскую тонировку» на авто
    В МВД перечислили кодовые фразы курьеров-мошенников

    БРИКС встала стеной за Путиным перед встречей с Трампом на Аляске

    Страны БРИКС провели ряд переговоров друг с другом, демонстрируя тесные отношения и желание защититься от протекционизма Дональда Трампа. Оказалось, что на переговоры с лидером США на Аляску президент России Владимир Путин едет не один, а со странами БРИКС за спиной. Вместе Россия, Китай, Индия и Бразилия действительно сильнее, чем Трамп. Почему они готовы поддержать Россию? Подробности

    Западные СМИ: Украина обречена уступить территорию

    «Позиция Киева о недопустимости территориальных уступок принципиальна, но в нынешних условиях нереалистична», – пишет британская Financial Times в преддверии саммита Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. Издание отмечает, что «ключевое различие заключается в фактической и юридической уступке территорий». Как западные СМИ оценивают предстоящую встречу лидеров России и США и чего ожидают? Подробности

    К чему ведет прорыв российских войск к Доброполью

    Стремительные изменения на ряде участков фронта наблюдаются в последние дни в зоне спецоперации. В частности, речь идет о прорыве российских войск к городу Доброполье, что не только усиливает окружение Красноармейска, но и создает новое наступательное направление. Как удалось достичь этого результата и какое значение имеет происходящее для хода всей СВО? Подробности

    Бандеровский флаг оскорбил Варшаву

    Польша депортирует из страны 57 украинцев за беспорядки на концерте рэпера Макса Коржа, так как во время его выступления на трибунах появился бандеровский красно-черный флаг. На этом фоне премьер страны Дональд Туск заявил, что Россия якобы пытается рассорить Украину и Польшу и использует для этого «местных идиотов». Однако, по мнению экспертов, отношения поляков и украинцев исторически всегда были крайне конфликтными. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Прорыв к Доброполью и обвал фронта ВСУ

      Прорыв Вооруженных сил РФ в направлении Доброполья в ДНР и перерезание трасс, критично значимых для снабжения ВСУ, западные СМИ называют «шокирующим». Речь действительно идет о крупном успехе российских войск и о панике в рядах украинских неонацистов.

    • У США назрела своя СВО

      Члены мексиканских наркокартелей принимают участие в конфликте на Украине в качестве наемников ВСУ. Против России они ничего не имеют, их задача – научиться управлению боевыми беспилотниками в свете почти неизбежной войны с США.

    • Ведущая армия НАТО – это поляки?

      Новый президент Польши Кароль Навроцкий, вступая в должность, пообещал, что сделает польскую армию ведущей в НАТО. Это не настолько глупое обещание, как может показаться на первый взгляд.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Европа в гольф-клубе согласилась на кабальную сделку с США

      «Черным днем» для Евросоюза назвал французский премьер Франсуа Байру событие, поставившее точку в торговом споре между США и ЕС. Трамп безоговорочно переиграл главу Еврокомиссии Усрулу фон дер Ляйен на прошедших в его гольф-клубе переговорах и договорился о многомиллиардных инвестициях Европы.

    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

