Белый дом назвал страны, поддержавшие нобелевскую номинацию Трампа
Белый дом опубликовал перечень мировых лидеров, которые поддержали номинацию Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира 2026 года.
Белый дом опубликовал список из семи стран, поддержавших выдвижение президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира, передает ТАСС.
В перечне оказались премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Габона Брис Олиги Нгема, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Камбоджи Хун Манет, глава МИД Руанды Оливье Ндухунгирехе, а также правительство Пакистана.
Правительство Пакистана 20 июня рекомендовало кандидатуру Трампа на Нобелевскую премию мира 2026 года, отметив его посредничество при урегулировании военного конфликта с Индией. Биньямин Нетаньяху 8 июля сообщил о выдвижении Трампа за его усилия по обеспечению мира и безопасности в мире, в особенности на Ближнем Востоке.
Премьер-министр Камбоджи Хун Манет поддержал Трампа 7 августа, подчеркнув его значимую роль в восстановлении мира и стабильности на границе между Камбоджей и Таиландом. После подписания декларации о мирном урегулировании в Вашингтоне Алиев и Пашинян заявили о совместном намерении номинировать Трампа на премию за вклад в урегулирование их конфликта.
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Пакистана рекомендовали выдвинуть Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира. Глава комитета Верховной рады Украины Александр Мережко номинировал бывшего президента США на получение этой престижной награды в 2025 году. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что поддержит Трампа в случае его выдвижения на премию, если тот станет миротворцем.