Tекст: Ирма Каплан

Правительство Пакистана официально выдвинуло президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира 2026 года, пишет пакистанская газета Express.

Согласно заявлению правительства, международное сообщество стало свидетелем индо-палестинского конфликта, спровоцированного индийской агрессией, которая привела к гибели многих людей. Пакистан на это ответил военными действиями в рамках «Операции Баньян Марсус», цель которой была защита от индийских атак и пресечение дальнейшей эскалации, сказано в материале.

«В этот критический момент президент Трамп, обладая исключительной тактикой и дальновидностью, вступил в дипломатические переговоры с Исламабадом и Нью-Дели, что привело к прекращению огня и предотвратило потенциально крупную войну. Если бы она разразилась, ее последствия могли быть разрушительными не только для Южной Азии, но и для всего мира», – пишет газета.

Правительство Пакистана также оценило предложение президента Трампа о мирном урегулировании проблемы Джамму и Кашмира. В заявлении говорилось, что спор о Кашмире является корнем нестабильности в Южной Азии, и его урегулирование должно соответствовать резолюциям ООН.

Руководящая роль президента Трампа в урегулировании напряженности между Пакистаном и Индией в 2025 году дала понять его прагматичную дипломатическую силу и старания по поддержанию мира.

Пакистан надеется, что эти усилия президента Трампа будут полезны для содействия миру и стабильности не только в Южной Азии, но и на Ближнем Востоке, где необходимы срочные дипломатические меры ввиду гуманитарного кризиса в Газе и эскалации напряженности с Ираном, отметили в статье.

Как писала в 2024 году газета ВЗГЛЯД, глава комитета Верховной рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко номинировал президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира 2025 года, отметив его вклад в мирные процессы на Ближнем Востоке и на Украине.

На это президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что поддержит Трампа в случае его выдвижения на Нобелевскую премию, если тот станет миротворцем.