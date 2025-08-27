Уиткофф назвал Трампа лучшим кандидатом на Нобелевскую премию мира

Tекст: Вера Басилая

Стивен Уиткофф заявил о поддержке Дональда Трампа как кандидата на Нобелевскую премию мира, передает ТАСС.

Уиткофф подчеркнул, что считает Трампа лучшим кандидатом за всю историю существования этой награды. Он отметил, что надеется на то, что Нобелевский комитет осознает уникальную роль американского лидера.

По его словам, США с командой Трампа продолжают выполнять функции посредников в мировых конфликтах. Уиткофф указал, что в настоящее время идут переговоры о присоединении новых стран к Авраамовым соглашениям между Израилем и государствами мусульманского мира.

СМИ писали, что европейские страны могут попытаться склонить Дональда Трампа на свою сторону в вопросе урегулирования украинского конфликта, предложив ему номинацию на Нобелевскую премию мира.

Перед встречей с Владимиром Путиным на Аляске Дональд Трамп активизировал усилия по продвижению своей кандидатуры на Нобелевскую премию мира.

Дональд Трамп несколько раз поднимал тему присуждения себе Нобелевской премии мира в разговорах с бывшим генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

