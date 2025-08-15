NBC: Трамп начал борьбу за Нобелевскую премию мира

NBC: Трамп усилил публичную кампанию за Нобелевскую премию мира

Tекст: Мария Иванова

Дональд Трамп и его команда усилили публичную кампанию за присуждение ему Нобелевской премии мира, отмечает канал NBC.

Белый дом акцентирует роль Трампа в заключении мировых соглашений между различными странами, включая Израиль и Иран, Армению и Азербайджан, Камбоджу и Таиланд, Руанду и Демократическую Республику Конго. Особое внимание уделяется попыткам Трампа урегулировать конфликт между Индией и Пакистаном, хотя сама индийская сторона отрицает его вклад в этот вопрос.

Пресс-секретарь Белого дома Каролайн Левитт заявила: «Президент за полгода посредничал примерно в одном мирном договоре или перемирии ежемесячно. Самое время вручить президенту Трампу Нобелевскую премию мира». По словам его бывших советников, если раньше Трамп относился к этой теме безразлично, то теперь лично заинтересован в получении премии и регулярно поднимает этот вопрос на публичных и закрытых встречах.

На этой неделе Трамп проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным в Анкоридже, чтобы попытаться добиться перемирия в конфликте на Украине, что может стать главным испытанием для его дипломатических способностей. В случае успеха эксперты считают, что у него появится реальный шанс стать лауреатом, отмечает канал.

В ряде стран уже звучат публичные призывы поддержать кандидатуру Трампа на получение премии. Однако по оценкам норвежских аналитических центров, он пока не входит в число фаворитов на Нобелевскую премию 2025 года.

Представители Нобелевского комитета подчеркивают, что решение принимается независимо от давления и публичных кампаний.

Ранее сообщалось: El Pais считает, что значительная часть дипломатического капитала главы Белого дома при переговорах на Аляске поставлена на карту, а его конечная цель – получить Нобелевскую премию мира.

Дональд Трамп подчеркивает собственную роль миротворца, связывая успешные переговоры по урегулированию конфликтов с экономическими преимуществами для США.

Президент США Дональд Трамп несколько раз поднимал тему присуждения Нобелевской премии мира в телефонных разговорах с бывшим генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.