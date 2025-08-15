Politico: Трамп наслаждается ролью «главного миротворца»

В западной аналитике часто высказывается точка зрения, что интересы американской администрации в Центральной Азии носят исключительно экономический характер. Но кажется, это один из тех редких случаев, когда экономика (как минимум частично) выступает дымовой завесой для realpolitik.0 комментариев
Дональд Трамп подчеркивает собственную роль миротворца, связывая успешные переговоры по урегулированию конфликтов с экономическими преимуществами для США и стремлением к Нобелевской премии мира, пишет газета Politico со ссылкой на неназванного представителя Белого дома.
Президент США Дональд Трамп получает удовольствие от роли «главного миротворца» и уверен, что способен заключать международные соглашения, которые были недоступны его предшественникам, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию газеты Politico. Один из неназванных представителей Белого дома отметил: «Ему (Трампу) нравится быть в роли решающей все фигуры для всех небольших и более слабых стран».
Собеседники издания также рассказали, что интерес Трампа к мировым конфликтам связан с его убежденностью в возможности использовать влияние США для их урегулирования. Это отличается от хода его предвыборной кампании 2024 года, когда он выступал за приоритет внутренних дел страны. По словам чиновника, после получения доступа к разведданным Трамп начал иначе воспринимать глобальные вопросы.
Politico отмечает, что стремление Трампа к миротворчеству связано и с желанием получить Нобелевскую премию мира. Этим пользуются зарубежные лидеры, которые хотят заручиться поддержкой американского президента. Согласно информации издания, не менее шести мировых лидеров в последнее время выдвигали или одобряли кандидатуру Трампа на эту награду.
В окружении Трампа считают, что заключение мирных соглашений между конфликтующими странами соответствует его курсу «Америка прежде всего», поскольку он связывает вопросы мира с экономическими интересами США. Как подчеркнул один из представителей Белого дома, каждое из подобных соглашений приносит Соединённым Штатам определенную экономическую выгоду.
