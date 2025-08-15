  • Новость часаЛавров прибыл в отель на Аляске в свитере с надписью СССР
    Россию на Аляске представит команда профессионалов
    Путин перед встречей с Трампом прилетел в Магадан
    Трамп объявил о возможной трехсторонней встрече после Аляски
    В Госдуме оценили вероятность запрета фильмов «Брат» и «Бригада»
    Лавров прибыл в отель на Аляске в свитере с надписью СССР
    Российская армия зашла на окраины Кировска в ДНР
    В результате атаки БПЛА в Курске погибла женщина
    Алиев отверг версию умышленной атаки на самолет AZAL
    Вучич обвинил протестующих в попытке поджечь людей в Нови-Саде
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Зачем Америке Центральная Азия

    В западной аналитике часто высказывается точка зрения, что интересы американской администрации в Центральной Азии носят исключительно экономический характер. Но кажется, это один из тех редких случаев, когда экономика (как минимум частично) выступает дымовой завесой для realpolitik.

    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему важно освободить всю ДНР

    Одним из условий прекращения военного конфликта с Украиной со стороны России, вероятно, будет уход украинской армии и гражданской администрации с территории ДНР, пока оккупированной Киевом. Хорошо, если эта задача будет решена дипломатическим путем. Но решать ее придется в любом случае.

    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Цена остановки СВО дороже, чем кажется

    Противник в лице не только Украины, но и стран Запада, осознал, что он не сможет нанести нам военное поражение. Длительная борьба на истощение тоже дает свои плоды – ВСУ получают один прорыв фронта за другим. В этих условиях противник, вероятно, готов заключать мир – но не такой, который позволит России достигнуть целей спецоперации.

    15 августа 2025, 08:54 • Новости дня

    Politico: Трамп наслаждается ролью «главного миротворца»

    Politico сообщило о стремлении Трампа получить Нобелевскую премию мира

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Дональд Трамп подчеркивает собственную роль миротворца, связывая успешные переговоры по урегулированию конфликтов с экономическими преимуществами для США и стремлением к Нобелевской премии мира, пишет газета Politico со ссылкой на неназванного представителя Белого дома.

    Президент США Дональд Трамп получает удовольствие от роли «главного миротворца» и уверен, что способен заключать международные соглашения, которые были недоступны его предшественникам, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию газеты Politico. Один из неназванных представителей Белого дома отметил: «Ему (Трампу) нравится быть в роли решающей все фигуры для всех небольших и более слабых стран».

    Собеседники издания также рассказали, что интерес Трампа к мировым конфликтам связан с его убежденностью в возможности использовать влияние США для их урегулирования. Это отличается от хода его предвыборной кампании 2024 года, когда он выступал за приоритет внутренних дел страны. По словам чиновника, после получения доступа к разведданным Трамп начал иначе воспринимать глобальные вопросы.

    Politico отмечает, что стремление Трампа к миротворчеству связано и с желанием получить Нобелевскую премию мира. Этим пользуются зарубежные лидеры, которые хотят заручиться поддержкой американского президента. Согласно информации издания, не менее шести мировых лидеров в последнее время выдвигали или одобряли кандидатуру Трампа на эту награду.

    В окружении Трампа считают, что заключение мирных соглашений между конфликтующими странами соответствует его курсу «Америка прежде всего», поскольку он связывает вопросы мира с экономическими интересами США. Как подчеркнул один из представителей Белого дома, каждое из подобных соглашений приносит Соединённым Штатам определенную экономическую выгоду.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп спрашивал Столтенберга о Нобелевской премии мира. Белый дом назвал страны, которые выступили в поддержку нобелевской номинации Трампа. Трампу необходим громкий дипломатический успех по итогам встречи с Владимиром Путиным.

    14 августа 2025, 17:07 • Новости дня
    Сын Байдена грубо ответил на требование Мелании Трамп извиниться

    Хантер Байден отказался извиняться за слова об Эпштейне и Мелании Трамп

    Tекст: Евгения Караваева

    Хантер Байден резко отреагировал на угрозу Мелании Трамп судом из-за его высказываний о знакомстве с Эпштейном, заявив, что извиняться не собирается.

    Сын бывшего президента США Джо Байдена Хантер оскорбительно прокомментировал требование супруги нынешнего президента Америки Дональда Трампа Мелании извиниться за слова о ней, сообщает РИА «Новости».

    Поводом стала реплика Хантера о том, что Меланию и Трампа познакомил финансист Джеффри Эпштейн. Мелания Трамп потребовала извинений и пригрозила судебным иском с требованием одного миллиарда долларов компенсации.

    В интервью YouТube-каналу Channel 5 with Andrew Callaghan Хантер Байден заявил: «Пошло оно к черту, этого не будет». Байден подчеркнул, что опирался на сообщения СМИ и слова писателя Майкла Вулфа, якобы бравшего интервью у Эпштейна. Дональд Трамп ранее обвинял Вулфа в выдумывании историй ради продаж своих книг.

    В 2019 году Эпштейна обвинили в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации, за что ему грозило до 40 лет лишения свободы. Судебное разбирательство не состоялось, так как Эпштейна нашли мертвым в тюремной камере, а официальной версией смерти стало самоубийство. В СМИ продолжают обсуждать конспирологические теории вокруг обстоятельств его смерти.

    В июле Дональд Трамп просил генпрокурора Пэм Бонди обнародовать стенограммы по делу Эпштейна, но суд во Флориде отказал в публикации документов. Интерес к делу Эпштейна вырос после того, как администрация США не смогла предоставить новые материалы, несмотря на обещания Трампа рассекретить файлы. ФБР и Минюст заявили, что Эпштейн не шантажировал влиятельных лиц, а список клиентов отсутствует.

    14 августа 2025, 12:39 • Новости дня
    Названо время начала встречи Путина и Трампа на Аляске

    Ушаков: Встреча Путина и Трампа на Аляске начнется в 22.30 мск

    Названо время начала встречи Путина и Трампа на Аляске
    @ Pablo Martinez Monsivais/AP/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп начнут переговоры в формате тет-а-тет с участием только переводчиков в пятницу 15 августа в 22.30 мск на Аляске, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    Переговоры стартуют в 22.30 мск, сначала в формате тет-а-тет, после этого политики продолжат переговоры за рабочим завтраком, сказал Ушаков, передает ТАСС.

    В рабочем завтраке примут участие члены делегаций России и США.

    Ранее Ушаков сообщил, что согласована программа встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

    Также сообщалось, что военно-транспортный самолет Ил-76 специального летного отряда «Россия» вылетел из аэропорта Внуково и отправился на базу Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже.

    14 августа 2025, 21:40 • Видео
    Революция в Сербии началась?

    В ходе ночных беспорядков и уличных боев в Сербии пострадали десятки человек. Протестующие требуют отставки президента Александра Вучича. Сам Вучич предупреждает, что в стране пытаются разжечь гражданскую войну.

    14 августа 2025, 12:30 • Новости дня
    Рар: Европейцы согласились на уступку занятых Россией территорий

    Политолог Рар: Трамп перед встречей с Путиным выслушал европейцев, но поучать себя не дал

    Рар: Европейцы согласились на уступку занятых Россией территорий
    @ ThePresidentialOfficeUkraine/Global Look Press

    Tекст: Алёна Задорожная

    Дональд Трамп выслушал всех желающих европейцев на видеоконференции по Украине. При этом, «ястребам» Урсуле фон дер Ляйен и Кайе Каллас не дали слова, Кир Стармер просил присутствующих «не раздражать Дональда», а Владимир Зеленский и вовсе молчал. В результате глава Белого дома вышел победителем, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар.

    «Европейцы в рамках видеоконференции буквально набросились на Дональда Трампа, даже притащили туда частично «икону западных ценностей» – Владимира Зеленского. Глава Белого дома всех вежливо выслушал, но поучать себя не дал», – говорит германский политолог Александр Рар.

    По его словам, в итоге «победил скорее Трамп». «Зеленский молчал, Фридрих Мерц заверил президента США в том, что европейцы «благодарят» его за миротворчество, женщинам-«ястребам» – Урсуле фон дер Ляйен и Кайе Каллас – выступить не дали, а Кир Стармер то и дело предупреждал коллег «не слишком раздражать Дональда», – описал произошедшее аналитик.

    «Фактически европейцы согласились на сдачу Москве занятых Россией территорий. Правда, юридически признавать их российскими они не будут, но ради перемирия готовы замолчать. Во всяком случае, видеоконференция не принесла Зеленскому тех результатов, на которые он надеялся: в последний момент перетянуть Трампа на свою сторону, а европейцев затянуть в войну не удалось», – считает спикер.

    Как бы то ни было, президент США остается привержен своей позиции: он намерен сделать Америку великой. «Больше им ничего не движет. Он хочет застолбить за Штатами статус главной Великой державы. Трамп не человек войны, какими были его предшественники президенты-демократы», – объясняет политолог.

    «Он предпочитает всех мирить и наставлять на правильный путь. Так, глава Белого дома примирил – на время – Индию и Пакистан, разрушил – как ему кажется – ядерную программу Ирана, примирил Камбоджу и Таиланд, а также Армению и Азербайджан», – перечислил собеседник.

    Он также выразил уверенность в том, что встреча президентов США и России будет небезуспешной. «Владимир Путин, судя по всему, заинтересован в том, чтобы состоялся ответный визит Трампа, но главное – ему нужно, чтобы Штаты вновь стали уважать российские национальные интересы», – подчеркнул аналитик.

    По его мнению, стороны могут договориться по ряду вопросов. «Но загвоздка в позиции Европы, которая может пойти на блокировку любых невыгодных для себя соглашений. Впрочем, такой «водораздел» для Москвы тоже будет неплохим», – заключил Рар.

    Ранее состоялась видеоконференция, организованная канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем и посвященная Украине. В ней приняли участие европейские лидеры, Зеленский и президент США Дональд Трамп. По итогам онлайн-встречи на совместной с Зеленским пресс-конференции Мерц заявил, что на встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которая пройдет 15 августа в Анкоридже, могут быть приняты важные решения.

    Он также подчеркнул: «Президент США Дональд Трамп теперь хочет начать переговоры о мире на Украине. В пятницу он встретится с президентом России Путиным на Аляске. В Анкоридже могут быть приняты важные решения».

    По словам Мерца, на переговорах должны быть учтены ключевые интересы Европы и Украины в области безопасности. Канцлер добавил, что лидеры европейских стран донесли до Трампа соответствующее послание и выразил надежду на успех переговоров.

    Между тем, Зеленский опубликовал в соцсетях снимок того, как выглядела встреча. «Напомнило бессмертное стихотворение Сергея Михалкова», – прокомментировала официальный представитель МИД Мария Захарова в Telegram-канале.

    Она опубликовала текст стихотворения, которое начинается со строк «Кто на лавочке сидел,/Кто на улицу глядел,/Толя пел,/Борис молчал,/Николай ногой качал. Дело было вечером,/Делать было нечего».

    14 августа 2025, 21:57 • Новости дня
    Трамп объявил о возможной трехсторонней встрече после саммита на Аляске

    Трамп объявил о возможной трехсторонней встрече по Украине после саммита на Аляске

    Трамп объявил о возможной трехсторонней встрече после саммита на Аляске
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп предложил провести трехстороннюю встречу с президентом России Владимиром Путиным и главой киевского режима Владимиром Зеленским по вопросам Украины сразу после саммита на Аляске.

    В беседе с журналистами в Белом доме Трамп отметил, что главное в предстоящих переговорах с Путиным – подготовить почву для следующей встречи, передает ТАСС.

    «Я бы хотел, чтобы она была в действительности проведена, возможно, на Аляске, где бы мы просто оставались, поскольку это намного легче», – сказал американский лидер. По его словам, он был бы заинтересован в проведении такой встречи, как можно скорее, возможно, даже на Аляске.

    Ранее Трамп выразил уверенность в возможности достижения мирного урегулирования ситуации на Украине на встрече с участием Владимира Путина и Владимира Зеленского.

    Телеканал CBS в среду сообщил, что власти США рассматривают возможность организации личной встречи американского лидера Дональда Трампа, президента России Владимира Путина и главы киевского режима Владимира Зеленского.

    Агентство Reuters писало, что место трехстороннего саммита России, США и Украины может находиться в Европе или на Ближнем Востоке.

    14 августа 2025, 21:39 • Новости дня
    DN: Трамп несколько раз спрашивал Столтенберга о Нобелевской премии мира

    DN: Трамп неоднократно обсуждал со Столтенбергом вопрос Нобелевской премии мира

    DN: Трамп несколько раз спрашивал Столтенберга о Нобелевской премии мира
    @ Francisco Seco/AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп несколько раз поднимал тему присуждения Нобелевской премии мира в телефонных разговорах с бывшим генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, сообщает Dagens Naeringsliv (DN).

    Издание Dagens Naeringsliv пишет, что Трамп неоднократно связывался с экс-генеральным секретарем НАТО и нынешним министром финансов Норвегии Йенсом Столтенбергом по поводу Нобелевской премии мира, сообщает «Газета.Ru». По информации источника, Трамп обсуждал с ним этот вопрос, напоминая, что награду вручает норвежский комитет.

    В конце июля, во время очередного разговора, посвященного взаимоотношениям между США и Норвегией, Трамп вновь поднял тему Нобелевской премии, перейдя к ней после дискуссии о пошлинах на норвежские товары. Подчеркивается, что для Трампа этот вопрос был особенно важен.

    Ранее администрация Белого дома опубликовала список стран, поддержавших кандидатуру Трампа на получение Нобелевской премии мира.

    В сообщении указывается, что Трампа поддерживают президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, премьер-министр Камбоджи Хун Сен, президент Габона Брайс Олиги Нгема, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, правительство Пакистана и министр иностранных дел Республики Руанда Оливье Ндухунгирехе.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что поддержит Трампа в случае его выдвижения на премию, если тот станет миротворцем.

    15 августа 2025, 08:55 • Новости дня
    Лавров прибыл в отель на Аляске в свитере с надписью СССР
    Лавров прибыл в отель на Аляске в свитере с надписью СССР
    @ Кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российский министр иностранных дел Сергей Лавров появился перед дверями отеля на Аляске в свитере с надписью СССР.

    Глава российского ведомства вышел из машины и направился в отель в Анкоридже. В этот момент его спросили о том, в первый ли раз он находится тут.

    «Бывал уже тут», – сказал министр «Известиям».

    Отмечается, что Лавров прошел в отель в свитере с надписью СССР на груди.

    Ранее Лавров с иронией отреагировал на вопрос о чувстве волнения перед началом российско-американского саммита в Анкоридже.

    Напомним, глава МИД России и посол России в США Александр Дарчиев прибыли на Аляску.

    Белый дом сообщал, что встреча президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа начнется в 11.00 по местному времени (22.00 мск) в городе Анкоридж на Аляске.

    14 августа 2025, 16:44 • Новости дня
    Эксперты назвали главные ожидания от встречи Путина и Трампа

    Политолог Данилин: Формат встречи Путина и Трампа не предполагает быстрых решений

    Эксперты назвали главные ожидания от встречи Путина и Трампа
    @ Алексей Филиппов/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    От встречи Владимира Путина и Дональда Трампа не стоит ждать быстрых результатов. Это часть долгого дипломатического процесса по сближению сторон. При этом диалог Москвы и Вашингтона не сводится к «украинскому треку», а охватывает широкий спектр тем, рассказали участники круглого стола Экспертного института социальных исследований на тему: «Саммит Россия – США: прогнозы и ожидания».

    «Намеченная на 15 августа встреча Владимира Путина и Дональда Трампа – пример дипломатии лидеров великих держав», – отметил Павел Данилин, директор Центра политического анализа. По его словам, формат диалога не предполагает быстрых решений. «Резкие заявления невозможны: многое зависит не только от двух сторон, но и их геополитических партнеров и союзников», – указал он.

    По словам аналитика, в прошлом важные исторические соглашения достигались после многолетних консультаций на разных уровнях, что характерно в том числе для ключевых саммитов прошлого с участием, например, Леонида Брежнева и Ричарда Никсона.

    От пятничной встречи не стоит ждать слишком многого, согласился Борис Межуев, доцент философского факультета МГУ. «На экспертном уровне, к слову, тоже нужен трезвый взгляд на ситуацию и понимание того, что за встречей на американской земле последует беседа на российской территории», – допустил аналитик.

    «На Аляске нашу страну представляет Владимир Путин – президент, гарант Конституции и суверенитета. Единственный, кто на высшем уровне способен эффективно защищать интересы России», – подчеркнул Олег Матвейчев, замглавы комитета Госдумы по информполитике.

    «Учитывая объем знаний президента о мировой экономике и политике, а также информацию, которую ему предоставляют различные ведомства, нам нужно доверять его решениям на переговорах. Путин в любом случае примет лучшие решения из всех возможных, и они будут учитывать сегодняшние геополитические реалии», – заявил депутат.

    Эксперты также отметили, что саммит на Аляске – важная веха, но она является лишь частью долгого и насыщенного дипломатического процесса, который предполагает разрешения целого множества противоречий между Россией и США. Среди них: устранение первопричин конфликта, которые привели к фиаско украинского государства, обеспечение безопасности российских граждан, российских границ и суверенитета. Также ожидается обсуждение обеспечения безопасности в Европе в целом.

    «Двусторонняя повестка двух великих держав шире, чем отдельно взятая украинская химера, про которую так или иначе всем все ясно на сегодняшний день. В том числе и самому режиму Зеленского, который продолжает сопротивляться, потому что у него нет других вариантов», – заключил Алексей Мартынов, директор Института новейших государств.

    14 августа 2025, 23:21 • Новости дня
    Мэрия оценила возможное влияние встречи Путина и Трампа на Анкоридж

    Мэр Лафрэнс: В Анкоридже не ждут сбоя работы служб из-за встречи Путина и Трампа

    Tекст: Антон Антонов

    Власти Анкориджа не ожидают масштабных сбоев в работе муниципальных служб из-за встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, заявила мэр Анкориджа Сюзен Лафрэнс.

    Пресс-секретарь мэра Анкориджа Эмили Гудикунц заявила о минимальном влиянии подготовки к саммиту на город и работу служб на данный момент, передает ТАСС.

    «Мы сотрудничаем с властями штата (Аляска), объединенной военной базой Элмендорф-Ричардсон, военными и Белым домом, чтобы содействовать успеху саммита», – сказала Гудикунц.

    Лафрэнс заявила, что власти не ожидают существенных сбоев в работе школ, транспорта или других городских служб в связи с проведением саммита. Она отметила, что событие рассматривается как шанс продемонстрировать значимость Анкориджа для международной торговли, обороны и туризма, а подготовка ведется в тесном взаимодействии с военными.

    По наблюдению ТАСС, в городе пока не замечено дополнительных мер безопасности. На улицах отсутствуют временные постройки и ограждения, нет значимых ограничений для автотранспорта и пешеходов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 15 августа на Аляске пройдет саммит с участием президента России и президента США. Встреча лидеров двух стран состоится на объединенной военной базе Эльмендорф-Ричардсон около города Анкориджа.

    Bloomberg заявило, что Секретная служба США столкнулась с логистическими сложностями при подготовке к саммиту президентов России и США в Анкоридже. Служба также испытывает нехватку сотрудников для обеспечения безопасности мероприятия.

    15 августа 2025, 02:33 • Новости дня
    Ил-96 с журналистами кремлевского пула приземлился на Аляске

    Tекст: Антон Антонов

    Самолет Ил-96-300 специального летного отряда «Россия», вылетевший из московского аэропорта Внуково, приземлился в Анкоридже (Аляска, США), сообщают информационные агентства.

    На борту находятся журналисты кремлевского пула и часть российской делегации, прибывшей на саммит президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, передает ТАСС.

    За приземлением самолета в режиме онлайн наблюдали более 23 тыс. человек, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, первый самолет Ил-96 ранее также совершил посадку в Анкоридже после вылета из Москвы. 15 августа на Аляске состоится саммит с участием президента России и президента США.

    14 августа 2025, 10:16 • Новости дня
    ADN: Саммит России и США совпал с военными учениями на Аляске

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Грядущая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа совпадает с крупномасштабными учениями на авиабазе «Эльмендорф-Ричардсон» в городе Анкоридж на Аляске, сообщают местные СМИ.

    Проведение саммита лидеров России и США совпадает с военными учениями Northern Edge и Arctic Edge, передает РИА «Новости» со ссылкой на Anchorage Daily News.

    Они пройдут на базе «Эльмендорф-Ричардсон», планируется привлечь большое количество личного состава, техники и авиации.

    Представители пресс-служб базы и размещенных на ней подразделений отказались давать комментарии о возможных изменениях в плане учений или ограничениях доступа на территорию базы из-за саммита.

    В публикации отмечается, что учения проходят регулярно, однако нынешние совпали по времени с визитом президентов.

    Напомним, переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пройдут 15 августа на военном объекте в Анкоридже на Аляске.

    Губернатор штата Аляска Майк Данливи высказался в поддержку саммита лидеров России и США. Он также предположил, что встреча политиков продлится несколько часов.

    14 августа 2025, 12:43 • Новости дня
    Ушаков: Продолжительность диалога Путина и Трампа зависит от дискуссии

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Длительность беседы российского и американского президентов Владимира Путина и Дональда Трампа зависит от того, как пойдет разговор, сказал помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    «Время будет зависеть от того, как пойдет дискуссия», – сказал Ушаков, передает ТАСС.

    Он добавил, что есть временные параметры, но продолжительность дискуссии, прежде всего, зависит от президентов.

    «А если вас волнует, вернется ли наша делегация в Россию, да, я могу подтвердить, делегация вернется, очевидно, вылетит немедленно после завершения переговоров», – заключил помощник главы государства.

    Ранее Ушаков сообщил, что согласована программа встречи президентов.

    По его словам, в состав российской делегации вошли глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов, спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

    Сама встреча стартует в 22.30 мск 15 августа.

    14 августа 2025, 14:19 • Новости дня
    ЕК: Трамп уведомит фон дер Ляйен об итогах переговоров с Путиным

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп проинформирует главу Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен об итогах переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

    Официальный представитель Еврокомиссии Ариана Подеста заявила, что, по ее мнению, разговор пройдет по телефону, однако точные сроки и формат еще не определены, передает РИА «Новости».

    Подеста отметила, что фон дер Ляйен находится в постоянном контакте с лидерами Европы и регулярно общается с Владимиром Зеленским. Она подчеркнула, что вопрос переговоров между лидерами США и России имеет для Европы особую важность.

    «Глава Еврокомиссии следит за всеми темами, которые имеют значение для Европы, и, конечно, это (переговоры лидеров США и России) очевидный вопрос, имеющий значение для Европы. Она находится в постоянном контакте с европейскими лидерами, (Владимиром) Зеленским, и буквально вчера у нее были телефонные переговоры с президентом Трампом. Предполагаем, что президент Трамп проинформирует ее по итогам, но точный формат и сроки я подтвердить не могу. Я полагаю, что это будет телефонный разговор, но что касается времени, у меня нет подробностей», – сказала Подеста.

    Накануне фон дер Ляйен сообщила, что лидеры Евросоюза и Трамп в ходе видеоконференции обсудили ситуацию на Украине и договорились продолжать координацию своих действий.

    Издание Politico писало, что европейские партнеры готовятся обсудить с президентом США Дональдом Трампом предстоящую встречу с российским лидером Владимиром Путиным, но опасаются, что их мнение проигнорируют.

    Германский политолог Александр Рар в беседе с газетой ВЗГЛЯД выразил мнение, что Париж, Берлин и Лондон не заинтересованы в заключении мира на Украине, поэтому они будут делать все, чтобы надавить на Дональда Трампа и даже сорвать его поездку на Аляску.

    14 августа 2025, 21:48 • Новости дня
    Трамп допустил возможность сокращения военного присутствия США в Европе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский лидер Дональд Трамп сообщил журналистам в Белом доме о потенциальной возможности сокращения войск США в Европе.

    По словам президента, этот вопрос пока не обсуждался с ним напрямую, передает ТАСС.

    «Этот вопрос передо мной не ставился, я подумаю об этом позже, но он не был поставлен передо мной», – сказал Трамп. Отвечая на уточняющий вопрос, он подчеркнул, что готов рассмотреть этот вариант в дальнейшем, если это будет способствовать урегулированию на Украине.

    Ранее министр обороны Эстонии Ханно Певкур сообщил, что численность американских войск в Европе планируется сократить на фоне того, что приоритет Вашингтона смещается в сторону Индо-Тихоокеанского региона.

    В июле европейские государства-члены НАТО начали подготовку к возможному сокращению американского военного контингента в Европе.

    В июне генсек НАТО Марк Рютте опроверг сообщения о планах США снизить численность войск в Европе.

    14 августа 2025, 17:56 • Новости дня
    Рубио: Трамп на встрече с Путиным хочет оценить возможность мира на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп планирует обсудить с президентом России Владимиром Путиным возможность достижения мира на Украине.

    Об этом сообщил американский госсекретарь Марко Рубио на переговорах с министром иностранных дел Парагвая Рубеном Рамиресом Лескано, передает ТАСС.

    По словам Рубио, Трамп рассчитывает в ходе завтрашних переговоров с Путиным быстро выяснить, возможен ли мир на Украине. «Посмотрим, как завтра все пройдет. Как отмечал президент, он рассчитывает завтра пообщаться с Путиным и быстро, на ранней стадии понять, возможен мир или нет», – отметил он.

    Напомним, в пятницу на Аляске состоится двусторонний саммит президентов России и США.

    Ранее Белый дом сообщил, что Трамп намерен использовать встречу с Путиным для лучшего понимания позиций Москвы по урегулированию ситуации на Украине.

    14 августа 2025, 21:28 • Новости дня
    Трамп выразил уверенность в согласии Путина и Зеленского на мир

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в возможности достижения мирного урегулирования ситуации на Украине на встрече с участием Владимира Путина и Владимира Зеленского.

    Трамп сообщил, что рассчитывает на организацию встречи, в которой примут участие он сам, президент России Владимир Путин и глава Украины Владимир Зеленский. По его словам, возможно, к этим переговорам будут приглашены европейские лидеры, однако этот вопрос пока окончательно не решен, передает ТАСС.

    Он отметил, что считает вероятным заключение мира между странами при участии обеих сторон. Он также отметил, что подобная встреча может стать шагом к разрешению конфликта на Украине.

    Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Дональд Трамп на встрече с Владимиром Путиным хочет оценить возможность мира на Украине.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что по итогам саммита Путина и Трампа на Аляске не планируется подписывать какие-либо документы.

    Эксперты ранее назвали главные ожидания от встречи двух лидеров.

    Напомним, в пятницу на Аляске состоится двусторонний саммит президентов России и США.

