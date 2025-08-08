The Globe and Mail: Трампу нужен громкий успех по итогам встречи с Путиным

Tекст: Вера Басилая

Боцюркив в канадской газете The Globe and Mail пишет, что Трампу крайне необходима крупная внешнеполитическая победа, которую он мог бы использовать в своей будущей предвыборной кампании, передаетТАСС.

Эксперт отмечает, что Трамп особенно стремится к громкому успеху после провальной попытки добиться денуклеаризации от северокорейского лидера Ким Чен Ына.

Боцюркив полагает, что Трамп мог бы использовать возможные договоренности и как аргумент для получения Нобелевской премии мира.

Эксперт предупреждает, что в этих условиях наибольшие риски несет Владимир Зеленский. По мнению Боцюркива, возможные компромиссы на встрече между Россией и США могут негативно сказаться на интересах Киева.

Ранее Россия и США согласовали договоренность о встрече президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшие дни.

Встреча Путина и Трампа запланирована ориентировочно на следующую неделю.

Бывший министр обороны Британии Бен Уоллес считает, что Трамп после переговоров с Путиным заставит Зеленского пойти на уступки.

