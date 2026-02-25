WSJ узнала, кто надоумил Трампа отправить госпитальное судно Гренландии

Tекст: Катерина Туманова

«Заявление президента Трампа о том, что в Гренландию направляется госпитальное судно, вызвало недоумение у жителей острова, многие из которых расценили это как очередную попытку США вмешаться в их дела. Хотя идея к этому возникла у одного из них», – пишет Wall Street Journal (WSJ).

Йорген Боассен, 52-летний строитель из Гренландии и ярый сторонник Трампа, рассказал WSJ о том, что именно он стал тем инициатором внезапного заявления президента Трампа в выходные о том, что США направят на арктический остров плавучие медицинские пункты.

Трамп в субботу объявил в сообщении Truth Social, что корабли «уже в пути», чтобы помочь жителям, «которые больны и которым там не оказывается необходимая помощь».

Боассен, который ранее помогал организовывать визит Дональда Трампа-младшего в Гренландию, заявил, что выразил обеспокоенность по поводу системы здравоохранения острова во время культурного обмена в Луизиане. Там он встретился с губернатором Джеффом Лэндри, которого Трамп назначил посланником по связям с Гренландией.

Боассен рассказал газете, что Лэндри спросил, что США могут сделать, чтобы помочь Гренландии. Боассен пожаловался на то, что государственная система здравоохранения острова «ухудшается», а пациентам часто ставят диагноз слишком поздно или вынуждают преодолевать большие расстояния ради лечения.

Мать Боассена умерла от сепсиса после того, как ей поставили неверный диагноз в сельской клинике и отправили домой с обезболивающими. Этот разговор надолго остался в памяти Лэндри.

Позже он передал опасения Боассена Трампу во время ужина в Белом доме заявил президенту, что гренландцам «абсолютно необходима» медицинская помощь. Как сообщается, Трамп ответил: «Ну, давайте ее отправим».

Когда Боассен узнал, что, по словам Трампа, корабли уже в пути, он растерялся, так как помощь важна и нужна, но он не ожидал ее в таком формате.

Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен отклонил предложение Трампа, назвав его заявление в социальных сетях очередным «случайным выпадом». К тому же, по мнению Нильсена, здравоохранению США не мешает порядка, прежде чем помогать другим.

Позже выяснилось, что основные медицинские суда ВМС США – USNS Comfort и USNS Mercy все еще в США, в Мобиле, штат Алабама, где проходят техническое обслуживание. Ни одно из них в направлении Гренландии не выдвигалось, уточняет Daily Beast.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Дании отвергли необходимость госпитального судна США для Гренландии.



