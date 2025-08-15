El Pais сообщила о нервозности Европы накануне саммита России и США

Tекст: Дмитрий Зубарев

Европейские правительства и Киев с тревогой ожидают саммита между президентом России Владимиром Путиным и лидером США Дональдом Трампом, сообщает ТАСС, ссылаясь на публикацию испанского издания El Pais.

В статье отмечается, что внимание мира, особенно Европы и Украины, будет приковано к встрече, которая пройдет в пятницу на Аляске. El Pais подчеркивает, что европейские власти и Киев, не принимающие участия в двустороннем саммите, испытывают беспокойство из-за вероятности сближения позиций Москвы и Вашингтона.

Издание указывает, что эти опасения обусловлены возможностью того, что российский президент сможет убедить американского коллегу принять выгодные для России решения. В публикации также отмечается, что Трампу по итогам переговоров необходимо предъявить миру конкретный результат.

Газета считает, что значительная часть дипломатического капитала главы Белого дома поставлена на карту, а его конечная цель – получить Нобелевскую премию мира.

Как писала газета ВЗГЛЯД, издание Politico сообщило о беспокойстве европейских стран перед возможной встречей Владимира Путина и Дональда Трампа. Трамп исключил участие Владимира Зеленского в саммите на Аляске. Трамп заявил Зеленскому и странам Европы о своем стремлении к перемирию.