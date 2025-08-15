В западной аналитике часто высказывается точка зрения, что интересы американской администрации в Центральной Азии носят исключительно экономический характер. Но кажется, это один из тех редких случаев, когда экономика (как минимум частично) выступает дымовой завесой для realpolitik.0 комментариев
El Pais сообщила о нервозности Европы накануне саммита России и США
В ожидании встречи Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске в пятницу европейские правительства и Киев опасаются возможного сближения позиций лидеров, пишет испанская газета El País.
Европейские правительства и Киев с тревогой ожидают саммита между президентом России Владимиром Путиным и лидером США Дональдом Трампом, сообщает ТАСС, ссылаясь на публикацию испанского издания El Pais.
В статье отмечается, что внимание мира, особенно Европы и Украины, будет приковано к встрече, которая пройдет в пятницу на Аляске. El Pais подчеркивает, что европейские власти и Киев, не принимающие участия в двустороннем саммите, испытывают беспокойство из-за вероятности сближения позиций Москвы и Вашингтона.
Издание указывает, что эти опасения обусловлены возможностью того, что российский президент сможет убедить американского коллегу принять выгодные для России решения. В публикации также отмечается, что Трампу по итогам переговоров необходимо предъявить миру конкретный результат.
Газета считает, что значительная часть дипломатического капитала главы Белого дома поставлена на карту, а его конечная цель – получить Нобелевскую премию мира.
Как писала газета ВЗГЛЯД, издание Politico сообщило о беспокойстве европейских стран перед возможной встречей Владимира Путина и Дональда Трампа. Трамп исключил участие Владимира Зеленского в саммите на Аляске. Трамп заявил Зеленскому и странам Европы о своем стремлении к перемирию.