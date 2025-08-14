Те, кто разучились смотреть глубоко – в руины бывшего свободного интернета – читают фантазии ИИ про историю, про экономику, про что угодно, и несут это дальше – своим читателям. Так Сеть окончательно превращается в помойку.23 комментария
Трамп выразил опасения из-за участия Зеленского в саммите на Аляске
WSJ: Трамп опасался срыва переговоров по Украине при участии Зеленского
Президент США Дональд Трамп выразил обеспокоенность тем, что участие Владимира Зеленского на саммите с Россией на Аляске 15 августа могло бы сорвать переговоры по украинскому урегулированию, сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.
Президент США Дональд Трамп опасался, что участие Владимира Зеленского могло бы сорвать переговоры по украинскому урегулированию на саммите с Россией на Аляске, передает ТАСС со ссылкой на The Wall Street Journal. Согласно источникам издания, изначально европейские чиновники предлагали включить в переговоры представителей Европы или Киева, включая генсека НАТО Марка Рютте и самого Зеленского.
Однако после телефонного разговора Трампа с канцлером Германии Фридрихом Мерцем 13 августа европейцы отказались от этого требования. Американский лидер выразил опасения относительно возможного влияния присутствия Зеленского на ход переговоров. В итоге было решено, что Трамп проинформирует Зеленского и европейских лидеров о результатах встречи с президентом России Владимиром Путиным.
По данным телеканала NBC News, Трамп заверил Зеленского и союзников, что на переговорах с Путиным в пятницу планируется обсуждать не «возможный раздел территорий», а режим прекращения огня на Украине.
Как писала газета ВЗГЛЯД, страны БРИКС выразили поддержку Путину накануне его ожидаемой встречи с Трампом на Аляске. Трамп отказался подтвердить участие Зеленского во встрече. Трамп отметил, что встреча на Аляске с Путиным носит предварительный характер.