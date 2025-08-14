  • Новость часаВСУ нанесли удар по зданию правительства Белгородской области
    Макрон провалил попытку спасти Францию от развала
    Минпросвещения подготовило расписание уроков со сниженной нагрузкой на школьников
    Уралвагонзавод рассказал о «танке Апокалипсиса»
    Сидевшему 9 мая рядом с Путиным и Си ветерану исполнилось 100 лет
    Северный флот начал учения по защите инфраструктуры Севморпути
    Захарова сравнила переговоры лидеров Европы со стихотворением Михалкова
    Суд взыскал в пользу Морспасслужбы 404 млн рублей за аварию танкеров у Керчи
    Глава МИД Британии признался в незаконной рыбалке с вице-президентом США
    Почему через Telegram и WhatsApp в России станет сложнее дозвониться?
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Против ИИ у людей оружия нет

    Те, кто разучились смотреть глубоко – в руины бывшего свободного интернета – читают фантазии ИИ про историю, про экономику, про что угодно, и несут это дальше – своим читателям. Так Сеть окончательно превращается в помойку.

    Глеб Простаков Глеб Простаков Почему Украина не готова к послевоенной реальности

    Страна, вышедшая на Майдан под лозунгами «европейского выбора», рискует превратиться в вечного иждивенца Европы, похоронив под весом своих проблем и саму Европу.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Разговор непобедимых на краю мира, или Зачем нужны саммиты

    Встреча президентов России и США на Аляске – это начало длинного пути, а не завершение тех потрясений, через которые проходит сейчас человечество. И она имеет фундаментальный смысл для всех нас.

    14 августа 2025, 07:15 • Новости дня

    Трамп выразил опасения из-за участия Зеленского в саммите на Аляске

    WSJ: Трамп опасался срыва переговоров по Украине при участии Зеленского

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент США Дональд Трамп выразил обеспокоенность тем, что участие Владимира Зеленского на саммите с Россией на Аляске 15 августа могло бы сорвать переговоры по украинскому урегулированию, сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

    Президент США Дональд Трамп опасался, что участие Владимира Зеленского могло бы сорвать переговоры по украинскому урегулированию на саммите с Россией на Аляске, передает ТАСС со ссылкой на The Wall Street Journal. Согласно источникам издания, изначально европейские чиновники предлагали включить в переговоры представителей Европы или Киева, включая генсека НАТО Марка Рютте и самого Зеленского.

    Однако после телефонного разговора Трампа с канцлером Германии Фридрихом Мерцем 13 августа европейцы отказались от этого требования. Американский лидер выразил опасения относительно возможного влияния присутствия Зеленского на ход переговоров. В итоге было решено, что Трамп проинформирует Зеленского и европейских лидеров о результатах встречи с президентом России Владимиром Путиным.

    По данным телеканала NBC News, Трамп заверил Зеленского и союзников, что на переговорах с Путиным в пятницу планируется обсуждать не «возможный раздел территорий», а режим прекращения огня на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, страны БРИКС выразили поддержку Путину накануне его ожидаемой встречи с Трампом на Аляске. Трамп отказался подтвердить участие Зеленского во встрече. Трамп отметил, что встреча на Аляске с Путиным носит предварительный характер.

    13 августа 2025, 15:16 • Новости дня
    Трамп в гневе на фейковые новости вспомнил Ленинград
    Трамп в гневе на фейковые новости вспомнил Ленинград
    @ Максим Блохин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский лидер Дональд Трамп обвинил журналистов в предвзятости и дискредитации любых его договоренностей с Россией, приведя в пример гипотетическую ситуацию с Москвой и Ленинградом.

    «Если бы я получил Москву и Ленинград бесплатно... Fake News сказали бы, что я заключил плохую сделку!» – написал он на своей странице в соцсети Truth Social. Он выразил недовольство тем, что журналисты часто ссылаются на «уволенных неудачников и действительно тупых людей, таких как Джон Болтон».

    Трамп процитировал высказывание Болтона о том, что «несмотря на то, что встреча проходит на американской земле, Путин уже победил». Трамп эмоционально спросил: «Что это вообще такое?»

    Трамп подчеркнул, что «Fake News работают сверхурочно», чтобы очернить его, и назвал представителей СМИ «больными и нечестными людьми». По мнению Трампа, они руководствуются ненавистью к своей стране и занимаются распространением ложных новостей о коррупции. Президент США также заявил о полной уверенности в себе и своих успехах. «Мы побеждаем во всем», – подчеркнул он.

    В 1987 году Трамп побывал в Москве, откуда отправился в Ленинград, где посетил Петергоф и сфотографировался на Дворцовой площади вместе со своей второй женой Иваной Зельничковой.

    Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт не исключила вероятность визита президента США Дональда Трампа в Россию.

    Напомним, в пятницу в Анкоридже на Аляске состоится двусторонний саммит президентов России и США. Белый дом заявил о намерении Трампа понять позицию России на встрече с Путиным.

    13 августа 2025, 12:44 • Новости дня
    Рар: Европа попытается сорвать поездку Трампа на Аляску

    Политолог Рар: Лидеры Европы хотят предотвратить мир на Украине

    Рар: Европа попытается сорвать поездку Трампа на Аляску
    @ Zhang Cheng/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Алёна Задорожная

    Париж, Берлин и Лондон не заинтересованы в заключении мира на Украине. Поэтому они будут делать все, чтобы надавить на Дональда Трампа и даже сорвать его поездку на Аляску, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее стало известно о готовящейся видеоконференции Европы и США по Украине.

    «Полагаю, Трамп согласился на разговор с европейскими союзниками для того, чтобы показать: он все же готов с ними посоветоваться. Впрочем, это еще и сигнал о том, что вопрос украинской экономики в будущем будет переложен на плечи европейцев: Британии, Германии и Франции. Но сам глава Белого дома хочет выйти из игры и больше за это не платить», – говорит германский политолог Александр Рар.

    Эксперт также обращает внимание на то, что лидеры Европы не были приглашены на Аляску. «Это исключительно саммит Владимира Путина и Дональда Трампа. Даже Владимира Зеленского туда не приглашают», – акцентировал он.

    «Что касается самих европейцев, то их тактика тоже предельно ясна: они хотят предотвратить мир на Украине. Там понимают, что заключение договора возможно только если Киев лишится части территорий, а Лондон, Париж и Берлин не могут этого допустить. Поэтому они будут крутиться, вертеться, делать все, чтобы надавить на Трампа, вплоть до попыток предотвратить его поездку на Аляску», – рассуждает аналитик.

    «Дело в том, что приобретение Россией новых территорий европейцами расценивается как слом европейской архитектуры безопасности. Для США это не так, а для Европы – да. Более того, еще с 1991-го года основным страхом для ЕС является мысль о том, что будет восстановлена Российская империя. А новые земли воспринимаются ими как начало этого процесса», – заключил Рар.

    В среду европейские союзники США намерены провести видеоконференцию с президентом Дональдом Трампом, пишет The New York Times. Во встрече, посвященной Украине и организованной канцлером Фридрихом Мерцем, примут участие Трамп, вице-президент США Джей Ди Вэнс, Владимир Зеленский и ряд близких к Трампу европейских лидеров, включая премьер-министра Италии Джорджу Мелони.

    Ожидается, что Зеленский будет находиться в Берлине, а после переговоров выступит перед журналистами вместе с Мерцем. Европейские лидеры намерены призвать Трампа не заключать соглашение с Путиным без учета позиции Зеленского и европейских союзников. Зеленский на встречу на Аляске приглашен не был. Основной акцент европейцы делают на необходимости полного прекращения огня как обязательного условия для любых переговоров.

    Мерц подчеркнул: «Мы не можем допустить, чтобы территориальные вопросы между Россией и Америкой обсуждались или даже решались за спиной европейцев, за спиной украинцев. Я исхожу из того, что американское правительство видит это так же. Именно поэтому идет столь тесная координация». Канцлер Германии выделяет вопрос Украины как главный в отношениях с США, несмотря на обсуждение тарифных споров. Тем временем премьер Венгрии Виктор Орбан в видеообращении, опубликованном в соцсети,

    заявил, что лидеры Евросоюза проявили слабость и жалкость, пытаясь ставить условия России и США на фоне предстоящего саммита без европейского участия.

    Орбан подчеркнул, что худшее для Европы – выглядеть слабой или оказаться таковой, призвав ЕС занять мужественную позицию и активнее участвовать в мировой политике.

    13 августа 2025, 17:17 • Видео
    «Обмен землями». Что обсудят Путин и Трамп

    Администрация президента США Дональда Трампа продолжает настаивать, что в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в пятницу на Аляске стороны обсудят «обмен землями». Что это значит?

    13 августа 2025, 13:57 • Новости дня
    Белый дом назвал страны, поддержавшие нобелевскую номинацию Трампа
    Белый дом назвал страны, поддержавшие нобелевскую номинацию Трампа
    @ Yuri Gripas/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Белый дом опубликовал перечень мировых лидеров, которые поддержали номинацию Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира 2026 года.

    Белый дом опубликовал список из семи стран, поддержавших выдвижение президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира, передает ТАСС.

    В перечне оказались премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Габона Брис Олиги Нгема, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Камбоджи Хун Манет, глава МИД Руанды Оливье Ндухунгирехе, а также правительство Пакистана.

    Правительство Пакистана 20 июня рекомендовало кандидатуру Трампа на Нобелевскую премию мира 2026 года, отметив его посредничество при урегулировании военного конфликта с Индией. Биньямин Нетаньяху 8 июля сообщил о выдвижении Трампа за его усилия по обеспечению мира и безопасности в мире, в особенности на Ближнем Востоке.

    Премьер-министр Камбоджи Хун Манет поддержал Трампа 7 августа, подчеркнув его значимую роль в восстановлении мира и стабильности на границе между Камбоджей и Таиландом. После подписания декларации о мирном урегулировании в Вашингтоне Алиев и Пашинян заявили о совместном намерении номинировать Трампа на премию за вклад в урегулирование их конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Пакистана рекомендовали выдвинуть Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира. Глава комитета Верховной рады Украины Александр Мережко номинировал президента США на получение этой престижной награды в 2025 году. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что поддержит Трампа в случае его выдвижения на премию, если тот станет миротворцем.

    13 августа 2025, 11:01 • Новости дня
    NYT: Лидеры Европы перед встречей Путина и Трампа могут лишь надеяться и молиться
    NYT: Лидеры Европы перед встречей Путина и Трампа могут лишь надеяться и молиться
    @ LUDOVIC MARIN/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Европейские лидеры проведут видеоконференцию по Украине, опасаясь, что Дональд Трамп может заключить мирное соглашение с Владимиром Путиным без участия Киева и Европы, пишет The New York Times.

    Президент США Дональд Трамп планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным в пятницу на Аляске для обсуждения путей окончания конфликта, который продолжается с момента начала спецоперации на Украине три с половиной года назад, сообщает The New York Times. Перед этим европейские союзники США намерены обсудить ситуацию с Трампом.

    В среду канцлер Германии Фридрих Мерц проведет видеоконференцию по ситуации на Украине, в которой примут участие Трамп, вице-президент США Джей Ди Вэнс, президент Украины Владимир Зеленский и ряд близких к Трампу европейских лидеров, включая премьер-министра Италии Джорджу Мелони. Ожидается, что Зеленский будет находиться в Берлине, а после переговоров выступит перед журналистами вместе с Мерцем.

    Европейские лидеры намерены призвать Трампа не заключать соглашение с Путиным без учета позиции Зеленского и европейских союзников. Зеленский на встречу на Аляске приглашен не был. Основной акцент европейцы делают на необходимости полного прекращения огня как обязательного условия для любых переговоров.

    Мерц подчеркнул: «Мы не можем допустить, чтобы территориальные вопросы между Россией и Америкой обсуждались или даже решались за спиной европейцев, за спиной украинцев. Я исхожу из того, что американское правительство видит это так же. Именно поэтому идет столь тесная координация». Канцлер Германии выделяет вопрос Украины как главный в отношениях с США, несмотря на обсуждение тарифных споров.

    Недавно Трамп выразил готовность поддержать Германию поставками оружия для передачи Киеву, а также пригрозил ужесточить экономическое давление на Москву. Однако после инициативы со стороны Путина Трамп изменил позицию и назначил переговоры на Аляске, заявив о желании узнать, что предложит Путин, и не исключив обсуждения обмена территориями, отмечает издание.

    Европейские страны не готовы обсуждать изменение границ до достижения прекращения огня. Они опасаются, что невыгодные условия мира могут подтолкнуть Путина к новым действиям против других государств Европы, в том числе стран Балтии.

    Лидеры Евросоюза осознают, что без решающей поддержки США их возможности ограничены. В случае сокращения американской помощи Европе будет намного сложнее поддерживать Киев, отмечают собеседники издания.

    Как заявила редактор-международник немецкой газеты Die Zeit Анна Саурбрей, реальность ставит европейских лидеров в «очень слабое положение» по отношению к Трампу.

    «Они могут надеяться и молиться» и продолжать льстить ему, но это почти все, что у них есть», – добавила она.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, страны БРИКС выступили в поддержку Владимира Путина накануне его встречи с Дональдом Трампом на Аляске. Дональд Трамп заявил, что предстоящая встреча с Владимиром Путиным на Аляске будет носить предварительный характер. Дональд Трамп также не подтвердил участие Владимира Зеленского в переговорах на Аляске.

    13 августа 2025, 21:50 • Новости дня
    США временно ослабили санкции для организации саммита Россия–США
    США временно ослабили санкции для организации саммита Россия–США
    @ Fabian Sommer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский Минфин выдал лицензию, разрешающую проведение любых операций, которые ранее были запрещены антироссийскими санкциями, для организации встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

    Исключение будет действовать до 20 августа 2025 года и касается исключительно мероприятий, связанных с организацией или поддержкой встречи между правительствами США и России в штате Аляска, передает РИА «Новости».

    В опубликованной лицензии уточняется, что разрешение распространяется на все операции, «подпадающие под санкции по вредоносной иностранной деятельности», а также ограничения, действующие в отношении России и Украины.

    Напомним, в пятницу в Анкоридже на Аляске состоится двусторонний саммит президентов России и США.

    Издание The Daily Telegraph писало, что США готовятся предложить России сделку о совместной добыче редкоземельных минералов на Аляске.

    13 августа 2025, 14:30 • Новости дня
    Скачко: Киев постарается сорвать встречу Путина и Трампа новой Бучей

    Эксперт Скачко: Киев попробует сорвать встречу Путина и Трампа провокацией по типу Бучи

    Скачко: Киев постарается сорвать встречу Путина и Трампа новой Бучей
    @ Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайчеко

    Киев и его западные кураторы не смогут помешать встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа готовящейся провокацией в Чугуеве. При этом у Украины и ЕС нет других вариантов для попытки дестабилизации диалога Москвы и Вашингтона, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее российская сторона сообщила о подготовке СБУ удара по мирному населению в Харьковской области.

    «У офиса Зеленского и «партии войны» по обе стороны Атлантики почти не осталось вариантов, как сорвать встречу Владимира Путина и Дональда Трампа, кроме организации преступных провокаций против гражданского населения по типу Бучи», – пояснил политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру».

    «Думаю, также Киев и ЕС могут запланировать дестабилизирующую акцию в Приднестровье. Тогда бы офис Зеленского и Брюссель обвинили Москву в эскалации у границ Евросоюза, чем попытались бы ухудшить фон саммита на Аляске», – отметил собеседник.

    Эксперт не исключил, что оппоненты также могут устроить приграничный демарш против Белоруссии. «Кроме того, я допускаю проведение ВСУ беспрецедентно массового налета беспилотников на Россию. В представлении офиса Зеленского и европейских лидеров это могло бы создать иллюзию слабости российских сил и дало бы возможность Трампу разговаривать с Путиным с позиции силы», – указал он.

    «Впрочем, эти провокации никак не повлияют на беседу лидеров России и США. Но Трамп пока не может полностью порвать с Европой. Потому ждать осуждения действий Киева в случае реализации преступных планов от него тоже не стоит. Думаю, в этой ситуации он выступит миротворцем, не упустив возможность подтвердить свой статус претендента на Нобелевскую премию мира», – резюмировал аналитик.

    Ранее Минобороны России сообщило, что Киев готовит провокацию в Чугуеве Харьковской области для срыва встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа 15 августа. СБУ уже привезли в этот район иностранных журналистов под легендой «подготовки репортажей о жителях города в прифронтовой зоне».

    Непосредственно перед саммитом на Аляске ВСУ планируют ударить БПЛА и ракетами по густонаселенному жилому кварталу или больнице с большим количеством жертв и пострадавших. И все это сразу «зафиксируют» сотрудники западных СМИ.

    Киев обвинит в произошедшем Москву, чтобы создать негативный медийный фон и условия для срыва российско-американского диалога по урегулированию украинского кризиса. Минобороны допускает провокации и в других подконтрольных Киеву населенных пунктах.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова в этой связи заявила, что «преступные провокации уже стали почерком киевского режима». Реакция на предстоящий саммит России и США на Аляске является лакмусовой бумажкой для выявления здоровых сил, желающих удачи и прорывных решений, и тех, кто «шипит и извивается», добавила дипломат.

    Киев стянул к российскому приграничью для провокации силы специальных операций ВСУ и иностранных наемников, также рассказал в интервью ТАСС Апты Алаудинов, замначальника Главного военно-политического управления ВС России. Он отметил, что подразделения «были выведены со всех участков фронта, доукомплектованы, подготовлены, дооснащены и уже заброшены на этот участок».

    Владимир Олейник, экс-депутат Верховной рады, также уверен, что власти Украины по совету европейских политиков могут пойти на кровавую провокацию для срыва саммита Россия – США на Аляске, сообщает РИА «Новости». «Мы должны посмотреть внимательно, а где сейчас находится «коллективный Борис Джонсон», – указал он, призвав ожидать «Бучу-2». По словам политика, цель провокаторов – не допустить встречи Путина с Трампом или сделать так, чтобы беседа не была результативной.

    13 августа 2025, 11:21 • Новости дня
    Ермак назвал ссору Зеленского с Трампом дипломатическим «самоубийством»

    Ермак назвал ссору Зеленского с Трампом дипломатическим самоубийством

    Ермак назвал ссору Зеленского с Трампом дипломатическим «самоубийством»
    @ Jim LoScalzo-Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава офиса президента Украины Андрей Ермак назвал ссору Владимира Зеленского с Дональдом Трампом в Овальном кабинете дипломатическим «самоубийством» из-за серьезных карьерных рисков.

    На встрече со студентами киевских вузов глава офиса президента Украины заявил, что спор Владимира Зеленского с Дональдом Трампом в Овальном кабинете с дипломатической позиции был «самоубийством». «Знаете, когда шла дискуссия в Овальном кабинете, с точки зрения дипломатии, с точки зрения взгляда на свою карьеру, вам все скажут, что это было самоубийство», – заявил Ермак.

    Чиновник подчеркнул, что несмотря на риски, Зеленский руководствовался интересами военных, думал о том, как это воспримут люди на фронте, пишут «Ведомости».

    Ранее министр иностранных дел Британии Дэвид Лэмми признал, что чувствовал себя виноватым за недостаточную подготовку украинской делегации к встрече с президентом США Дональдом Трампом.

    Напомним, в феврале Дональд Трамп и Владимир Зеленский встретились в Белом доме и планировали обсудить детали соглашения по сделке по полезным ископаемым. На этой встрече Трамп и Зеленский обменялись резкими заявлениями, а Трамп указал Зеленскому на большие проблемы Украины в конфликте с Россией. В результате Зеленский покинул Белый дом и не подписал сделку.

    13 августа 2025, 21:17 • Новости дня
    DT: Трамп предложит Путину сделку по редкоземельным металлам на Аляске

    Tекст: Валерия Городецкая

    США готовятся предложить России сделку о совместной добыче редкоземельных минералов на Аляске, пишет The Daily Telegraph (DT).

    По данным The Daily Telegraph, президент США Дональд Трамп намерен обсудить инициативу с российским лидером Владимиром Путиным во время предстоящего саммита на территории Аляски, передает ТАСС.

    Помимо этого, издание отмечает, что обсуждается предложение о снятии ограничений на поставку деталей и оборудования для обслуживания гражданских самолетов в России. Такая мера может быть выгодна американской компании Boeing, подчеркивает источник.

    По словам неназванного чиновника из Британии, «подобные предложения, вероятно, могут быть приемлемыми для Европы».

    Ранее в США призвали прекратить конфликт на Украине ради сделки с Россией по минералам.

    Президент США Дональд Трамп заявил о заинтересованности в расширении торговых отношений с Россией после мирного урегулирования ситуации на Украине, в особенности по редкоземельным металлам.

    13 августа 2025, 20:16 • Новости дня
    СМИ предположили вероятное место встречи Путина, Трампа и Зеленского

    Reuters: Путин, Трамп и Зеленский могут встретиться в Европе или на Ближнем Востоке

    Tекст: Валерия Городецкая

    Возможное место встречи президента России Владимира Путина, американского лидера Дональда Трампа и главы киевского режима Владимира Зеленского может находиться в Европе или на Ближнем Востоке, пишет Reuters.

    «Возможные места включают города в Европе и на Ближнем Востоке», – говорится в публикации Reuters, передает РИА «Новости».

    Напомним, в пятницу в Анкоридже на Аляске состоится двусторонний саммит президентов России и США. Зеленского решили не приглашать на Аляску.

    Телеканал CBS в среду сообщил, что власти США рассматривают возможность организации личной встречи американского лидера Дональда Трампа, президента России Владимира Путина и главы киевского режима Владимира Зеленского.

    13 августа 2025, 19:42 • Новости дня
    Трамп сообщил о планах провести саммит с участием Путина и Зеленского

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп сообщил о намерении провести трехсторонний саммит с участием России и Украины, если его встреча с президентом России Владимиром Путиным на Аляске пройдет успешно.

    Заявление американского лидера прозвучало во время его посещения Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди в Вашингтоне, передает ТАСС.

    «Если первая встреча пройдет хорошо, мы быстро проведем вторую. Я хотел бы сделать это почти сразу же. И мы проведем вторую встречу между президентом Путиным, президентом Зеленским и мной, если они захотят, чтобы я присутствовал», – сказал Трамп.

    Напомним, в пятницу в Анкоридже на Аляске состоится двусторонний саммит президентов России и США. Зеленского решили не приглашать на Аляску.

    Телеканал CBS в среду сообщил, что власти США рассматривают возможность организации личной встречи американского лидера Дональда Трампа, президента России Владимира Путина и главы киевского режима Владимира Зеленского.

    13 августа 2025, 18:39 • Новости дня
    Axios: Трамп заявил Зеленскому и Европе о стремлении к перемирию

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп сообщил о своих намерениях договориться с президентом России Владимиром Путиным о прекращении огня на Украине на предстоящем саммите, пишет Axios.

    По информации источников Axios, об этом Трамп рассказал Владимиру Зеленскому и лидерам европейских стран в ходе телефонного разговора в среду, передает РИА «Новости».

    Трамп подчеркнул, что стремится выяснить, возможно ли заключение полноценного мирного соглашения, и его главной целью станет достижение перемирия. Он также отметил, что не может самостоятельно принимать решения по вопросу территорий, однако считает, что их обсуждение станет неотъемлемой частью любого будущего соглашения.

    Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о готовности Украины обсуждать территориальные вопросы. Он также объявил о возможных важных решениях Путина и Трампа.

    В среду глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила, что лидеры Евросоюза и США в ходе видеоконференции обсудили ситуацию на Украине и договорились продолжать координацию своих действий.

    14 августа 2025, 02:36 • Новости дня
    Грэм «испугался», что Путин «заберет его в Россию»

    Грэм сообщил, что не поедет на саммит России и США на Аляске

    Tекст: Антон Антонов

    Американский сенатор Линдси Грэм (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) сообщил, что не планирует сопровождать президента США Дональда Трампа на Аляску, где глава американского государства встретится с президентом России Владимиром Путиным.

    Сенатора-республиканца спросили, будет ли он сопровождать Трампа как близкий соратник. Сенатор ответил отрицательно. «Я бы побоялся, что Путин заберет меня с собой в Россию», – приводит его слова РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 15 августа на Аляске пройдет саммит с участием президента России и президента США. Встреча лидеров двух стран состоится на объединенной военной базе Эльмендорф-Ричардсон около города Анкориджа.

    13 августа 2025, 14:39 • Новости дня
    Трамп анонсировал переговоры с лидерами Европы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп анонсировал очередной раунд переговоров с европейскими лидерами.

    «Я вскоре буду говорить с европейскими лидерами. Они прекрасные люди, которые хотят достичь сделки», – отметил он в своем сообщении в социальной сети Truth Social, передает РИА «Новости».

    Трамп не уточнил, когда именно состоятся эти переговоры и о какой именно сделке идет речь.

    Ранее Politico писало, что европейские партнеры готовятся обсудить с президентом США Дональдом Трампом предстоящую встречу с российским лидером Владимиром Путиным, но опасаются, что их мнение проигнорируют.

    Германский политолог Александр Рар в беседе с газетой ВЗГЛЯД выразил мнение, что Париж, Берлин и Лондон не заинтересованы в заключении мира на Украине, поэтому они будут делать все, чтобы надавить на Дональда Трампа и даже сорвать его поездку на Аляску.

    13 августа 2025, 17:56 • Новости дня
    Трамп и ЕС договорились поддерживать координацию по Украине

    Глава ЕК фон дер Ляйен: Трамп и ЕС договорились поддерживать координацию по Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Лидеры Евросоюза и США в ходе видеоконференции обсудили ситуацию на Украине и договорились продолжать координацию своих действий, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    В публикации в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) она отметила, что разговор прошел вместе с президентом США Дональдом Трампом, европейскими лидерами и Владимиром Зеленским, передает ТАСС.

    В ходе беседы участники обменялись мнениями относительно предстоящего двустороннего саммита России и США на Аляске. «Сегодня мы с президентом США Дональдом Трампом, европейскими лидерами и Владимиром Зеленским провели очень хороший разговор. Мы обменялись мнениями о предстоящем двустороннем саммите на Аляске. Мы договорились поддерживать координацию», – написала фон дер Ляйен.

    Глава Еврокомиссии также подчеркнула, что стороны «усилили общее понимание ситуации на Украине».

    Ранее Трамп анонсировал переговоры с лидерами Европы.

    Издание Politico писало, что европейские партнеры готовятся обсудить с президентом США Дональдом Трампом предстоящую встречу с российским лидером Владимиром Путиным, но опасаются, что их мнение проигнорируют.

    Германский политолог Александр Рар в беседе с газетой ВЗГЛЯД выразил мнение, что Париж, Берлин и Лондон не заинтересованы в заключении мира на Украине, поэтому они будут делать все, чтобы надавить на Дональда Трампа и даже сорвать его поездку на Аляску.

    13 августа 2025, 22:45 • Новости дня
    Туск после решения Трампа говорить с Навроцким призвал «не стравливать поляков»

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп в последний момент попросил президента Польши Кароля Навроцкого присоединиться к телефонной конференции по Украине вместо премьера Дональда Туска, сообщает Reuters.

    «Незадолго до полуночи вчера мы получили информацию вместе с нашими европейскими партнерами о том, что американская сторона предпочла бы, чтобы Польшу представлял президент в контактах с президентом Трампом», – заявил Туск.

    Представитель польского правительства заявил во вторник, что Туск будет участвовать в разговоре с Трампом, передает Reuters.

    Советник Навроцкого по внешней политике Марчин Пшидач сказал журналистам, что у него «нет информации о том, что премьер-министр Дональд Туск ранее планировал участвовать». По его словам, команда Туска продемонстрировала отсутствие хороших контактов с администрацией Трампа, поскольку была уверена, что Туск примет участие.

    Премьер Польши заявил, что уважает желание США, но контакты на президентском уровне не следует использовать для «стравливания поляков друг с другом».

    Как пояснил пресс-секретарь польского правительства Адам Шлапка, Туск принимал участие в консультациях европейских лидеров с Владимиром Зеленским перед телеконференцией с Трампом, в которой Польшу представлял Навроцкий, и в рамках «коалиции желающих», передает ТАСС.

    Согласно польской Конституции, внешняя политика входит в компетенции правительства. По сложившейся традиции премьер представляет Польшу на саммитах ЕС, в то время как президент – на саммитах НАТО и на встречах с президентом США. Вместе с тем в предыдущих консультациях европейских лидеров с Трампом по Украине участвовал Туск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Навроцкий получил официальное приглашение для рабочей встречи с Трампом в Вашингтоне этой осенью. Переговоры между Трампом и Навроцким пройдут 3 сентября в Белом доме, где планируется обсудить ситуацию на Украине и размещение военных США в Польше. Трамп ранее поздравил Польшу с избранием Навроцкого, которого СМИ называют его союзником.

    Немецкий политолог Александр Рар заявил, что победа Навроцкого стала поражением либералов, правительства Туска и Брюсселя, который пытался удержать Польшу от скатывания в консерватизм.

    БРИКС встала стеной за Путиным перед встречей с Трампом на Аляске

    Страны БРИКС провели ряд переговоров друг с другом, демонстрируя тесные отношения и желание защититься от протекционизма Дональда Трампа. Оказалось, что на переговоры с лидером США на Аляску президент России Владимир Путин едет не один, а со странами БРИКС за спиной. Вместе Россия, Китай, Индия и Бразилия действительно сильнее, чем Трамп. Почему они готовы поддержать Россию? Подробности

    Западные СМИ: Украина обречена уступить территорию

    «Позиция Киева о недопустимости территориальных уступок принципиальна, но в нынешних условиях нереалистична», – пишет британская Financial Times в преддверии саммита Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. Издание отмечает, что «ключевое различие заключается в фактической и юридической уступке территорий». Как западные СМИ оценивают предстоящую встречу лидеров России и США и чего ожидают? Подробности

    К чему ведет прорыв российских войск к Доброполью

    Стремительные изменения на ряде участков фронта наблюдаются в последние дни в зоне спецоперации. В частности, речь идет о прорыве российских войск к городу Доброполье, что не только усиливает окружение Красноармейска, но и создает новое наступательное направление. Как удалось достичь этого результата и какое значение имеет происходящее для хода всей СВО? Подробности

    Бандеровский флаг оскорбил Варшаву

    Польша депортирует из страны 57 украинцев за беспорядки на концерте рэпера Макса Коржа, так как во время его выступления на трибунах появился бандеровский красно-черный флаг. На этом фоне премьер страны Дональд Туск заявил, что Россия якобы пытается рассорить Украину и Польшу и использует для этого «местных идиотов». Однако, по мнению экспертов, отношения поляков и украинцев исторически всегда были крайне конфликтными. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • «Обмен землями». Что обсудят Путин и Трамп

      Администрация президента США Дональда Трампа продолжает настаивать, что в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в пятницу на Аляске стороны обсудят «обмен землями». Что это значит?

    • Прорыв к Доброполью и обвал фронта ВСУ

      Прорыв Вооруженных сил РФ в направлении Доброполья в ДНР и перерезание трасс, критично значимых для снабжения ВСУ, западные СМИ называют «шокирующим». Речь действительно идет о крупном успехе российских войск и о панике в рядах украинских неонацистов.

    • У США назрела своя СВО

      Члены мексиканских наркокартелей принимают участие в конфликте на Украине в качестве наемников ВСУ. Против России они ничего не имеют, их задача – научиться управлению боевыми беспилотниками в свете почти неизбежной войны с США.

    • Основные тактические единицы Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Европа в гольф-клубе согласилась на кабальную сделку с США

      «Черным днем» для Евросоюза назвал французский премьер Франсуа Байру событие, поставившее точку в торговом споре между США и ЕС. Трамп безоговорочно переиграл главу Еврокомиссии Усрулу фон дер Ляйен на прошедших в его гольф-клубе переговорах и договорился о многомиллиардных инвестициях Европы.

    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

