БРИКС встала стеной за Путиным перед встречей с Трампом на Аляске

Tекст: Ольга Самофалова

Премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил о содержательной беседе с Путиным. Обе страны подтвердили приверженность дальнейшему углублению особого и привилегированного стратегического партнерства. Бразилия и Россия заключили меморандум об укреплении финансово-экономического сотрудничества и создании постоянной платформы для решения экономических вопросов.

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва провел телефонные переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином после консультаций с лидерами России и Индии. Си Цзиньпин заявил о необходимости совместной борьбы против односторонних подходов и протекционистских мер США. Он добавил, что отношения между странами находятся на историческом максимуме.

Все это происходит на фоне ужесточения ограничений со стороны США. Трамп 1 августа ввел 25-процентные пошлины против Индии из-за закупки ею российской нефти. Они должны вступить в силу 21 августа. Он также повысил торговые пошлины для Бразилии. Для Китая Трамп сделал исключение и отсрочил введение вторичных санкций из-за покупки российской нефти на 90 дней, однако речи об их отмене не идет.

«Общая картинка выглядит как демонстрация коллективной позиции БРИКС перед переговорами Путина с Трампом. Формально каждая из встреч подана как двусторонняя, но их синхронность и риторика создают сигнал к США о том, что у России есть дипломатический тыл.

Это одновременно и укрепление позиции Путина на переговорах в предстоящую пятницу, и попытка показать, что санкции и тарифное давление США наталкиваются на координированный ответ, а также напоминание, что у России есть альтернативные рынки и политическая поддержка в энергетике и торговле»,

– считает Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global.

В одиночку ни Бразилия, ни Индия не могут противостоять Трампу. Китай имеет лучшие позиции в торговле и финансах, но его возможности тоже не безграничны. «Однако вместе у них больше сил, потому что совокупный ВВП стран БРИКС больше, чем у США. У них более диверсифицированная ресурсная база: у России есть энергоресурсы, у Бразилии – аграрная продукция, у Китая – индустриальные мощности, у Индии – IT и фармацевтика. Они могут торговать друг с другом, снижая зависимость от доллара и западных рынков. Санкционное давление на одного участника может быть частично компенсировано за счет других стран БРИКС», – говорит Чернов.

Взаимодействие с Трампом показало, что бы страна ни делала – либо старалась идти навстречу США, как это делала, например, Япония, либо вообще имела торговый профицит с США, как Бразилия (она закупает больше американских товаров, чем экспортирует туда своих), ты все равно получаешь пошлины от США.

«Получается, что гораздо более эффективно бороться с США. Те, кто борется с США, как минимум получают постоянные отсрочки от введения импортных пошлин, как, например, Китай. Пекин может надавать на США, так как КНР – один из главных торговых партнеров США, и сверхвысокие пошлины на китайские товары могут завести экономику США в рецессию, плюс американцам нужны редкоземельные металлы из Китая. Но если вы кооперируетесь друг с другом против США, то ваши шансы существенно возрастают. Если все начнут сопротивляться и вводить ответные пошлины против американских товаров, то администрация Трампа поймет, что их стратегия агрессивной торговли не дает результата, и она может измениться», – рассуждает Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ).

Бразилия, Индия и Китай объединяются с Россией даже не столько ради России, сколько ради себя. «Почему Индия должна отказываться от дешевой российской нефти и сверхприбыли на экспорте нефтепродуктов, сделанных из нее? Все прекрасно понимают, что этот отказ ни к чему не приведет, кроме как к подорожанию самой нефти. Если Дели откажется покупать у нас 1,8 млн баррелей в сутки, то альтернативного покупателям мы не сможем найти. России придется сократить добычу, и любая другая нефть для Индии будет стоить дорого, так как цены сильно вырастут», – говорит Юшков.

Если от российской нефти откажутся и Индия, и Китай, продолжает эксперт, то с рынка уйдет под 7 млн баррелей нефти, нефтепродуктов и газового конденсата. Этого в моменте никто не сможет заместить, поэтому цены взлетят до 150-200 долларов за баррель, в том числе для самих Индии и Китая. Зачем Пекину и Дели такой расклад?

Но самое смешное, что отказ от российской нефти не гарантирует Индии и Китаю, что США снимут с них импортные пошлины и предоставят позитивные условия торговли.

«Китаю невыгодно, чтобы Россия потерпела геополитическое поражение, потому что в противном случае Запад сделает из России условную Украину, которая будет говорить, что Китай хочет на нас напасть, что надо противостоять китайской угрозе. Такое превращение важного торгового и энергетического партнера и соседа в угрозу Китаю точно не нужно»,

– говорит Юшков. Кроме того, Китаю важно сохранить поставки энергоресурсов из России по трубопроводам и по Северному морскому пути как наиболее безопасные. Потому что все топливо, что идет морем с юга, может быть остановлено США.

«Странам так называемого Глобального Юга имеет смысл кооперироваться между собой, чтобы предложить альтернативную модель той модели мироустройства, которую предлагает Запад. Например, Запад говорит, что все должны сокращать выбросы парниковых газов, и навязывает это всем. Но никто не предлагает альтернативы. И вот БРИКС может выступить и сказать, что альтернатива есть. Она заключается в том, чтобы во главу угла поставить борьбу с энергетической бедностью, то есть обеспечить все страны доступной энергией, чтобы они нарастили свой уровень благосостояния. Для этого надо позволить всем странам развиваться», – говорит Игорь Юшков.

Он добавляет, что Западу никто не мешал пройти их путь от дров, угля, нефти и газа и повысить свой уровень благосостояния. Так почему же другим странам в этом отказывается? Индия, например, еще не прошла этап потребления угля, а Бразилия является нетто-экспортером нефти, но при этом нефтепродуктов стране не хватает. Потому что иностранные компании приходят туда только разрабатывать месторождения, чтобы покупать эту нефть, но не строят нефтеперерабатывающие заводы для местных нужд.

«В идеале странам БРИКС нужна такая модель, когда мы можем продолжать торговать друг с другом, даже если США вводят санкции. То есть нам нужно продублировать все западные институты, в том числе финансовые. Давайте разрабатывать глобальную альтернативу «Свифту», признавать национальные карты друг друга, а не только «Визу» и «Мастеркард», торговать друг с другом, чтобы никто не мог блокировать наши счета, создавать собственные ценовые агентства, собственные биржи и т. д. Я думаю, что сейчас будет новая волна интереса к подобным инициативам», – считает Юшков.