  • Новость часаРоссийская армия выбила ВСУ из Колодезей в ДНР
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Орбан: Венгрия может устроить распад Украины за один день
    Белый дом назвал цель встречи Путина и Трампа
    Заслуженный учитель рассказал, какие домашние задания школьнику не сможет сделать ИИ
    Российская армия выбила ВСУ из Колодезей в ДНР
    CNN сообщил о проведении встречи Путина и Трампа на военной базе
    Сопровождающие Путина на Аляску журналисты получили визы США
    Минобороны: Власти Украины готовят провокацию перед встречей Путина и Трампа
    Стало известно о структуре будущей ПРО США «Золотой купол»
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Почему Украина не готова к послевоенной реальности

    Страна, вышедшая на Майдан под лозунгами «европейского выбора», рискует превратиться в вечного иждивенца Европы, похоронив под весом своих проблем и саму Европу.

    2 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Разговор непобедимых на краю мира, или Зачем нужны саммиты

    Встреча президентов России и США на Аляске – это начало длинного пути, а не завершение тех потрясений, через которые проходит сейчас человечество. И она имеет фундаментальный смысл для всех нас.

    0 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Фальшивый консерватизм и накладные бороды

    Если бы некоему условному Соросу надо было скомпрометировать консерватизм и религию, ему следовало бы действовать именно так, как действует Стерлигов и прочие – «нашим предкам не хватило мудрости на своевременную ликвидацию Менделеева, Эдисона, Теслы, Сахарова и других проклятых колдунов».

    13 комментариев
    13 августа 2025, 08:50 • Экономика

    БРИКС встала стеной за Путиным перед встречей с Трампом на Аляске

    БРИКС встала стеной за Путиным перед встречей с Трампом на Аляске
    @ Сергей Елагин/Бизнес Online/ТАСС

    Tекст: Ольга Самофалова

    Страны БРИКС провели ряд переговоров друг с другом, демонстрируя тесные отношения и желание защититься от протекционизма Дональда Трампа. Оказалось, что на переговоры с лидером США на Аляску президент России Владимир Путин едет не один, а со странами БРИКС за спиной. Вместе Россия, Китай, Индия и Бразилия действительно сильнее, чем Трамп. Почему они готовы поддержать Россию?

    Премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил о содержательной беседе с Путиным. Обе страны подтвердили приверженность дальнейшему углублению особого и привилегированного стратегического партнерства. Бразилия и Россия заключили меморандум об укреплении финансово-экономического сотрудничества и создании постоянной платформы для решения экономических вопросов.

    Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва провел телефонные переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином после консультаций с лидерами России и Индии. Си Цзиньпин заявил о необходимости совместной борьбы против односторонних подходов и протекционистских мер США. Он добавил, что отношения между странами находятся на историческом максимуме.

    Все это происходит на фоне ужесточения ограничений со стороны США. Трамп 1 августа ввел 25-процентные пошлины против Индии из-за закупки ею российской нефти. Они должны вступить в силу 21 августа. Он также повысил торговые пошлины для Бразилии. Для Китая Трамп сделал исключение и отсрочил введение вторичных санкций из-за покупки российской нефти на 90 дней, однако речи об их отмене не идет.

    «Общая картинка выглядит как демонстрация коллективной позиции БРИКС перед переговорами Путина с Трампом. Формально каждая из встреч подана как двусторонняя, но их синхронность и риторика создают сигнал к США о том, что у России есть дипломатический тыл.

    Это одновременно и укрепление позиции Путина на переговорах в предстоящую пятницу, и попытка показать, что санкции и тарифное давление США наталкиваются на координированный ответ, а также напоминание, что у России есть альтернативные рынки и политическая поддержка в энергетике и торговле»,

    – считает Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global.

    В одиночку ни Бразилия, ни Индия не могут противостоять Трампу. Китай имеет лучшие позиции в торговле и финансах, но его возможности тоже не безграничны. «Однако вместе у них больше сил, потому что совокупный ВВП стран БРИКС больше, чем у США. У них более диверсифицированная ресурсная база: у России есть энергоресурсы, у Бразилии – аграрная продукция, у Китая – индустриальные мощности, у Индии – IT и фармацевтика. Они могут торговать друг с другом, снижая зависимость от доллара и западных рынков. Санкционное давление на одного участника может быть частично компенсировано за счет других стран БРИКС», – говорит Чернов.

    Взаимодействие с Трампом показало, что бы страна ни делала – либо старалась идти навстречу США, как это делала, например, Япония, либо вообще имела торговый профицит с США, как Бразилия (она закупает больше американских товаров, чем экспортирует туда своих), ты все равно получаешь пошлины от США.

    «Получается, что гораздо более эффективно бороться с США. Те, кто борется с США, как минимум получают постоянные отсрочки от введения импортных пошлин, как, например, Китай. Пекин может надавать на США, так как КНР – один из главных торговых партнеров США, и сверхвысокие пошлины на китайские товары могут завести экономику США в рецессию, плюс американцам нужны редкоземельные металлы из Китая. Но если вы кооперируетесь друг с другом против США, то ваши шансы существенно возрастают. Если все начнут сопротивляться и вводить ответные пошлины против американских товаров, то администрация Трампа поймет, что их стратегия агрессивной торговли не дает результата, и она может измениться», – рассуждает Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ).

    Бразилия, Индия и Китай объединяются с Россией даже не столько ради России, сколько ради себя. «Почему Индия должна отказываться от дешевой российской нефти и сверхприбыли на экспорте нефтепродуктов, сделанных из нее? Все прекрасно понимают, что этот отказ ни к чему не приведет, кроме как к подорожанию самой нефти. Если Дели откажется покупать у нас 1,8 млн баррелей в сутки, то альтернативного покупателям мы не сможем найти. России придется сократить добычу, и любая другая нефть для Индии будет стоить дорого, так как цены сильно вырастут», – говорит Юшков.

    Если от российской нефти откажутся и Индия, и Китай, продолжает эксперт, то с рынка уйдет под 7 млн баррелей нефти, нефтепродуктов и газового конденсата. Этого в моменте никто не сможет заместить, поэтому цены взлетят до 150-200 долларов за баррель, в том числе для самих Индии и Китая. Зачем Пекину и Дели такой расклад?

    Но самое смешное, что отказ от российской нефти не гарантирует Индии и Китаю, что США снимут с них импортные пошлины и предоставят позитивные условия торговли.

    «Китаю невыгодно, чтобы Россия потерпела геополитическое поражение, потому что в противном случае Запад сделает из России условную Украину, которая будет говорить, что Китай хочет на нас напасть, что надо противостоять китайской угрозе. Такое превращение важного торгового и энергетического партнера и соседа в угрозу Китаю точно не нужно»,

    – говорит Юшков. Кроме того, Китаю важно сохранить поставки энергоресурсов из России по трубопроводам и по Северному морскому пути как наиболее безопасные. Потому что все топливо, что идет морем с юга, может быть остановлено США.

    «Странам так называемого Глобального Юга имеет смысл кооперироваться между собой, чтобы предложить альтернативную модель той модели мироустройства, которую предлагает Запад. Например, Запад говорит, что все должны сокращать выбросы парниковых газов, и навязывает это всем. Но никто не предлагает альтернативы. И вот БРИКС может выступить и сказать, что альтернатива есть. Она заключается в том, чтобы во главу угла поставить борьбу с энергетической бедностью, то есть обеспечить все страны доступной энергией, чтобы они нарастили свой уровень благосостояния. Для этого надо позволить всем странам развиваться», – говорит Игорь Юшков.

    Он добавляет, что Западу никто не мешал пройти их путь от дров, угля, нефти и газа и повысить свой уровень благосостояния. Так почему же другим странам в этом отказывается? Индия, например, еще не прошла этап потребления угля, а Бразилия является нетто-экспортером нефти, но при этом нефтепродуктов стране не хватает. Потому что иностранные компании приходят туда только разрабатывать месторождения, чтобы покупать эту нефть, но не строят нефтеперерабатывающие заводы для местных нужд.

    «В идеале странам БРИКС нужна такая модель, когда мы можем продолжать торговать друг с другом, даже если США вводят санкции. То есть нам нужно продублировать все западные институты, в том числе финансовые. Давайте разрабатывать глобальную альтернативу «Свифту», признавать национальные карты друг друга, а не только «Визу» и «Мастеркард», торговать друг с другом, чтобы никто не мог блокировать наши счета, создавать собственные ценовые агентства, собственные биржи и т. д. Я думаю, что сейчас будет новая волна интереса к подобным инициативам», – считает Юшков.

    Главное
    Обломки БПЛА упали на НПЗ в Славянске-на-Кубани
    ВСУ начали перегруппировку для подготовки атаки в Сумской области
    WSJ сообщила о росте недовольства в армии Украины
    Китайские военные вытеснили эсминец США из спорных вод
    Правящая партия Грузии использовала кадры разрухи на Украине для пиара
    Ресторан «Пельмени» в Анкоридже пожаловался на внимание СМИ
    В МВД перечислили кодовые фразы курьеров-мошенников

    БРИКС встала стеной за Путиным перед встречей с Трампом на Аляске

    Страны БРИКС провели ряд переговоров друг с другом, демонстрируя тесные отношения и желание защититься от протекционизма Дональда Трампа. Оказалось, что на переговоры с лидером США на Аляску президент России Владимир Путин едет не один, а со странами БРИКС за спиной. Вместе Россия, Китай, Индия и Бразилия действительно сильнее, чем Трамп. Почему они готовы поддержать Россию? Подробности

    Перейти в раздел

    Западные СМИ: Украина обречена уступить территорию

    «Позиция Киева о недопустимости территориальных уступок принципиальна, но в нынешних условиях нереалистична», – пишет британская Financial Times в преддверии саммита Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. Издание отмечает, что «ключевое различие заключается в фактической и юридической уступке территорий». Как западные СМИ оценивают предстоящую встречу лидеров России и США и чего ожидают? Подробности

    Перейти в раздел

    К чему ведет прорыв российских войск к Доброполью

    Стремительные изменения на ряде участков фронта наблюдаются в последние дни в зоне спецоперации. В частности, речь идет о прорыве российских войск к городу Доброполье, что не только усиливает окружение Красноармейска, но и создает новое наступательное направление. Как удалось достичь этого результата и какое значение имеет происходящее для хода всей СВО? Подробности

    Перейти в раздел

    Из Турции разрушают культ Зеленского на Западе

    Зарубежные СМИ начинают публикацию компромата на Владимира Зеленского. В турецком издании Aydinlik рассказали, что его окружение ежемесячно переводит миллионы долларов на иностранные счета. Примечательно, что до этого газета опубликовала серию материалов, изобличающих СБУ. Эксперты отмечают, что материалы могут стать началом масштабной информационной кампании по развенчанию положительного образа Зеленского и его окружения. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Прорыв к Доброполью и обвал фронта ВСУ

      Прорыв Вооруженных сил РФ в направлении Доброполья в ДНР и перерезание трасс, критично значимых для снабжения ВСУ, западные СМИ называют «шокирующим». Речь действительно идет о крупном успехе российских войск и о панике в рядах украинских неонацистов.

    • У США назрела своя СВО

      Члены мексиканских наркокартелей принимают участие в конфликте на Украине в качестве наемников ВСУ. Против России они ничего не имеют, их задача – научиться управлению боевыми беспилотниками в свете почти неизбежной войны с США.

    • Ведущая армия НАТО – это поляки?

      Новый президент Польши Кароль Навроцкий, вступая в должность, пообещал, что сделает польскую армию ведущей в НАТО. Это не настолько глупое обещание, как может показаться на первый взгляд.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Европа в гольф-клубе согласилась на кабальную сделку с США

      «Черным днем» для Евросоюза назвал французский премьер Франсуа Байру событие, поставившее точку в торговом споре между США и ЕС. Трамп безоговорочно переиграл главу Еврокомиссии Усрулу фон дер Ляйен на прошедших в его гольф-клубе переговорах и договорился о многомиллиардных инвестициях Европы.

    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации