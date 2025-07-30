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    30 июля 2025, 08:23 • Экономика

    Зачем Трамп пугает российских покупателей нефти

    Зачем Трамп пугает российских покупателей нефти
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Ольга Самофалова

    Уже 8 августа Дональд Трамп может ввести самые жесткие санкции против российской нефти – запретить покупать ее другим странам. Это настолько серьезная по последствиям угроза, что рынки никак не могут в нее поверить. Речь идет фактически о полной остановке российского нефтяного экспорта. Согласятся ли на это Индия и Китай – крупнейшие покупатели нашей нефти?

    Дональд Трамп в понедельник заявил, что дает России вместо 50 всего 10-12 дней на достижение соглашения с Украиной. Если мира не будет, он угрожает ввести вторичные санкции против нефтяного экспорта России. Крайний срок теперь – пятница, 8 августа.

    Санкции предполагают 100-процентные пошлины для покупателей российской нефти, которые означают, по сути, остановку торговли. А главными покупателями нашей нефти являются Индия и Китай. Трамп ставит их перед выбором: либо торговля с США, либо закупка российской нефти.

    Если Трамп не пойдет на попятную и реализует свои угрозы, первой может сдаться Индия, отказавшись от российской нефти. Хотя Дели очень возмущают действия Вашингтона.

    Посол Индии в Великобритании Викрам Дораисвами обвинил Запад в политике двойных стандартов: они требуют отказаться от закупок нефти у РФ, но при этом сами продолжают закупать российские редкоземельные металлы. Более того, страны Запада, которые критикуют Индию за отношения с Россией, «для собственной выгоды» поддерживают отношения с государствами, которые для Нью-Дели являются «источником трудностей».

    Примером таких двойных стандартов является давление США на ЕС с целью отказа от российского ядерного топлива, тогда как они сами покупают у РФ обогащенный уран, отмечает Владимир Седалищев, эксперт Фонда экономической политики.

    Индийский посол жалуется: «Мы занимаем третье место в мире по потреблению энергии. Мы импортируем более 80% нашей продукции. Что вы предлагаете нам делать? Остановить экономику?».

    Индия – крупнейший импортер российской морской нефти. В июне она покупала 1,5 млн баррелей в сутки. «Индия теряет очень многое. Она получает сверхприбыль за счет того, что покупает российскую нефть со скидкой, перерабатывает ее и экспортируют полученные нефтепродукты по рыночным ценам, в том числе в Евросоюз. И, конечно, Индия не хочет терять эту прибыль», – говорит Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ).

    «Россия продает Индии нефть за рупии, что поддерживает курс индийской валюты. В случае отказа от российской нефти придется покупать нефть за доллары США, что негативно отразится на состоянии индийского бюджета. Также Индии придется отказаться от российских инвестиций и выплачивать неустойки по действующим контрактам. Роснефть, например, планирует инвестировать порядка 23 млрд долларов в приобретение индийских НПЗ и сети заправок», – отмечает главный экономист банка «Зенит« Марина Никишова.

    Кроме того, большая часть оборудования индийских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) адаптирована под российскую нефть. «На нашу нефть приходится около 60% производственных мощностей индийский НПЗ. Для перехода на легкую ближневосточную нефть Индии придется модернизировать НПЗ, на что потребуются существенные инвестиции – более 5 млрд долларов, а также время – по различным оценкам, около двух-трех лет», - указывает Никишова.

    Однако если Индия продолжит закупать российскую нефть в обход санкций США, ей придется столкнуться с потерей важного для нее торгового партнера.

    «США – главный торговый партнер Индии. Оборот в 2024 году составил 129 млрд долларов. Экспорт индийских товаров в Америку в два раза превышает импорт американских в Индию. Россия в списке торговых партнеров Индии делит четвертое и пятое место с Саудовской Аравией.

    Если США введут заградительные пошлины для индийских товаров, американский рынок окажется для них закрыт, и потери Нью-Дели окажутся значительно больше, чем в случае переплаты за нефть от поставщиков с Ближнего Востока. Поэтому риск отказа Индией от поставок углеводородов из России имеется»,

    – говорит Никишова.

    В конце концов Индия сможет постепенно заместить российскую нефть альтернативными источниками, как она это делала до 2022 года. А вот альтерантивный рынок сбыта найти будет сложнее. При этом прямо сейчас США ведут с Индией тяжелые торговые переговоры, и обострять напряженность с Вашингтоном она вряд ли захочет.

    При таком раскладе Россия будет терять около 1,2 млрд долларов в месяц, посчитала Никишова. Потому что отказ Индии закупать нашу нефть означает сокращение российского экспорта на 1,5 млн баррелей в сутки.

    С Китаем, который в июне купил 2 млн баррелей российской нефти по морю и трубопроводам, экономическая ситуация похожая. Торговый оборот США и КНР в 2024 году составил 688 млрд долларов (это третье место по объемам взаимной торговли), из которых китайских товаров экспортируется в Америку почти на 525 млрд долларов. Торговый оборот Китая с Россией (это восьмое место) – 245 млрд долларов, импорт из России – 129 млрд долларов – в основном, нефть, газ и уголь. Однако шансы, что Китай не станет плясать под дудку США и не откажется от российских углеводородов, значительно выше.

    «Во-первых, Китай получает российскую нефть не только морем, но и по нефтепроводам (мощность 30 млн тонн в год) и через Казахстан и Узбекистан (около 10 млн тонн в год). Эти маршруты поставок очень выгодны Пекину, и нефть, прокачиваемая по ним, не попадает ни под какие санкции. Кроме того, Китай, в отличие от Индии, проводит независимую от США и ЕС политику, а также считает связи с Москвой стратегическими. Наконец, у КНР есть опыт в закупках санкционной иранской нефти в течение уже многих лет. Поэтому Китай вряд ли откажется от российской нефти», – считает Никишова.

    В конце концов китайская экономика намного больше и сильнее индийской. «Хотя Индия и Китай имеют примерно одинаковое население в 1,4 млрд человек, в плане размеров экономики Китай больше в несколько раз, например, в терминах ВВП – в 4,5 раза. Доли же в мировой торговле этих стран отличаются еще больше: на Китай приходится около 15% мировой торговли, а на Индию – лишь около 2%. Поэтому возможности для ответа на недружественные действия США и их союзников у Индии в разы меньше», – отмечает Владимир Седалищев.

    Пекин нашел уязвимое место США – редкоземельные металлы, и уже опробовал этот инструмент, причем Вашингтон сразу пошел навстречу. У Индии таких рычагов давления и защиты от США нет.

    Хотя как в этой ситуации поведет себя Пекин, до конца тоже не ясно. Впрочем, и в угрозы Трампа пока верится с трудом. Возможно, из-за того, что слова американского президента про 50 дней не восприняли всерьез, он и сократил срок угрозы до 10-12 дней. После этого последовала реакция рынков: нефть подросла до 70 долларов за баррель.

    Однако нет уверенности, что Трамп введет санкции в следующую пятницу, а если и введет, то именно такие жесткие.

    «Сценарий отказа от российской нефти предполагает глобальный энергетический кризис, когда цены взлетят до трехзначных уровней из-за дефицита нефти. Потому что речь идет о том, что Россия не сможет продавать суммарно 6-7 млн баррелей нефти и нефтепродуктов. И Трамп понимает, что США сами от этого сильно пострадают, потому что являются страной нетто-импортером нефти.

    Никто не заместит нас на мировом рынке за короткий период, значит, начнется глобальный энергокризис, от которого пострадают все: и Индия, и Китай, и Евросоюз, и США, потому что любая энергия станет слишком дорогой, и мировая экономика уйдет в рецессию», – говорит Игорь Юшков.

    «Трамп панически боится существенного роста цен на нефть, который может привести к негативным последствиям в мировой и американской экономике. Угрозы Трампа могут серьезно нарушить мировые поставки нефти, учитывая, что в июне, по данным Международного энергетического агентства, Россия экспортировала 4,68 млн баррелей сырой нефти в день (около 4,5% мирового спроса), а также 2,5 млн баррелей нефтепродуктов в сутки. Введение вторичных пошлин против России может спровоцировать резкий скачок цен, который усилит инфляционное давление в США. Эти последствия способны удержать Трампа от подобных действий», – говорит Никишова.

    В этой истории действительно нет хорошего результата, даже если Индия и Китай продолжат покупать российскую нефть, проигнорировав санкции США. В этом случае на их товары будут введены импортные пошлины, что приведет к сокращению торговли и экономики во всем мире. А это в свою очередь снизит спрос на энергию, в том числе на нефтепродукты и нефть, цены упадут, и доходы от экспорта нефти – тоже, говорит Юшков.

    Единственный положительный сценарий – если США вообще не будут применять подобные вторичные санкции. И есть далеко не нулевая вероятность этого. Во-первых, Трамп уже не раз делал шаги назад. Во-вторых, пока все эти угрозы только вербальные, документального подтверждения готовящихся санкций нет. В-третьих, возможно, Трамп таким образом хочет ударить не по России, а напугать Дели и Пекин и усилить свои переговорные позиции в сложных торговых переговорах. С Японией и ЕС торговые соглашения уже удалось подписать, а с Индией и Китаем процесс тормозится.

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